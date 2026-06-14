Κίνα: Συνετρίβη μικρό αεροσκάφος - Δύο τραυματίες
Το πίσω μέρος (η ουρά) του ελικοπτέρου υπέστη σοβαρή βλάβη και έσπασε
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- Ένα μικρό ελικόπτερο συνετρίβη στην πόλη Τσανγκζού της Κίνας κατά την προσπάθεια προσγείωσης, με σοβαρή βλάβη στην ουρά.
- Το αεροσκάφος έχασε τον έλεγχο και περιστράφηκε πριν ακινητοποιηθεί δίπλα σε κεντρικό δρόμο.
- Δύο επιβαίνοντες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο με σταθερή κατάσταση υγείας.
- Σωστικά συνεργεία επενέβησαν άμεσα για τον απεγκλωβισμό των τραυματιών.
Ένα αεροπορικό ατύχημα σημειώθηκε στην πόλη Τσανγκζού της Κίνας, όταν ένα μικρό ελικόπτερο συνετρίβη κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του να προσγειωθεί.
Σύμφωνα με οπτικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας, το πίσω μέρος (η ουρά) του ελικοπτέρου υπέστη σοβαρή βλάβη και έσπασε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το αεροσκάφος να χάσει εντελώς τον έλεγχο και να αρχίσει να περιστρέφεται στο γρασίδι, ακριβώς δίπλα σε κεντρικό δρόμο της περιοχής, πριν ακινητοποιηθεί πλήρως.
Στο σημείο έσπευσαν αμέσως τα σωστικά συνεργεία και οι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης για τον απεγκλωβισμό των ατόμων. Από τη συντριβή τραυματίστηκαν δύο άτομα που επέβαιναν στο ελικόπτερο.
Οι δύο επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύονται. Το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις τοπικές αρχές για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της μηχανικής βλάβης στην ουρά του αεροσκάφους.