Ψυχίατρος της GenX λέει ότι ουσιαστικά δεν μας λείπει η δεκαετία του '80, αλλά αυτά τα 6 πράγματα

Όταν τα μέλη της «Γενιάς Χ» (πιο γνωστή ως GenX) λένε ότι τους λείπει η δεκαετία του 1980, δεν είναι επειδή θέλουν κυριολεκτικά να επιστρέψουν στις επωμίδες, τις κασέτες και τη ζωή πριν από τη σύγχρονη ιατρική και την τεχνολογία.

Ο ψυχίατρος δρ. Jeff Knuppel υποστηρίζει ότι η νοσταλγία είναι βαθύτερη. Σε ένα βίντεο που μοιράστηκε μέσω του καναλιού του στο YouTube, GenXistence, υποδηλώνει ότι οι άνθρωποι λαχταρούν 6 ιδιότητες της καθημερινής ζωής που έχουν σχεδόν χαθεί στις μέρες μας.

Η ερμηνεία του δεν συνιστά ούτε κλινική διάγνωση, ούτε και επιστημονική μελέτη. Ωστόσο, αντλεί στοιχεί από καθιερωμένη ψυχολογική έρευνα, που δείχνει ότι η νοσταλγία συχνά επικεντρώνεται στην ταυτότητα, το αίσθημα του ανήκειν και σε συναισθηματικά σημαντικές εμπειρίες παρά σε μια ιστορική περίοδο καθαυτή.

1. Η ελευθερία του να μην μπορούν να σε βρουν ανά πάσα στιγμή

Πριν από τα smartphones, το να είσαι μην είσαι διαθέσιμος ήταν κάτι φυσιολογικό. Εκτός κι αν κάποιος ήταν στο σπίτι ή στη δουλειά, κανείς δεν ήξερε με σιγουριά πού ήσουν ούτε και μπορούσε να σου μιλήσει άμεσα.

Ο δρ. Knuppel υποστηρίζει ότι η συνεχής σύνδεση και προσβασιμότητα έχει μετατρέψει την ιδιωτικότητα σε κάτι που οι άνθρωποι πρέπει να υπερασπίζονται ενεργά. Η σίγαση των ειδοποιήσεων στο κινητό και η καθυστέρηση απάντησης σε ένα μήνυμα είναι αντικείμενο… εξήγησης στις μέρες μας, δημιουργώντας την αίσθηση ότι ο προσωπικός χρόνος δεν προστατεύεται ποτέ πλήρως.

2. Ένας κόσμος που έμενε έξω από το κεφάλι μας

Η δεκαετία του 1980 φυσικά και δεν ήταν απαλλαγμένη από πολέμους, πολιτικές συγκρούσεις ή κοινωνικά προβλήματα. Η διαφορά, λέει ο δρ. Knuppel, ήταν ότι οι δυσάρεστες πληροφορίες δεν μας έφταναν συνεχώς μέσω τηλεφώνων, ειδοποιήσεων και social media.

Σήμερα, οι άνθρωποι μπορούν να συναντήσουν οργή, ωμά πλάνα και διαφωνίες μέσα σε λίγα λεπτά από το ξύπνημα. Αυτό που νοσταλγούν ορισμένοι ενήλικες της Gen Χ είναι το χρονικό διάστημα μεταξύ των ειδησεογραφικών γεγονότων, όταν το μυαλό δεν καλούνταν συνεχώς να αντιδράσει σε δραματικές, αγχωτικές καταστάσεις.

3. Χρόνος που δεν χρειαζόταν να γίνει… «περιεχόμενο»

Ένα χόμπι κάποτε δεν είχε καμία υποχρέωση να παράγει χρήματα, προσοχή ή απόδειξη παραγωγικότητας. Κάποιος μπορούσε να ακούσει ένα άλμπουμ, να επισκευάσει ένα αυτοκίνητο ή να περάσει ένα ήσυχο απόγευμα με φίλους χωρίς να το καταγράψει σε βίντεο και φωτογραφίες.

Ο δρ. Knuppel συνδέει αυτό με την απώλεια του κοινού, αδόμητου χρόνου. Νιώθουμε ολοένα και περισσότερο την πίεση να βελτιστοποιήσουμε τις δραστηριότητές μας, να τις μοιραστούμε ή να τις μετατραπούν σε ένα προσωπικό έργο, εξαφανίζοντας έτσι τις στιγμές που κρατάμε καθαρά για ιδιωτική απόλαυση.

4. Ένας κόσμος που έμοιαζε εφικτό να επισκευαστεί

Οι παλαιότερες συσκευές, τα αυτοκίνητα και τα οικιακά αντικείμενα ήταν συχνά πιο εύκολο να τα κατανοήσουμε και να επισκευάσουμε. Οι σύγχρονες συσκευές μπορεί να είναι σφραγισμένες, να εξαρτώνται από λογισμικά ή να είναι φθηνότερες στην αντικατάσταση από την επισκευή.

Ο δρ. Knuppel πιστεύει ότι η απώλεια είναι εν μέρει ψυχολογική. Η δυνατότητα διάγνωσης και επίλυσης ενός πρακτικού προβλήματος έδινε στους ανθρώπους μια αίσθηση ατομικής ικανότητας και ελέγχου του περιβάλλοντός τους. Όταν η τεχνολογία γίνεται αδιαφανής, αυτό το συναίσθημα μπορεί να αντικατασταθεί από εξάρτηση και απογοήτευση.

5. Λιγότερη ανάγκη να αμφιβάλλουμε για το αν οτιδήποτε είναι πλέον όπως φαίνεται

Η ψηφιακή ζωή απαιτεί συνεχή κρίση. Τα email μπορεί να είναι απάτες, οι κριτικές μπορεί να επί πληρωμή, οι εικόνες μπορεί να αλλοιώνονται και οι διαδικτυακοί ισχυρισμοί μπορεί να είναι σκόπιμα παραπλανητικοί. Χάος…

Ο δρ. Knuppel περιγράφει αυτήν την μόνιμη κατάσταση επαγρύπνησης και επαλήθευσης ως εξάντληση της ψυχικής ενέργειας. Η νοσταλγική λαχτάρα για τα 80s δεν είναι απαραίτητα για μια πιο ειλικρινή δεκαετία, αλλά για μια εποχή που η επαλήθευση κάθε συνηθισμένης αλληλεπίδρασης φαινόταν λιγότερο απαραίτητη.

6. Δεν υπήρχε αφθονία και αυτό έκανε τις επιμέρους εμπειρίες μας πιο σημαντικές

Η μουσική, οι ταινίες και οι φωτογραφίες ήταν κάποτε λιγότερο άφθονες. Οι άνθρωποι περίμεναν ένα νέο άλμπουμ, παρακολουθούσαν το ίδιο σημαντικό τηλεοπτικό γεγονός και έβγαζαν μόνο περιορισμένο αριθμό φωτογραφιών.

Ο δρ. Knuppel υποστηρίζει ότι η αφθονία έχει μειώσει την προσμονή. Όταν η ψυχαγωγία είναι ατελείωτη και άμεσα διαθέσιμη, οι ατομικές εμπειρίες φαίνονται λιγότερο αξιομνημόνευτες και πολιτισμικά κοινότυπες.

Γιατί αυτό το είδος νοσταλγίας είναι τόσο ισχυρό;

Η νοσταλγία συνήθως επανασυνδέει τους ανθρώπους με παλαιότερες εκδοχές του εαυτού τους και με περιόδους που χαρακτηρίζονταν από πιο στενές σχέσεις, μεγαλύτερη ελευθερία ή ισχυρότερο αίσθημα του ανήκειν. Έρευνες δείχνουν, ότι η νοσταλγία μπορεί προσωρινά να βελτιώσει τη διάθεση, να ενισχύσει την προσωπική ταυτότητα και να μειώσει τα συναισθήματα μοναξιάς.

Ωστόσο, η μνήμη είναι επιλεκτική. Οι άνθρωποι συχνά θυμούνται μόνο ό,τι τους φάνηκε σημαντικά θετικό, παραβλέποντας τις δυσκολίες, τους αποκλεισμούς και τους περιορισμούς της ίδιας περιόδου. Το πιο υγιές μάθημα μπορεί επομένως να είναι να μην… αναδημιουργήσουμε τη δεκαετία του 1980, αλλά να εντοπίσουμε ποιες χαμένες ιδιότητες εκείνης της εποχής θα μπορούσαμε να αναβιώσουμε σήμερα.

Συχνές Ερωτήσεις

Σημαίνει η νοσταλγία ότι κάποιος είναι δυσαρεστημένος με την παρούσα ζωή του;

Όχι απαραίτητα. Η νοσταλγία είναι ένα κοινό συναίσθημα και μπορεί να προσφέρει παρηγοριά, συνέχεια και νόημα. Γίνεται λιγότερο χρήσιμη όταν η εξιδανίκευση του παρελθόντος εμποδίζει την εμπλοκή με τις τρέχουσες σχέσεις ή ευκαιρίες.

Γιατί η μουσική αποτελεί τόσο ισχυρό έναυσμα για νοσταλγία;

Η μουσική συνδέεται στενά με την αυτοβιογραφική μνήμη. Τα τραγούδια που ακούγονται κατά την εφηβεία και την πρώιμη ενήλικη ζωή μπορούν να ενεργοποιήσουν ξανά αναμνήσεις από ανθρώπους, μέρη και συναισθήματα με ασυνήθιστη ένταση.

Μπορούν οι νεότερες γενιές να βιώσουν την ίδια νοσταλγία;

Φυσικά! Η νοσταλγία δεν είναι μοναδικό φαινόμενο μιας συγκεκριμένης γενιάς. Άνθρωποι οποιασδήποτε ηλικίας μπορούν να εξιδανικεύσουν μια προηγούμενη περίοδο, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια άγχους, μοναξιάς ή ραγδαίας κοινωνικής αλλαγής και ειδικά από την πρώιμη εφηβεία μέχρι και τα μέσα της τρίτης δεκαετίας της ζωής (15-25 έτη ζωής).

Συμπέρασμα

Το κεντρικό νόημα των όσων περιγράφει ο δρ. Knuppel είναι ότι η Gen Χ δεν νοσταλγεί ολόκληρη τη δεκαετία του 1980. Της λείπουν τμήματα της καθημερινής ζωής που προσέφεραν περισσότερο διαχωρισμό, απλότητα, εμπιστοσύνη και κοινή εμπειρία.

Η αναγνώριση αυτών των αναγκών μετατρέπει τη νοσταλγία από μια επιθυμία για επιστροφή στο παρελθόν σε ένα χρήσιμο ερώτημα: ποιες από αυτές τις ιδιότητες μπορούν ακόμα να δημιουργηθούν σκόπιμα σήμερα;

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