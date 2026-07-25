Η Ευρωλίγκα αποθεώνει τον Ναν: «Κάνει τους φιλάθλους να σηκώνονται από τις θέσεις τους» – Βίντεο

Ο Κέντρικ Ναν ήταν ο παίκτης που επέλεξε σήμερα (25/07) η Ευρωλίγκα και παρουσίασε τις καλύτερες στιγμές του σε ένα απολαυστικό βίντεο διάρκειας 4 λεπτών.

Ο «αστέρας» του Παναθηναϊκού και MVP της σεζόν 2024 – 2025 είχε την τιμητική του, με την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση να «πλέκει το εγκώμιο» για τον τρόπο που διασπά τις αντίπαλες άμυνες.

«Κάνει τη διαφορά με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ο Κέντρικ Ναν πάντα ξεσηκώνει τους φιλάθλους», ήταν το μήνυμα που συνόδευσε το βίντεο.

Η νέα σεζόν προμηνύεται συναρπαστική για τον «επτάστερο». Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αλλά και των Μάικ Μπατίστ και Δημήτρη Διαμαντίδη σε κομβικούς ρόλους σηματοδοτεί μία νέα εποχή γεμάτη φιλοδοξίες, ενώ, οι σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις «ανεβάζουν» τον πήχυ. Ο Μπράνκου Μπαντιό (Βαλένθια), ο Άιζακ Μπόνγκα (Παρτίζαν), ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε (Ρεάλ Μαδρίτης και NBA) και οι υπόλοιπες προσθήκες έρχονται να δώσουν ποιότητα, αθλητικότητα και εμπειρία, με στόχο την επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης.