Πιερία: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια δύο αλλοδαπών πεζοπόρων στον Ενιπέα

Snapshot Δύο αλλοδαποί πεζοπόροι, ηλικίας 59 και 55 ετών, αντιμετώπισαν αδιαθεσία στον καταρράκτη του Ενιπέα στο Λιτόχωρο Πιερίας.

Το Πυροσβεστικό Σώμα ειδοποιήθηκε μέσω κλήσης στο 112 περίπου στις 20:15.

Πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα κινητοποιήθηκαν άμεσα μετά τον γεωεντοπισμό των πεζοπόρων.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν και μετέφεραν τους δύο πεζοπόρους σε ασφαλές σημείο.

Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε με επιτυχία αργά το βράδυ. Snapshot powered by AI

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια δύο αλλοδαπών πεζοπόρων, ενός 59χρονου και μιας 55χρονης, στην περιοχή του καταρράκτη του Ενιπέα, στο Λιτόχωρο Πιερίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 20:15, έπειτα από κλήση στο 112 των δύο αλλοδαπών οι οποίοι αισθάνθηκαν αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας τους.

Χάρη στον άμεσο γεωεντοπισμό τους, κινητοποιήθηκαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν το ζευγάρι και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ.