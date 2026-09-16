Θεσσαλονίκη: «Γέφυρα ζωής» από την ΕΛ.ΑΣ. για νεογνό – Από τους Αμπελόκηπους στο ΑΧΕΠΑ σε 19 λεπτά

Snapshot Η ΕΛ.ΑΣ. οργάνωσε «γέφυρα ζωής» για τη γρήγορη μεταφορά νεογνού από τους Αμπελόκηπους στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης.

Τρεις ομάδες της Άμεσης Δράσης συνόδευσαν το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να εξασφαλίσουν ταχεία και ασφαλή διαδρομή.

Η παραλαβή του ασθενοφόρου έγινε στις 13:26 και η άφιξη στο ΑΧΕΠΑ στις 13:45, ολοκληρώνοντας τη μεταφορά σε 19 λεπτά. Snapshot powered by AI

Γέφυρα ζωής στήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (16/9) για τη μεταφορά ενός νεογνού από τους Αμπελόκηπους προς το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, τρεις ομάδες της Άμεσης Δράσης παρέλαβαν το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από την περιοχή των Αμπελοκήπων και άνοιξαν τον δρόμο, ώστε να φτάσει γρήγορα και με ασφάλεια στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία παρέλαβε το όχημα στις στις 13:26 από την περιοχή των Αμπελοκήπων και μέσα σε 19 λεπτά έφτασαν στις 13:45 στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

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