Τουρκία: Ανάπτυξη Τούρκων κομάντος στα παράλια της Μικράς Ασίας

Ποιος είναι ο Ταξίαρχος Γιασάρ Καράογλου

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Τουρκία: Ανάπτυξη Τούρκων κομάντος στα παράλια της Μικράς Ασίας
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  • Η 51η Ταξιαρχία Καταδρομών του τουρκικού στρατού μεταστάθμευσε από την επαρχία Τουντζελί στο Σόκε, απέναντι από τη Σάμο.
  • Η ταξιαρχία αριθμεί πάνω από 2.000 στρατιώτες και απέκτησε νέο διοικητή τον Αύγουστο, σύμφωνα με τις ετήσιες μεταθέσεις.
  • Η Τουρκία ενισχύει τις προκλήσεις της στην περιοχή με ποσοτική και ποιοτική κλιμάκωση στον αέρα και στη θάλασσα απέναντι στην Ελλάδα.
  • Ο ταξίαρχος Γιασάρ Καράογλου, γνωστός από τη διοίκηση του Ανίτκαμπιρ, είναι ο νέος επικεφαλής της 51ης Ταξιαρχίας Καταδρομών.
  • Η περιοχή της Μικράς Ασίας διαθέτει σημαντικές στρατιωτικές μονάδες, όπως την 1η Ταξιαρχία Αμφίβιου Πεζοναυτών στη Φώκαια και ειδικές δυνάμεις γύρω από τη Σμύρνη.
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Τη μεταστάθμευση της 51ης Ταξιαρχίας Καταδρομών του τουρκικού στρατού, η οποία είχε αρχικά ως έδρα την ανατολική επαρχία Τουντζελί, στο Σόκε, στα παράλια της Μικράς Ασίας, ακριβώς απέναντι από τη Σάμο, αποφάσισε ο τουρκικός στρατός, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Daily Sabah.

Η ταξιαρχία, η οποία αριθμεί περισσότερους από 2.000 στρατιώτες, μετακινήθηκε στο Σόκε, στην επαρχία Αϊδινίου, και απέκτησε νέο διοικητή τον Αύγουστο, στο πλαίσιο των τακτικών ετήσιων μεταθέσεων διοικητών στις τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Η μεταστάθμευση πραγματοποιείται την ώρα που η Τουρκία κλιμακώνει και ποσοστικά και ποιοτικά τις προκλήσεις στον αέρα και στη θάλασσα έναντι της Ελλάδας.

Στη Μικρά Ασία, ο τουρκικός στρατός διαθέτει στρατιωτικές μονάδες, μεταξύ των οποίων η 1η Ταξιαρχία Αμφίβιου Πεζοναυτών στη Φώκαια της Σμύρνης, καθώς και μονάδες ειδικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης.

Ποιος είναι ο Γιασάρ Καράογλου;

Επικεφαλής της ταξιαρχίας είναι ο ταξίαρχος Yaşar Karaoğlu, ο οποίος είχε γίνει γνωστός από τη θητεία του ως διοικητής της στρατιωτικής μονάδας που φρουρεί το Ανίτκαμπιρ, το μαυσωλείο του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ.

Έχοντας υπηρετήσει σε κρίσιμες θέσεις στις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις για πολλά χρόνια, ο Ταξίαρχος Γιασάρ Καράογλου, κατέχοντας τον βαθμό του Συνταγματάρχη, ανέλαβε τη διοίκηση του Ανίτκαμπιρ, του τελευταίου τόπου ταφής του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, του ιδρυτή της Τουρκικής Δημοκρατίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ήταν υπεύθυνος για τη διεξαγωγή του κρατικού πρωτοκόλλου και των επίσημων τελετών.

Προαχθείς σε Ταξίαρχο στο πλαίσιο των αποφάσεων του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου (YAŞ) τον Αύγουστο του 2025, ο Karaoğlu διορίστηκε επικεφαλής της μονάδας καταδρομών στο Tunceli/Hozat.

Πιο πρόσφατα, τον Αύγουστο του 2026, μετά από Προεδρικό Διάταγμα, ο Karaoğlu συνέχισε να υπηρετεί στην 51η Διοίκηση Ταξιαρχίας Καταδρομών, η οποία μεταφέρθηκε από το Tunceli στην περιοχή Söke στο Aydin.

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