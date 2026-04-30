ΑΑΔΕ: Μετατίθεται η έναρξη της Β’ φάσης για τα ψηφιακά παραστατικά διακίνησης αποθεμάτων

Έως και την ημερομηνία έναρξης κάθε επιμέρους υποχρέωσης, παρέχεται η δυνατότητα προαιρετικής διαβίβασης των σχετικών δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA

Μίλτος Τσεκούρας

  • Η έναρξη της Β’ φάσης ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αποθεμάτων μετατίθεται και θα εφαρμοστεί τμηματικά από τις 12/10/2026 και 1/1/2027.
  • Από 12/10/2026 ενεργοποιούνται οι διαδικασίες φόρτωσης, μεταφόρτωσης, παραλαβής και διαβίβασης δεδομένων ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου.
  • Από 1/1/2027 εφαρμόζεται η Ενιαία Κωδικοποίηση Ειδών σύμφωνα με τη Συνδυασμένη Ονοματολογία (TARIC).
  • Η ψηφιακή έκδοση παραστατικών διακίνησης της Α’ φάσης είναι υποχρεωτική από 1/12/2025, με ειδική μετάθεση για τους ελαιοπαραγωγούς αγρότες έως 12/10/2026.
  • Θα διατεθεί νέα έκδοση της εφαρμογής myDATAapp με δυνατότητα σάρωσης και παραλαβής παραστατικών, ενσωματώνοντας λειτουργίες της έκδοσης 2.0.0 της εφαρμογής timologio.
Με κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Γιώργου Κώτσηρα και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, μετατίθενται οι προθεσμίες έναρξης της Β’ φάσης της ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αποθεμάτων για το σύνολο των επιχειρήσεων, προς διευκόλυνσή τους στην εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων.

Η Β’ φάση τίθεται πλέον σε εφαρμογή τμηματικά, με επιμερισμό των υποχρεώσεων σε διακριτά στάδια, ως εξής:

  • Από 12/10/2026 ενεργοποιούνται οι διαδικασίες φόρτωσης, μεταφόρτωσης και παραλαβής για την ψηφιακή παρακολούθηση και ιχνηλασιμότητα της διακίνησης αποθεμάτων, καθώς και η διαβίβαση των δεδομένων ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου.
  • Από 1/1/2027 εφαρμόζεται η Ενιαία Κωδικοποίηση Ειδών, σύμφωνα με τη Συνδυασμένη Ονοματολογία (TARIC).

Παράλληλα, εντός των προσεχών ημερών θα είναι διαθέσιμη η νέα έκδοση της εφαρμογής για κινητές συσκευές myDATAapp, η οποία θα ενσωματώνει δυνατότητα σάρωσης και παραλαβής παραστατικών, καθώς και τις λειτουργικότητες της έκδοσης 2.0.0 της εφαρμογής timologio, αναφορικά με τη Β’ φάση της ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αποθεμάτων.

Επισημαίνεται ότι από 1/12/2025, ισχύει η υποχρέωση ψηφιακής έκδοσης των παραστατικών διακίνησης και διαβίβασης των δεδομένων της Α’ φάσης.

Ειδικά για τους ελαιοπαραγωγούς αγρότες, η έναρξη της σχετικής υποχρέωσης μετατίθεται για τις 12/10/2026. Η μετάθεση ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι, κατά την παραλαβή του ελαιοκάρπου, εκδίδεται δελτίο ποσοτικής παραλαβής από τα ελαιοτριβεία και αφορά όσους δεν εντάσσονται στις υπόχρεες οντότητες της πρώτης περιόδου εφαρμογής.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

  • Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.
  • Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων & myDATA > Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής

