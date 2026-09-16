Νέα τραγωδία στις Ελβετικές Άλπεις - Συνετρίβη αεροσκάφος, 3 νεκροί

Snapshot Τρία άτομα σκοτώθηκαν σε συντριβή μονοκινητήριου αεροσκάφους Cirrus SR22T στην περιοχή Fluhalp του Leukerbad, Ελβετία.

Το αεροπλάνο εκτελούσε πτήση από το Λουγκάνο προς το Buochs μέσω Σιόν και συνετρίβη σε πλαγιά.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιβεβαίωσαν τους θανάτους και συνεχίζεται η ταυτοποίηση των θυμάτων.

Η Ελβετική Αρχή Διερεύνησης Ατυχημάτων και η Εισαγγελία διεξάγουν έρευνα για τα αίτια και ποινική έρευνα για το δυστύχημα.

Η τραγωδία έρχεται λίγες ημέρες μετά από θανατηφόρο τροχαίο λεωφορείου στην ανατολική Ελβετία. Snapshot powered by AI

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αεροπορικό δυστύχημα κοντά σε ένα δημοφιλές θέρετρο σκι στην Ελβετία.

Το μονοκινητήριο αεροσκάφος Cirrus SR22T συνετρίβη το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή Fluhalp του Leukerbad, στο Βαλέ, ενώ εκτελούσε πτήση από το Λουγκάνο μέσω της Σιόν, προς το Buochs, ένα γραφικό χωριό της Ελβετίας.

Το αεροσκάφος συνετρίβη σε μία πλαγιά, ενώ μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν μεγάλες στήλες καπνού στην περιοχή. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στον τόπο του δυστυχήματος και επιβεβαίωσαν τον θάνατο των τριών επιβατών, ενώ συνεχίζεται η διαδικασία ταυτοποίησής τους.

Η Ελβετική Αρχή Διερεύνησης Ατυχημάτων (SUST) έχει πλέον ξεκινήσει έρευνα για να προσδιορίσει την αιτία του δυστυχήματος. Παράλληλα, η Εισαγγελία της Ελβετίας (OAG) διεξάγει ποινική έρευνα σε συνεργασία με την καντονική αστυνομία του Βαλέ.

Η τραγωδία στις Ελβετικές Άλπεις συμβαίνει λίγες μόνο ημέρες μετά την ανατροπή ενός ολλανδικού τουριστικού λεωφορείου στην ανατολική Ελβετία στις 10 Σεπτεμβρίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους αρκετοί άνθρωποι.