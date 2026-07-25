Ουγγαρία – Ελλάδα: Η ώρα και το κανάλι του μεγάλου τελικού στο World Cup του πόλο
Δείτε την ώρα και το κανάλι του μεγάλου τελικού της Εθνικής Ελλάδας με την Ουγγαρία στο World Cup του πόλο.
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Η Ελλάδα πήρε πανηγυρική πρόκριση στον τελικό του World Cup για δεύτερη συνεχή φορά και πλέον θα βρει μπροστά της την Ουγγαρία.
Η «γαλανόλευκη» θα τεθεί αντιμέτωπη με τους Μαγυάρους την Κυριακή (26/7) το πρωί στις 11:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ), με φόντο το χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση.
Δείτε τα highlights της μεγάλης πρόκρισης επί της Ιταλίας
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