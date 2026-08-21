Γιάννης Τζούστας: Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το «τελευταίο αντίο» στον δημοσιογράφο

Snapshot Η κηδεία του δημοσιογράφου Γιάννη Τζούστα πραγματοποιήθηκε στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας στις 20 Αυγούστου, παρουσία της οικογένειας, φίλων και συναδέλφων.

Στην τελετή προβλήθηκε βίντεο με στιγμές από τη ζωή και την καριέρα του, ενώ το φέρετρο ήταν στολισμένο με το κασκόλ της Μπαρτσελόνα, της ομάδας που υποστήριζε.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ, ο γενικός γραμματέας της ΕΣΗΕΑ και φίλοι του μίλησαν για το ήθος, την ανθρωπιά, τη γενναιοδωρία και την ακεραιότητα του χαρακτήρα του.

Τα παιδιά του, Χρήστος και Ιάσωνας, απηύθυναν επίσης λόγο στη σεμνή τελετή.

Η τελετή έκλεισε με το αγαπημένο του τραγούδι, Gallo Rojo, Gallo Negro. Snapshot powered by AI

Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης αποχαιρέτησαν τον γνωστό δημοσιογράφο και αθλητικό συντάκτη Γιάννη Τζούστα, η σύζυγός του Δήμητρα, τα παιδιά του Χρήστος και Ιάσωνας, στενοί συγγενείς, πολλοί φίλοι, συνάδελφοι και συνοδοιπόροι, το μεσημέρι της Πέμπτης 20 Αυγούστου, στην αίθουσα τελετών του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας.

Στην οθόνη της αίθουσας προβλήθηκε βίντεο με φωτογραφίες από τη ζωή του, την οικογενειακή, τη συνδικαλιστική και την επαγγελματική, ενώ πάνω στο φέρετρο υπήρχε το κασκόλ της Μπαρτσελόνα, της οποίας ήταν φανατικός οπαδός και μέλος του συνδέσμου της.

Στη σεμνή τελετή μίλησαν με συγκίνηση για το ήθος του, την ανθρωπιά του, τη γενναιοδωρία του, την αγωνιστικότητα του και για την ακεραιότητα του χαρακτήρα του, ο πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ κ. Σωτήρης Τριανταφύλλου, ο γενικός γραμματέας της ΕΣΗΕΑ κ. Σταύρος Καπάκος και ο δημοσιογράφος και στενός του φίλος Ζήσης Καραβάς, καθώς και τα παιδιά του, Χρήστος και Ιάσωνας. Στεφάνι απέστειλε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με το αγαπημένο του τραγούδι Gallo Rojo, Gallo Negro.

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