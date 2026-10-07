Citroen 2CV: Επιστρέφει ως προσιτό ηλεκτρικό με τιμή κάτω από 15.000 ευρώ

Του Γιάννη Σκουφή

Η Citroen ετοιμάζεται να επαναφέρει στη σύγχρονη εποχή ένα από τα πιο σημαντικά μοντέλα στην ιστορία της. Το νέο 2CV θα παρουσιαστεί αρχικά ως πρωτότυπο στις 12 Οκτωβρίου στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, με την έκδοση παραγωγής να αναμένεται το 2028.

Οι πρώτες εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η γαλλική εταιρεία αποκαλύπτουν ξεκάθαρες αναφορές στο αρχέτυπο 2CV.

Το χαρακτηριστικό καπό με τις νευρώσεις, οι ημικυκλικοί LED προβολείς πάνω στα τονισμένα φτερά, οι ρετρό χειρολαβές και τα φλας στις πίσω κολόνες επιχειρούν να συνδέσουν το νέο μοντέλο με τον διάσημο πρόγονό του. Παράλληλα, στο εμπρός μέρος ξεχωρίζει και το φωτιζόμενο λογότυπο της Citroen, ως μια πιο σύγχρονη πινελιά στη ρετρό σχεδίαση.

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Το νέο 2CV θα είναι αμιγώς ηλεκτρικό και, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, μικρότερο από το Citroen C3, καλύπτοντας ουσιαστικά το κενό που άφησαν τα C1 και C2. Το σημαντικότερο στοιχείο, ωστόσο, αφορά την τιμή. Ο CEO της Citroen, Xavier Chardon, έχει αναφέρει ότι το μοντέλο παραγωγής θα πρέπει να κοστίζει λιγότερο από 15.000 ευρώ πριν από τυχόν κρατικές επιδοτήσεις.

Προς το παρόν, η Citroen δεν έχει αποκαλύψει ακόμη στοιχεία για την ισχύ, την μπαταρία ή την αυτονομία. Το μοντέλο αναμένεται πάντως να βασιστεί σε νέα πλατφόρμα, προσαρμοσμένη στο ευρωπαϊκό πλαίσιο για μικρά και οικονομικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Τέλος να πούμε ότι το αρχέτυπο Citroen 2CV παρουσιάστηκε το 1948 και παρέμεινε στην παραγωγή μέχρι το 1990. Σε 42 χρόνια κατασκευάστηκαν περίπου 5,1 εκατομμύρια αυτοκίνητα, καθιστώντας το ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα μοντέλα της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας.