Κρήτη: Γονείς προσφέρουν δωρεάν σπίτι σε αναπληρωτή εκπαιδευτικό

Σε μια ξεχωριστή κίνηση ανθρωπιάς και αλληλεγγύης προχώρησαν γονείς του νηπιαγωγείου Μαλίων, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο μια μεγάλη λύση στο τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στην Κρήτη.

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