Έλενα Διαβάτη: Συγκινήθηκε στο άκουσμα του Εθνικού Ύμνου μετά το χρυσό στην κωπηλασία

Snapshot Η Έλενα Διαβάτη και η Μιλένα Κοντού κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο διπλό σκιφ γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ23 στην κωπηλασία.

Η τελετή απονομής συγκίνησε ιδιαίτερα την 19χρονη Έλενα Διαβάτη, η οποία δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Η Έλενα Διαβάτη ξεκίνησε την κωπηλασία σε ηλικία 11 ετών και αγωνίζεται με τα χρώματα των Αργοναυτών Βόλου.

Η Μιλένα Κοντού έχει ήδη κατακτήσει χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και διαθέτει σημαντικές διακρίσεις σε Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα. Snapshot powered by AI

Η Μιλένα Κοντού και η Έλενα Διαβάτη κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο διπλό σκιφ γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας Κ23 στο Ντούισμπουργκ της Γερμανίας.

Κατά την τελετή απονομής, η συγκίνηση ήταν μεγάλη, με την 19χρονη Έλενα Διαβάτη να μην μπορεί να κρύψει τα δάκρυά της για τη μεγαλύτερη διάκριση της καριέρας της μέχρι σήμερα. Η αθλήτρια από την Κέρκυρα, που ξεκίνησε την κωπηλασία στην ηλικία των 11 ετών, αγωνίζεται πλέον με τα χρώματα των Αργοναυτών Βόλου.

Από την πλευρά της, η Μιλένα Κοντού πανηγύρισε επίσης την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, προσθέτοντας ακόμη μία τεράστια επιτυχία στο πλούσιο βιογραφικό της. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια διαθέτει ήδη στο ενεργητικό της το χάλκινο μετάλλιο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, καθώς και πληθώρα σημαντικών διακρίσεων σε Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα.

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https://www.instagram.com/reel/DbN0rdFowBN/

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