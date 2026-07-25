Αλλαγή σκηνικού στο ρεύμα: Φθηνότερα τα κίτρινα τιμολόγια, στο ναδίρ η ελκυστικότητα των πράσινων

Snapshot Τα κυμαινόμενα («κίτρινα») τιμολόγια είναι πλέον τα φθηνότερα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας για το πρώτο 7μηνο του 2026.

Τα σταθερά («μπλε») τιμολόγια σημείωσαν σημαντική αύξηση τιμής και πλέον είναι πιο ακριβά από πέρυσι.

Τα ειδικά «πράσινα» τιμολόγια παραμένουν τα πιο ακριβά, χωρίς σημαντικές μεταβολές στην τιμή τους.

Το μερίδιο των σταθερών τιμολογίων αυξήθηκε σημαντικά έως τον Απρίλιο του 2026, ενώ των πράσινων μειώθηκε αντίστοιχα.

Παρά το υψηλότερο κόστος, τα πράσινα τιμολόγια διατηρούν το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Snapshot powered by AI

Χαμηλότερο κόστος με μεγαλύτερο ρίσκο διακύμανσης, ή σιγουριά και σταθερότητα αλλά με υψηλότερο τίμημα; Αυτό είναι το νέο δίλημμα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας το 2026. Τα νέα δεδομένα από το ψηφιακό εργαλείο της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) αποτυπώνουν μια σαφή στροφή στην στρατηγική των προμηθευτών, σε σύγκριση με το 2025 όταν τα σταθερά τιμολόγια αποτελούσαν την πιο οικονομική επιλογή.

Η εικόνα του πρώτου 7μήνου του 2026 Για μια μέση μηνιαία κατανάλωση 300 κιλοβατωρών, τα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ για το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2026 δείχνουν ότι:

Κίτρινα (Κυμαινόμενα): Αναδείχθηκαν τα φθηνότερα της αγοράς, με τη μέση μηνιαία χρέωση να διαμορφώνεται στα 49,99 ευρώ (από 51,69 ευρώ το 2025).

Μπλε (Σταθερά): Σημείωσαν αισθητή αύξηση για τους νέους συνδρομητές, φτάνοντας τα 55,86 ευρώ το μήνα, από 46,62 ευρώ που ήταν η μέση χρέωση το 2025.

Πράσινα (Ειδικά): Παραμένουν τα ακριβότερα της αγοράς χωρίς ουσιαστικές μεταβολές, με τη μέση χρέωση να αγγίζει τα 56,06 ευρώ (από 55,84 ευρώ πέρυσι).

Η εξέλιξη αυτή αντιστρέφει το σκηνικό του 2025, όταν τα μπλε τιμολόγια ήταν τα πιο συμφέροντα της αγοράς, παρασύροντας τότε κύμα μετακινήσεων από τους καταναλωτές.

Πώς κινούνται οι καταναλωτές – Η κυριαρχία των «πράσινων» παρά το κόστος

Οι ανακατατάξεις στις τιμές επηρεάζουν άμεσα και τις προτιμήσεις των νοικοκυριών. Κατά τη διάρκεια του 2025, το μερίδιο των σταθερών («μπλε») τιμολογίων υπερδιπλασιάστηκε, σκαρφαλώνοντας από το 13,27% (Δεκέμβριος 2024) στο 27,83% (Δεκέμβριος 2025). Η ανοδική αυτή πορεία συνεχίστηκε αλλά με ηπιότερο ρυθμό το πρώτο τετράμηνο του 2026 λόγω των ανατιμήσεων, φτάνοντας το 31,53% τον Απρίλιο.

Αντίθετα, τα κυμαινόμενα «κίτρινα» τιμολόγια διατηρούν σταθερό βηματισμό κοντά στο 14%.

Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως η αύξηση των σταθερών τιμολογίων τροφοδοτήθηκε από καταναλωτές που εγκατέλειψαν τα «πράσινα». Το μερίδιο των πράσινων τιμολογίων υποχώρησε από το 72,64% στα τέλη του 2024 στο 54,43% τον Απρίλιο του 2026. Παρά τη συνεχή υποχώρηση και το γεγονός ότι παραμένουν η ακριβότερη επιλογή, τα ειδικά πράσινα τιμολόγια συνεχίζουν να διατηρούν τη μερίδα του λέοντος στην ελληνική αγορά.

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