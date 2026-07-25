Ουγγαρία – Ελλάδα: Η ώρα και το κανάλι του μεγάλου τελικού στο World Cup του πόλο

Η Ελλάδα πήρε πανηγυρική πρόκριση στον τελικό του World Cup για δεύτερη συνεχή φορά και πλέον θα βρει μπροστά της την Ουγγαρία.

Η «γαλανόλευκη» θα τεθεί αντιμέτωπη με τους Μαγυάρους την Κυριακή (26/7) το πρωί στις 11:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ), με φόντο το χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση.

Δείτε τα highlights της μεγάλης πρόκρισης επί της Ιταλίας