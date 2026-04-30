Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (55η κλήρωση)

Πραγματοποιήθηκε η πεντηκοστή πέμπτη κλήρωση, για τη φορολοταρία αποδείξεων από την ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) και το υπουργείο Οικονομικών.

Γιάννης Φιλιππάκος

Λεφτά, χρήματα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στην 55η κλήρωση της φορολοταρίας της ΑΑΔΕ, ένας νικητής κέρδισε50.000 ευρώ, 5 κέρδισαν από 20.000 ευρώ και 500 από 1.000 ευρώ αφορολόγητα.
  • Η φορολοταρία μοιράζει κάθε μήνα χρηματικά έπαθλα από 1.000 έως 50.000 ευρώ, ενώ τον Δεκέμβριο 12 νικητές κερδίζουν από 100.000 ευρώ έκαστος.
  • Οι λαχνοί δίνονται με βάση τις δαπάνες μέσω καρτών ή ηλεκτρονικών μέσων, με ανώτατο όριο 10.000 ευρώ ανά μήνα και πολλαπλασιαστές ανάλογα με το ποσοστό των ηλεκτρονικών δαπανών σε σχέση με το εισόδημα.
  • Φορολογούμενοι με εισόδημα κάτω των 1.000 ευρώ λαμβάνουν διπλάσιους λαχνούς, ενώ όσοι έχουν εισόδημα πάνω από 60.000 ευρώ λαμβάνουν έναν λαχνό ανά ευρώ χωρίς προσαύξηση.
  • Τα ποσά των κερδών είναι αφορολόγητα και δεν υπόκεινται σε κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.
Snapshot powered by AI

Η φορολοταρία διεξήχθη την Τετάρτη 29 Απριλίου με τη νέα της μορφή, μοιράζοντας πολύ μεγαλύτερα ποσά. Ένας υπερτυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ, 5 τυχεροί 20.000 ευρώ και 500 φορολογούμενοι κερδίζουν 1.000 ευρώ.

Ήδη, στο site της ΑΑΔΕ (http://www.aade.gr) βρίσκονται οι λαχνοί των τυχερών που κέρδισαν στις προηγούμενες φορολοταρίες που πραγματοποίησαν ΑΑΔΕ και υπουργείο Οικονομικών.

Ακολουθεί, ο κατάλογος με τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Ιανουάριο του 2026.

Μεγαλύτερα ποσά στις κληρώσεις

Το σύστημα της φορολοταρίας αλλάζει, με βάση τις αγορές που θα έχει κάνει τον προηγούμενο μήνα ο κάθε φορολογούμενος.

Ποσά που θα ξεκινούν από 1.000 ευρώ και θα φτάνουν τα 50.000 ευρώ θα μοιράζει κάθε μήνα η φορολοταρία, ενώ τα Χριστούγεννα τα ποσά θα φτάνουν μέχρι και τις 100.000 ευρώ.

Η σχετική διαδικασία θα επαναλαμβάνεται στο τέλος κάθε μήνα για 11 μήνες, ενώ το Δεκέμβριο, κοντά στα Χριστούγεννα, 12 τυχεροί φορολογούμενοι θα κερδίζουν από 100.000 ευρώ ο καθένας.

Να σημειωθεί ότι τα ποσά αυτά, όπως προβλέπεται στην σχετική διαδικασία, θα είναι αφορολόγητα, δεν θα αποτελούν εισόδημα και δεν θα υπόκεινται σε καμιά κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.

Σύμφωνα με την κοινή απόφαση, κάθε μήνα, η φορολοταρία θα κληρώνει και μετά θα πληρώνει 556 τυχερούς λαχνούς ως εξής:

  • 1 που κερδίζει 50.000 ευρώ,
  • 5 που κερδίζουν 20.000 ευρώ,
  • 50 που κερδίζουν 5.000 ευρώ και
  • 500 που κερδίζουν από 1.000 ευρώ.

Το τελευταίο δεκαήμερο κάθε χρονιάς θα κληρώνονται και θα πληρώνονται:

  • 12 τυχεροί λαχνοί που κερδίζουν 100.000 ευρώ έκαστος και
  • τυχεροί λαχνοί που κερδίζουν 1.000 ευρώ, των οποίων το πλήθος προσδιορίζεται από το συνολικό χρηματικό ποσό που τυχόν παρέμεινε αδιάθετο κατά τις προηγηθείσες μηνιαίες κληρώσεις, οι οποίες διενεργήθηκαν από τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έως τον Αύγουστο του εκάστοτε τρέχοντος έτους.

Κάθε μήνα, κάθε ευρώ δαπάνης που γίνεται με πλαστικό χρήμα (κάρτες ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής) δίνουν ένα λαχνό στον φορολογούμενο με ανώτατο μηνιαίο όριο δαπανών 10.000 ευρώ.

Σε περίπτωση που το ποσό που καταναλώνεται με χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής μέσα στο μήνα αναφοράς υπερβαίνει το 30%, 50% ή 70% του μηνιαίου εισοδήματος (το 1/12 του ετήσιου), οι λαχνοί διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται αντίστοιχα.

Επίσης να σημειωθεί ότι φορολογούμενοι με ετήσιο, ατομικό, πραγματικό καθαρό εισόδημα, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος , μικρότερο των 1.000 ευρώ καθώς και μη υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, κερδίζουν διπλάσιους λαχνούς για κάθε ευρώ που καταναλώνουν, όσοι έχουν εισόδημα πάνω από 60.000 ευρώ το χρόνο παίρνουν έναν λαχνό ανά ευρώ χωρίς προσαύξηση, ενώ οι λαχνοί κάθε συμμετέχοντα προσαυξάνονται κατά 50% για κάθε προστατευόμενο τέκνο, όπως προκύπτει κατά περίπτωση από την κοινή ή χωριστή δήλωση εισοδήματος των γονέων.

Για τη συμμετοχή σε κάθε ετήσια κλήρωση, λαμβάνονται υπόψη οι λαχνοί που συγκεντρώθηκαν για κάθε πολίτη, στις διενεργηθείσες στο ίδιο έτος μηνιαίες κληρώσεις.

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Μάρτιο του 2026

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Φεβρουάριο του 2026

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Ιανουάριο του 2026

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Δεκέμβριο του 2025

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς στην ΕΤΗΣΙΑ κλήρωση του 2025

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Νοέμβριο του 2025

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Οκτώβριο του 2025

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Σεπτέμβριο του 2025

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Αύγουστο του 2025

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Ιούλιο του 2025

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Ιούνιο του 2025

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν το Μάιο του 2025

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Απρίλιο του 2025

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Μάρτιο του 2025

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Φεβρουάριο του 2025

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Ιανουάριο του 2025

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Δεκέμβριο του 2024

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς στην ΕΤΗΣΙΑ κλήρωση του 2024

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Νοέμβριο του 2024

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Οκτώβριο του 2024

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Σεπτέμβριο του 2024

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Αύγουστο του 2024

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Ιούλιο του 2024

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Ιούνιο του 2024

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν το Μάιο του 2024

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Απρίλιο του 2024

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Μάρτιο του 2024

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Φεβρουάριο του 2024

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Ιανουάριο του 2024

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Δεκέμβριο του 2023

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς στην ΕΤΗΣΙΑ κλήρωση του 2023

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Νοέμβριο του 2023

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Οκτώβριο του 2023

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Σεπτέμβριο του 2023

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Αύγουστο του 2023

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Ιούλιο του 2023

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Ιούνιο του 2023

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν το Μάιο του 2023

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Απρίλιο του 2023

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Μάρτιο του 2023

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Φεβρουάριο του 2023

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Ιανουάριο του 2023

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Δεκέμβριο του 2022

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς στην ΕΤΗΣΙΑ κλήρωση του 2022

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Νοέμβριο του 2022

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Οκτώβριο του 2022

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Σεπτέμβριο του 2022

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Αύγουστο του 2022

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Ιούλιο του 2022

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Ιούνιο του 2022

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν το Μάιο του 2022

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Απρίλιο του 2022

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Μάρτιο του 2022

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Φεβρουάριο του 2022

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Ιανουάριο του 2022

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:04ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Ο Τραμπ δηλώνει ότι οι συνομιλίες με το Ιράν γίνονται τηλεφωνικά – Συνεχίζονται τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο

05:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Σήμερα οι πληρωμές επιδομάτων σε περισσότερους από 600.000 δικαιούχους – Ποιοι θα δουν λεφτά

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (55η κλήρωση)

04:50WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καλπάζει το πετρέλαιο: Πάνω από τα 111 δολάρια το Brent στις ασιατικές αγορές

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Βολιβία: Τουλάχιστον εννέα νεκροί από ανατροπή λεωφορείου

03:34ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Τραμπ παρότρυνε τον Νετανιάχου να διατάσσει μόνο «χειρουργικά» πλήγματα στον Λίβανο

03:08ΕΛΛΑΔΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Η μεγάλη συμμετοχή έφερε νέα παράταση στις αιτήσεις για τις 300.000 επιταγές

02:44ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: 42ο εμπορικό πλοίο άλλαξε πορεία λόγω του αποκλεισμού του Ιράν

02:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΣΕΠ 1EA/2025 και 4EA/2025: Οι τελικοί πίνακες εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής (ΔΕ/ΤΕ)

01:52ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα

01:28ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Εξετάζεται η «πιθανή μείωση» των στρατευμάτων των ΗΠΑ στη Γερμανία

01:06ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Οι ΗΠΑ ζητούν την έκδοση του κυβερνήτη της Σιναλόα – Τον κατηγορούν για σχέσεις με το ομώνυμο καρτέλ

00:40ΚΑΙΡΟΣ

Η Ευρώπη σε συναγερμό: Η ήπειρος θερμαίνεται με διπλάσιο ρυθμό από τον παγκόσμιο μέσο όρο – Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

00:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατλέτικο Μαδρίτης - Άρσεναλ 1-1: Όλα... ανοικτά για την πρόκριση στον τελικό του Champions League

00:07ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβόλησε τελικά ο Κόουλ Άλεν στο δείπνο Τραμπ; Νέο βίντεο από την Washington Post προκαλεί ερωτήματα

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τουρίστας ξυλοκοπήθηκε σε καφετέρια – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

23:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπιλμπάο - ΠΑΟΚ 89-74: Κυπελλούχοι και πάλι οι Βάσκοι

23:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 86-82: Ανώτερη για 39’, «χτυποκάρδια» στο τελευταίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τον χειμώνα στα... 33άρια - Η τάση του ECMWF για τις επόμενες δυο εβδομάδες

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστική παραδοχή: Ο γιος της πεθεράς που εκτέλεσε τη νύφη έβαζε το μωρό να «θηλάζει από τη νεκρή»

06:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιόνια, χαλάζι και ηλεκτρικές καταιγίδες - Τι να περιμένουμε από 1η Μαΐου και για 72 ώρες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντα δηλώνει 14% Έλληνας και απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου - Ζήτησε την ομορφότερη γυναίκα της Τουρκίας ενώ απείλησε να καταλάβει το Ιράν

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία: 18χρονη σκοτώθηκε σε τροχαίο δύο εβδομάδες πριν την αποφοίτησή της - Ονειρευόταν να ενταχθεί στην Πολεμική Αεροπορία

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλεία: Κατέληξε ο 13χρονος που τραυματίστηκε με το πατίνι

00:07ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβόλησε τελικά ο Κόουλ Άλεν στο δείπνο Τραμπ; Νέο βίντεο από την Washington Post προκαλεί ερωτήματα

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Τι λέει η κόρη του 89χρονου «πιστολέρο»: «Για μένα ήταν ένας ξένος από μικρή - Χαλούσε πολλά λεφτά σε μάγια»

22:50ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Η Ελλάδα έβαλε στη θέση της την Τουρκία για τα Στενά των Δαρδανελίων

23:07ΕΛΛΑΔΑ

ΓΑΔΑ: Πέθανε κρατούμενος στα κρατητήρια - Παρουσίασε σπασμωδικό επεισόδιο

22:32ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία για την Olivia Wilde: Η εμφάνιση της διάσημης ηθοποιού που προβλήματισε το κοινό

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο ο 20χρονος που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι

00:40ΚΑΙΡΟΣ

Η Ευρώπη σε συναγερμό: Η ήπειρος θερμαίνεται με διπλάσιο ρυθμό από τον παγκόσμιο μέσο όρο – Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Σρι Λάνκα: 22 βουδιστές μοναχοί συνελήφθησαν με πάνω από 110 κιλά ναρκωτικών

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικός που προσποιήθηκε τον πελάτη του ξενοδοχείου έπιασε τον 89χρονο στην Πάτρα

20:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Σταθερή πρωτιά ΝΔ, κυβέρνηση συνεργασιών προτιμούν οι ψηφοφόροι - Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (55η κλήρωση)

19:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Σε «χειμωνιάτικο κλοιό» η Πρωτομαγιά - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τα επόμενα 24ωρα

23:53ΚΟΣΜΟΣ

Η selfie του Κόουλ Άλεν με όπλα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου πριν την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ