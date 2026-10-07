Citroen 2CV: Επιστρέφει ως προσιτό ηλεκτρικό με τιμή κάτω από 15.000 ευρώ

Το θρυλικό Citroen 2CV επιστρέφει έπειτα από 36 χρόνια, αυτή τη φορά ως ένα μικρό αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο που φιλοδοξεί να κάνει την ηλεκτροκίνηση πραγματικά προσιτή.

Newsroom

Citroen 2CV: Επιστρέφει ως προσιτό ηλεκτρικό με τιμή κάτω από 15.000 ευρώ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Του Γιάννη Σκουφή

Η Citroen ετοιμάζεται να επαναφέρει στη σύγχρονη εποχή ένα από τα πιο σημαντικά μοντέλα στην ιστορία της. Το νέο 2CV θα παρουσιαστεί αρχικά ως πρωτότυπο στις 12 Οκτωβρίου στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, με την έκδοση παραγωγής να αναμένεται το 2028.

Οι πρώτες εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η γαλλική εταιρεία αποκαλύπτουν ξεκάθαρες αναφορές στο αρχέτυπο 2CV.

Το χαρακτηριστικό καπό με τις νευρώσεις, οι ημικυκλικοί LED προβολείς πάνω στα τονισμένα φτερά, οι ρετρό χειρολαβές και τα φλας στις πίσω κολόνες επιχειρούν να συνδέσουν το νέο μοντέλο με τον διάσημο πρόγονό του. Παράλληλα, στο εμπρός μέρος ξεχωρίζει και το φωτιζόμενο λογότυπο της Citroen, ως μια πιο σύγχρονη πινελιά στη ρετρό σχεδίαση.

Το νέο 2CV θα είναι αμιγώς ηλεκτρικό και, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, μικρότερο από το Citroen C3, καλύπτοντας ουσιαστικά το κενό που άφησαν τα C1 και C2. Το σημαντικότερο στοιχείο, ωστόσο, αφορά την τιμή. Ο CEO της Citroen, Xavier Chardon, έχει αναφέρει ότι το μοντέλο παραγωγής θα πρέπει να κοστίζει λιγότερο από 15.000 ευρώ πριν από τυχόν κρατικές επιδοτήσεις.

Προς το παρόν, η Citroen δεν έχει αποκαλύψει ακόμη στοιχεία για την ισχύ, την μπαταρία ή την αυτονομία. Το μοντέλο αναμένεται πάντως να βασιστεί σε νέα πλατφόρμα, προσαρμοσμένη στο ευρωπαϊκό πλαίσιο για μικρά και οικονομικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Τέλος να πούμε ότι το αρχέτυπο Citroen 2CV παρουσιάστηκε το 1948 και παρέμεινε στην παραγωγή μέχρι το 1990. Σε 42 χρόνια κατασκευάστηκαν περίπου 5,1 εκατομμύρια αυτοκίνητα, καθιστώντας το ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα μοντέλα της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:51ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Βρήκαν τα 23.000 ευρώ και σχεδόν όλα τα κοσμήματα που είχαν πάρει από ηλικιωμένο

08:30ΚΟΣΜΟΣ

7η Οκτωβρίου: Οι πρώην όμηροι κοιτούν μπροστά αλλά δεν μπορούν να ξεχάσουν

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Καθυστερήσεις και στην Αττική οδό

08:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διπλασιάζεται η επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου για το διάστημα  Απριλίου –Αυγούστου, έως 32 λεπτά

08:13ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Πέθανε μια 10χρονη μαθήτρια μετά το συμβάν με τα μαχαιρώματα σε σχολείο

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης 18 influencers για προώθηση παράνομων ιστοτόπων τυχερών παιχνιδιών

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Citroen 2CV: Επιστρέφει ως προσιτό ηλεκτρικό με τιμή κάτω από 15.000 ευρώ

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Το συγκινητικό «αντίο» του Δελμούζιου Γυμνασίου στη διευθύντρια - «Ήρθε στο σχολείο ως Τζούβελη φεύγει ως η δική μας Κική»

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (7/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:52LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου-Χρήστος Φερεντίνος: Το μέλλον του «Στούντιο 4» και η «απάντηση» στην τηλεθέαση

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα με ανίατο καρκίνο παντρεύτηκε τον εαυτό της για να εκπληρώσει ένα μεγάλο όνειρο ζωής

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 7 Οκτωβρίου

07:37ΜΑΝΤΕΙΟ

Η μεγάλη κίνηση του Ρούμπιο στην Πνύκα, τα Γλυπτά στο τραπέζι διαπραγμάτευσης του Breturn

07:37ΥΓΕΙΑ

Πονοκέφαλος που υποχωρεί όταν βγαίνετε από το σπίτι: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι έχουν φυσικό αέριο

07:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τοπικές οργανώσεις ΕΛΑΣ προανήγγειλε ο Τσίπρας - Πώς άνοιξε νέο μέτωπο με την αντιπολίτευση

07:30ΕΘΝΙΚΑ

Η τουρκική ΜΙΤ «πλημμυρίζει» την Ευρώπη με όπλα - Ο ρόλος της Ελλάδας και ο σκιώδης στρατός του Ερντογάν

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΕΒ: Φόβοι για επενδυτικό κενό μετά το Ταμείο Ανάκαμψης – Τα «αγκάθια» της επόμενης ημέρας

07:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μετεγκατάσταση: Ποιοι μπορούν να πάρουν 10.000 ευρώ – Ανοίγει στις 14 Οκτωβρίου η πλατφόρμα

07:18LIFESTYLE

Μάικλ Ντάγκλας: Νέα αποκάλυψη μετά την Κάθλιν Τέρνερ – Η σχέση του με πρωταγωνίστρια του «Βασικού Ενστίκτου»

07:12LIFESTYLE

«Τραύμα είσαι ανοιχτό» η κόντρα Βίσση – Καρβέλα – «Ζήτησε 1,5 εκατ. ευρώ, απειλούσε», η απάντησή της και υπόσχεση ότι «Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:52LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου-Χρήστος Φερεντίνος: Το μέλλον του «Στούντιο 4» και η «απάντηση» στην τηλεθέαση

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Το συγκινητικό «αντίο» του Δελμούζιου Γυμνασίου στη διευθύντρια - «Ήρθε στο σχολείο ως Τζούβελη φεύγει ως η δική μας Κική»

07:12LIFESTYLE

«Τραύμα είσαι ανοιχτό» η κόντρα Βίσση – Καρβέλα – «Ζήτησε 1,5 εκατ. ευρώ, απειλούσε», η απάντησή της και υπόσχεση ότι «Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει»

07:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Η γιατρός έκανε πλασμαφαίρεση και μέθη στην κόρη της» - Νέα μαρτυρία για τη μέθη

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Μεγιστάνας και η σύζυγός του, καταβροχθίστηκαν από ζώα μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου τους - Ακέφαλες οι σοροί τους

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έφτασαν οι Αρχές στο κύκλωμα κατά του e-ΕΦΚΑ με «εγκέφαλο» τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του - Η καταγγελία, η επεισοδιακή σύλληψη και ο «Mr Κωλοτούμπας»

22:25LIFESTYLE

Η απάντηση Δημητρακόπουλου στην ανακοίνωση Καρβέλα: «Έχει πληρωθεί 300.000 ευρώ, όσα προβλέπονται»

06:18ΚΑΙΡΟΣ

Με λίγες αραιές νεφώσεις και με άνοδο της θερμοκρασίας η Τετάρτη – Αλλαγή του καιρού από Πέμπτη στα δυτικά

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Συνούλη: Αυτή είναι η σύζυγος του Φίλιππου Καμπούρη που συνελήφθη για απάτη εκατομμυρίων κατά του ΕΦΚΑ - Ο γάμος το 2012 και το εγκεφαλικό του Καμπούρη το 2020

05:28ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η Κρίστα Πάικ ανέκτησε τις αισθήσεις της και μιλά μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της – «Ιατρικά πρωτοφανής» η ανάρρωσή της

20:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φίλιππος Καμπούρης: Στην Οικονομική Αστυνομία πασίγνωστοι τραγουδιστές – Τους ασφάλιζε στα χαρτιά, αλλά δεν κατέβαλλε εισφορές στον ΕΦΚΑ

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε σχολική εκδρομή: Πνίγηκαν 8 μαθητές - Σκληρά πλάνα από τις προσπάθειες ανάνηψης

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (7/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

23:13ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (8/10)

06:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το συγκινητικό «αντίο» του Μέσι στην εθνική Αργεντινής – Δάκρυα, αποθέωση και ένα τελευταίο γκολ

07:37ΥΓΕΙΑ

Πονοκέφαλος που υποχωρεί όταν βγαίνετε από το σπίτι: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι έχουν φυσικό αέριο

07:30ΕΘΝΙΚΑ

Η τουρκική ΜΙΤ «πλημμυρίζει» την Ευρώπη με όπλα - Ο ρόλος της Ελλάδας και ο σκιώδης στρατός του Ερντογάν

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Citroen 2CV: Επιστρέφει ως προσιτό ηλεκτρικό με τιμή κάτω από 15.000 ευρώ

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Ρούμπιο στην Αθήνα: Το διπλό στοίχημα και τα ηχηρά μηνύματα στο κρίσιμο γεωπολιτικό μομέντουμ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ