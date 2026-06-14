Κίνα: Συνετρίβη μικρό αεροσκάφος - Δύο τραυματίες

Snapshot Ένα μικρό ελικόπτερο συνετρίβη στην πόλη Τσανγκζού της Κίνας κατά την προσπάθεια προσγείωσης, με σοβαρή βλάβη στην ουρά.

Το αεροσκάφος έχασε τον έλεγχο και περιστράφηκε πριν ακινητοποιηθεί δίπλα σε κεντρικό δρόμο.

Δύο επιβαίνοντες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο με σταθερή κατάσταση υγείας.

Σωστικά συνεργεία επενέβησαν άμεσα για τον απεγκλωβισμό των τραυματιών. Snapshot powered by AI

Ένα αεροπορικό ατύχημα σημειώθηκε στην πόλη Τσανγκζού της Κίνας, όταν ένα μικρό ελικόπτερο συνετρίβη κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του να προσγειωθεί.

Σύμφωνα με οπτικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας, το πίσω μέρος (η ουρά) του ελικοπτέρου υπέστη σοβαρή βλάβη και έσπασε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το αεροσκάφος να χάσει εντελώς τον έλεγχο και να αρχίσει να περιστρέφεται στο γρασίδι, ακριβώς δίπλα σε κεντρικό δρόμο της περιοχής, πριν ακινητοποιηθεί πλήρως.

A helicopter crashed while attempting to land in Changzhou, China, spinning violently after impact before coming to a stop. Two people were injured in the incident as emergency crews responded to the scene. pic.twitter.com/paynIYF59X — Tomson (@TomsonWoo) June 14, 2026

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως τα σωστικά συνεργεία και οι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης για τον απεγκλωβισμό των ατόμων. Από τη συντριβή τραυματίστηκαν δύο άτομα που επέβαιναν στο ελικόπτερο.

Οι δύο επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύονται. Το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις τοπικές αρχές για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της μηχανικής βλάβης στην ουρά του αεροσκάφους.

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