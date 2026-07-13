Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Παρατείνεται η προθεσμία για τις αιτήσεις - Πλήρης οδηγός

Η παγίδα με τα φορολογικά στοιχεία, ποια κριτήρια ισχύουν για τις κύριες κατοικίες και πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τους νέους δικαιούχους

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Παρατείνεται η προθεσμία για τις αιτήσεις - Πλήρης οδηγός
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) 2026 παρατείνεται έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2026 λόγω παράτασης των φορολογικών δηλώσεων.
  • Η επανυποβολή αίτησης είναι υποχρεωτική για τους υφιστάμενους δικαιούχους, αλλιώς θα διαγραφούν από το πρόγραμμα και θα χάσουν την έκπτωση έως 70%.
  • Οι καταναλωτές δεν πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις πριν τις 24 Ιουλίου 2026, ώστε να χρησιμοποιηθούν τα ενημερωμένα φορολογικά δεδομένα.
  • Το ΚΟΤ αφορά την κύρια κατοικία και δικαιούχοι είναι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που πληρούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
  • Απαγορεύεται η διακοπή ρεύματος για τους ευάλωτους πελάτες κατά ορισμένους μήνες και διασφαλίζεται η συνεχής ηλεκτροδότηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
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Σε τροποποίηση της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) για το 2026 προχωρούν οι αρμόδιες αρχές. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως φυσικό επακόλουθο της παράτασης που χορήγησε η ΑΑΔΕ για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2025 έως τις 24 Ιουλίου 2026.

Ειδικότερα, ενώ η αρχική προθεσμία για τους εν ενεργεία δικαιούχους έληγε στις 15 Σεπτεμβρίου 2026, η νέα καταληκτική ημερομηνία μετατίθεται πλέον για τις 24 Σεπτεμβρίου 2026. Επισημαίνεται ότι η επανυποβολή της αίτησης είναι υποχρεωτική για όλους τους υφιστάμενους δικαιούχους, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα απενταχθούν αυτόματα από το πρόγραμμα, χάνοντας την έκπτωση που αγγίζει έως και το 70% στους λογαριασμούς ρεύματος.

Για την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας και «διπλών» αιτήσεων, οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η διαδικασία δεν πρέπει να γίνει πριν από τη λήξη της προθεσμίας των φορολογικών δηλώσεων (δηλαδή πριν από τις 24 Ιουλίου 2026). Το σύστημα της ΗΔΙΚΑ ενημερώνεται με τα νέα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία μόνο μετά την επίσημη ολοκλήρωση της φορολογικής περιόδου, συνεπώς οποιαδήποτε πρόωρη αίτηση θα βασίζεται σε παλαιότερα δεδομένα και θα χρειαστεί επανάληψη. Αντίθετα, όσοι υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά στο idika.gr/kot/ δεν δεσμεύονται από αυτό το ορόσημο και μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα με τους κωδικούς Taxisnet οποτεδήποτε εντός του τρέχοντος έτους.

Τα κριτήρια ένταξης και οι δικαιούχοι

Η υπαγωγή στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία των ενδιαφερομένων, ανεξάρτητα από τον τύπο του συμβολαίου (πράσινο, κίτρινο ή μπλε τιμολόγιο) που έχουν επιλέξει, καθώς όλοι οι πάροχοι υποχρεούνται να εφαρμόζουν την έκπτωση. Δικαιούχοι είναι νοικοκυριά που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, με έμφαση σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως χαμηλοεισοδηματίες, δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), πολύτεκνους, άστεγους, καθώς και άτομα που φιλοξενούνται σε δομές κοινωνικής πρόνοιας. Ο έλεγχος των αιτήσεων διενεργείται αυτόματα με βάση τη φορολογική δήλωση του 2025 (για τα εισοδήματα και τη σύνθεση του νοικοκυριού) και την τελευταία εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ του 2025 (για την ακίνητη περιουσία).

Το πλαίσιο προστασίας από διακοπές ρεύματος

Ιδιαίτερα σημαντικό για τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών είναι το καθεστώς προστασίας από τη διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, απαγορεύεται αυστηρά η διακοπή ρεύματος κατά τους μήνες Απρίλιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Παράλληλα, ο πάροχος υποχρεούται να διατηρεί ενεργή την παροχή, ακόμη και σε περιπτώσεις συσσώρευσης πολλαπλών ληγμένων λογαριασμών, κατά τους υπόλοιπους μήνες του έτους (Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο), διασφαλίζοντας τη συνεχή πρόσβαση των ευπαθών νοικοκυριών σε κοινωνικά αγαθά.

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