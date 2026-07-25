Το Παναθηναϊκό Στάδιο γίνεται το επίκεντρο του 3×3 μπάσκετ με το FIBA Challenger

Για άλλη μία φορά, η Ελλάδα θα βρίσκεται στο επίκεντρο του μπασκετικού ενδιαφέροντος με το FIBA 3X3 Challenger.

Το καλοκαίρι είναι γεμάτο από μεγάλα μπασκετικά events που προσελκύουν το ενδιαφέρον του κόσμου. Μάλιστα, ένα εξ αυτών θα γίνει στην Αθήνα. Το FIBA 3×3 Challenger, με τη συμμετοχή μερικών εκ των καλύτερων ομάδων σε Ευρώπη και όχι μόνο, θα διεξαχθεί στην Αθήνα, με το Παναθηναϊκό Στάδιο να είναι το μέρος που θα φιλοξενήσει ακόμη μία γιορτή του μπάσκετ.

Στη γιορτή του 3×3 την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει η ΔΕΗ Team Athina, η οποία θα παραταχθεί με τους Δημήτρη Μπάρμπα, Αλέξανδρο Προίσκο, Άγγελο Ραπτίδη και Ανδρέα Πετρόπουλο.

Οι 16 ομάδες που θα συμμετάσχουν, είναι οι: Ub (Σερβία), Miami (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής), Amsterdam Rabobank (Ολλανδία), Toulouse (Γαλλία), Fuengiroia (Ισπανία), London (Μ. Βρετανία), Shinjukui SS (Ιαπωνία), Kandava Touriba (Λετονία), Warsaw (Πολωνία), Akademia VDU (Λιθουανία), Kuala Lumpur (Μαλαισία), Pirot (Σερβία), Rio (Βραζιλία), ΔΕΗ Athina (Ελλάδα), Tel Aviv Royce (Ισραήλ), Kutaisi (Γεωργία).