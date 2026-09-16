Κρήτη: Γονείς προσφέρουν δωρεάν σπίτι σε αναπληρωτή εκπαιδευτικό
Τέτοιες πρωτοβουλίες γεννούν την ελπίδα και αποτελούν παράδειγμα
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Σε μια ξεχωριστή κίνηση ανθρωπιάς και αλληλεγγύης προχώρησαν γονείς του νηπιαγωγείου Μαλίων, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο μια μεγάλη λύση στο τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στην Κρήτη.
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