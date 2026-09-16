Συνταγματική Αναθεώρηση: Εγκρίθηκαν με απλή πλειοψηφία οι προτάσεις της κυβέρνησης

Καμία από τις προτάσεις δεν συγκέντρωσε 180 ψήφους, γεγονός που σημαίνει ότι για την αναθεώρησή τους θα απαιτηθεί πλειοψηφία τουλάχιστον 180 βουλευτών στην επόμενη, αναθεωρητική Βουλή.

Αντώνης Ρηγόπουλος

Συνταγματική Αναθεώρηση: Εγκρίθηκαν με απλή πλειοψηφία οι προτάσεις της κυβέρνησης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Οι προτάσεις της κυβέρνησης για τη Συνταγματική Αναθερηση συγκέντρωσαν από158 έως 161 ψήφους, χωρίς να φτάσουν το όριο των 180 απαιτούμενων ψήφων.
  • Η επόμενη Βουλή θα χρειαστεί πλειοψηφία τουλάχιστον 180 βουλευτών για να προχωρήσει στις αναθεωρήσεις.
  • Το άρθρο 16 για τη δυνατότητα μη κρατικών πανεπιστημίων έλαβε 160 θετικές ψήφους, ενώ το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών συγκέντρωσε 159 «ναι».
  • Η πρόταση για εξαετή θητεία Προέδρου της Δημοκρατίας συγκέντρωσε 158 ψήφους, με διαφοροποίηση από τη Ντόρα Μπακογιάννη που δήλωσε «παρών».
  • Απουσίασαν από την ψηφοφορία τέσσερις ανεξάρτητοι βουλευτές, ενώ η διαδικασία στην τρέχουσα Βουλή ολοκληρώθηκε με τη μεταφορά των διατάξεων στην επόμενη Βουλή.
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Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης η δεύτερη και τελευταία ψηφοφορία της σημερινής Βουλής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, με τις 33 προτάσεις που είχε καταθέσει η Νέα Δημοκρατία να συγκεντρώνουν από 158 έως 161 θετικές ψήφους. Συνολικά στην ψηφοφορία συμμετείχαν 293 βουλευτές.

Καμία από τις προτεινόμενες αλλαγές δεν έφτασε το όριο των 180 ψήφων. Έτσι, οι διατάξεις κρίνονται αναθεωρητέες, ωστόσο η επόμενη Βουλή θα χρειαστεί αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτών προκειμένου να προχωρήσει στην αναθεώρησή τους. Η αντιπολίτευση δεν έδωσε θετική ψήφο στις κυβερνητικές προτάσεις, με το ΠΑΣΟΚ να επιλέγει σε σειρά άρθρων το «παρών» και τα υπόλοιπα κόμματα να καταψηφίζουν.

Στα άρθρα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, το άρθρο 16, που μεταξύ άλλων ανοίγει τον δρόμο για μη κρατικά πανεπιστήμια, έλαβε 160 «ναι», 95 «όχι» και 38 «παρών».

Το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών, με την πρόταση να αφαιρεί από τη Βουλή τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και να προβλέπει εμπλοκή της Δικαιοσύνης στη διαδικασία, συγκέντρωσε 159 θετικές ψήφους, 96 αρνητικές και 38 «παρών».

Στο άρθρο 90 για την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης καταγράφηκαν 159 «ναι», 94 «όχι» και 40 «παρών», ενώ η πρόταση για το άρθρο 103, που αφορά μεταξύ άλλων την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και τις συνέπειες που μπορεί να συνδέονται με αυτή, συγκέντρωσε 161 θετικές και 132 αρνητικές ψήφους.

Ιδιαίτερη εικόνα παρουσίασε και η πρόταση για το άρθρο 30 σχετικά με την καθιέρωση μίας εξαετούς θητείας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η σχετική διάταξη συγκέντρωσε 158 θετικές ψήφους, ενώ η Ντόρα Μπακογιάννη επέμεινε στη διαφοροποίησή της, δηλώνοντας «παρών», όπως είχε πράξει και στην πρώτη ψηφοφορία.

Οι απόντες

Από τη σημερινή ψηφοφορία απουσίασαν οι ανεξάρτητοι βουλευτές Αντώνης Σαμαράς, Μάριος Σαλμάς και Γιάννης Κόντης, οι οποίοι δεν είχαν συμμετάσχει ούτε στην πρώτη ψηφοφορία του Ιουλίου. Αυτή τη φορά απών ήταν επίσης ο ανεξάρτητος βουλευτής Μπουρχάν Μπαράν.

Με τη δεύτερη ψηφοφορία ολοκληρώνεται πλέον η διαδικασία στην προτείνουσα Βουλή και οι διατάξεις που συγκέντρωσαν την απαιτούμενη πλειοψηφία των 151 ψήφων μεταφέρονται στην επόμενη Βουλή, η οποία θα κληθεί να αποφασίσει για το περιεχόμενο των αλλαγών με τουλάχιστον 180 ψήφους.

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