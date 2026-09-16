Πώς η πρόγνωση του καιρού «προβλέπει» τις καρδιακές ανακοπές 3 μέρες πριν αυξηθούν

Οι προγνώσεις του καιρού ενδέχεται τελικά να βοηθούν τις υγειονομικές Αρχές έκτακτης ανάγκης να προβλέψουν πότε είναι πιθανό να αυξηθούν οι εξωνοσοκομειακές καρδιακές ανακοπές πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Μια εθνική μελέτη στην Ουγγαρία διαπίστωσε ότι οι χαμηλότερες θερμοκρασίες και άλλα καιρικά φαινόμενα συνδέονταν με προβλέψιμες αυξήσεις στις καρδιακές ανακοπές, οι οποίες συχνά ακολουθούσαν έως και 3 ημέρες αργότερα.

Τι έδειξε η νέα μελέτη;

Οι ερευνητές ανέλυσαν 114.830 εξωνοσοκομειακές καρδιακές ανακοπές, που καταγράφηκαν στην Ουγγαρία μεταξύ Νοεμβρίου 2018 και Δεκεμβρίου 2023, εξαιρώντας την περίοδο της μεγάλης αναστάτωσης λόγω της πανδημίας COVID-19. Συσχέτισαν τα ημερήσια περιστατικά καρδιακών ανακοπών στην κοινότητα με δεδομένα για

θερμοκρασία

ταχύτητες ανέμων

ατμοσφαιρική πίεση

υγρασία και ποιότητα αέρα

Κατά μέσο όρο, σημειώνονταν 60,9 καρδιακές ανακοπές ημερησίως. Οι ερευνητές διαπίστωσαν τα εξής:

Ο αριθμός των περιστατικών τον χειμώνα ήταν κατά 17,8% υψηλότερος σε σχέση με το καλοκαίρι

ήταν κατά σε σχέση με το καλοκαίρι Κάθε πτώση της θερμοκρασίας κατά 1°C συνδεόταν με αύξηση κατά 1,4% στις ημερήσιες καρδιακές ανακοπές

της θερμοκρασίας συνδεόταν με στις ημερήσιες καρδιακές ανακοπές Οι ημέρες με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης παρουσίαζαν 31,9% περισσότερα περιστατικά από το αναμενόμενο : περίπου 19 επιπλέον συμβάντα ημερησίως

: περίπου 19 επιπλέον συμβάντα ημερησίως Οι επιδράσεις του καιρού μπορούσαν να εκδηλωθούν άμεσα ή με καθυστέρηση έως και 3 ημερών

Η ανάλυση με χρήση μηχανικής μάθησης ανέδειξε τη θερμοκρασία και την ταχύτητα του ανέμου ως τους σημαντικότερους προγνωστικούς παράγοντες

Γίνεται ο καιρός να προβλέψει την καρδιακή ανακοπή;

Σε επίπεδο πληθυσμού, ενδεχομένως ναι. Το μοντέλο εκτιμά πότε ενδέχεται να αυξηθεί ο εθνικός αριθμός των περιστατικών. ΔΕΝ προβλέπει αν ένα συγκεκριμένο άτομο θα υποστεί καρδιακή ανακοπή.

Η μελέτη ήταν παρατηρησιακή και διεξήχθη σε μία μόνο χώρα, επομένως ΔΕΝ μπορεί να αποδείξει ότι «ο καιρός προκάλεσε τα συμβάντα». Το μοντέλο πρόβλεψης που χρησιμοποιήθηκε απαιτεί επίσης δοκιμές και σε άλλες περιοχές, καθώς το κλίμα, οι συνθήκες στέγασης, η ατμοσφαιρική ρύπανση και η γενική υγεία του πληθυσμού διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή.

Γιατί ο ψυχρός καιρός ενδέχεται να αυξάνει τον κίνδυνο;

Το κρύο προκαλεί συστολή των αιμοφόρων αγγείων, γεγονός που μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση και τον φόρτο εργασίας της καρδιάς. Μπορεί επίσης να ενεργοποιήσει τη δραστηριότητα του συμπαθητικού νευρικού συστήματος, τη φλεγμονή και μεταβολές στην πήξη του αίματος.

Η σχετική ενημέρωση της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας (American Heart Association) για το 2026 καταλήγει στο συμπέρασμα, ότι τόσο οι ασυνήθιστα χαμηλές όσο και οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν τα καρδιαγγειακά νοσήματα και τη θνησιμότητα, όπως:

εμφράγματα

εγκεφαλικά επεισόδια

καρδιακή ανεπάρκεια

αρρυθμίες

αιφνίδιος καρδιακός θάνατος

Οι επιπτώσεις μπορεί να εκδηλωθούν μέσα σε λίγες ημέρες.

Επίσης, μια συστηματική ανασκόπηση του 2026 επί 31 επιμέρους μελετών διαπίστωσε, ότι οι περιπτώσεις εξωνοσοκομειακής καρδιακής ανακοπής τείνουν να αυξάνονται τόσο σε συνθήκες ακραίας ζέστης όσο και ακραίου ψύχους, με το ψύχος να ευθύνεται συνολικά για περισσότερα περιστατικά, που σχετίζονται με αλλαγές στη θερμοκρασία.

Πού θα μπορούσε να χρησιμεύσει ένα σύστημα προειδοποίησης 3 ημερών;

Η πιο σαφής εφαρμογή αφορά την επιχειρησιακή προετοιμασία αντιμετώπισης περιστατικών εκτάκτου ανάγκης.

Εάν οι μετεωρολογικές προβλέψεις υποδεικνύουν πιθανή αύξηση των καρδιακών ανακοπών, οι υπηρεσίες Πρώτων Βοηθειών και τα Επείγοντα των νοσοκομείων σε εφημερία θα μπορούσαν να προετοιμάσουν το προσωπικό, τα ασθενοφόρα και το έμψυχο δυναμικό τους πριν κορυφωθεί η ζήτηση.

Οι ερευνητές προτείνουν επίσης ότι, στο μέλλον, οι προγνώσεις του καιρού θα μπορούσαν να προειδοποιούν τα άτομα με καρδιαγγειακά νοσήματα και τις οικογένειές τους κατά τη διάρκεια περιόδων υψηλότερου κινδύνου.

Προς το παρόν, τα ευρήματα ενισχύουν πιθανώς τα υπάρχοντα προληπτικά μέτρα και δεν εισάγουν κάποια νέα προληπτική θεραπεία:

αποφυγή ξαφνικής έντονης σωματικής καταπόνησης σε συνθήκες ακραίου ψύχους

κατάλληλη ενδυμασία

επαρκής ενυδάτωση κατά τη διάρκεια της ζέστης και

συνέχιση της συνταγογραφούμενης καρδιαγγειακής θεραπείας

Ποιοι ενδέχεται να είναι πιο ευάλωτοι;

Ο κίνδυνος από τις ακραίες θερμοκρασίες δεν κατανέμεται ομοιόμορφα. Οι ομάδες που ενδέχεται να χρειάζονται αυξημένη προσοχή είναι:

Ηλικιωμένοι

Άτομα με καρδιαγγειακά νοσήματα

Άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια ή αρρύθμιστη αρτηριακή πίεση

Εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους

Άτομα σε περιβάλλον χωρίς επαρκή θέρμανση ή κλιματισμό

Σημαντικό ρόλο παίζει και το τοπικό κλίμα. Μια θερμοκρασία που προκαλεί επιβάρυνση σε μια περιοχή μπορεί να θεωρείται φυσιολογική σε μια άλλη.

Συχνές Ερωτήσεις

Πρέπει οι καρδιοπαθείς να αλλάζουν τη φαρμακευτική τους αγωγή κατά τη διάρκεια ακραίων καιρικών συνθηκών;

Όχι χωρίς ιατρική συμβουλή. Ορισμένα καρδιαγγειακά φάρμακα μπορούν να επηρεάσουν την ενυδάτωση, την αρτηριακή πίεση και την ανοχή στη ζέστη, αλλά η αυθαίρετη διακοπή ή η τροποποίησή τους μπορεί να είναι επικίνδυνη.

Μπορεί και ο ζεστός καιρός να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακής ανακοπής;

Ναι. Αν και η ουγγρική μελέτη εστίασε στις χαμηλότερες θερμοκρασίες, ευρύτερες έρευνες συνδέουν τόσο την ακραία ζέστη όσο και το ψύχος με αυξημένο βραχυπρόθεσμο κίνδυνο καρδιακής ανακοπής.

Συμπέρασμα

Νέα μελέτη υποδηλώνει ότι τα μετεωρολογικά δεδομένα θα μπορούσαν να εντοπίσουν περιόδους κατά τις οποίες οι εξωνοσοκομειακές καρδιακές ανακοπές θα αυξηθούν πάνω από τον μέσο όρο έως και 3 ημέρες νωρίτερα. Ενισχύει ευρύτερα στοιχεία ότι η θερμοκρασία επηρεάζει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Το πιο άμεσο συμπέρασμα δεν είναι η πρόβλεψη μιας μεμονωμένης καρδιακής ανακοπής, αλλά η βοήθεια στα συστήματα υγείας για καλύτερη προετοιμασία πριν από την αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων.

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