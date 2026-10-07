Ηλιούπολη: Το «αντίο» στη διευθύντρια - «Ήρθε στο σχολείο ως Τζούβελη φεύγει ως η δική μας Κική»

Η διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης, Βασιλική Μαρία Τζούβελη, απεβίωσε από ανακοπή καρδιάς μετά από σύντομη νοσηλεία στον «Ερυθρό Σταυρό»

Μιχάλης Παπαδάκος

Ηλιούπολη: Το «αντίο» στη διευθύντρια - «Ήρθε στο σχολείο ως Τζούβελη φεύγει ως η δική μας Κική»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης, Βασιλική Μαρία Τζούβελη, απεβίωσε από ανακοπή καρδιάς μετά από σύντομη νοσηλεία στον «Ερυθρό Σταυρό».
  • Κατά τη διάρκεια της τριετούς θητείας της, προώθησε σημαντικές αλλαγές στην κουλτούρα και το ήθος του σχολείου, δημιουργώντας ένα κλίμα σταθερότητας και ασφάλειας.
  • Υπό την ηγεσία της, το σχολείο ανέπτυξε συνεργασίες με τοπικούς φορείς, υλοποίησε εκπαιδευτικά και φιλανθρωπικά προγράμματα και αξιολογήθηκε με «Άριστα» σε όλες τις Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης.
  • Η σχολική κοινότητα και οι αρμόδιοι φορείς παρέχουν στήριξη στους μαθητές που τη χρειάζονται μετά την απώλεια της διευθύντριας.
  • Οι συνεργάτες και μαθητές της αναλαμβάνουν την ευθύνη να διατηρήσουν τη μνήμη και να συνεχίσουν το έργο της Βασιλικής Τζούβελη.
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Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε χθες η εξόδιος ακολουθία της διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης, η οποία έχασε τη ζωή της από ανακοπή καρδιάς, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Η άτυχη εκπαιδευτικός νοσηλεύτηκε στον «Ερυθρό Σταυρό», όμως οι βλάβες που είχαν προκληθεί στον οργανισμό της μετά την ανακοπή που υπέστη, ήταν ανεπανόρθωτες και παρότι επανήλθε μετά από ΚΑΡΠΑ, δεν τα κατάφερε βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους της και σύσσωμη τη σχολική κοινότητα της Ηλιούπολης.

Το σχολείο «της», το 2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης, την αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό κείμενο, το οποίο συνοδευόταν από τη φωτογραφία της.

«Ένας δύσκολος αποχαιρετισμός...

Το 2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές/τριες και το βοηθητικό προσωπικό με θλίψη και οδύνη αποχαιρετούν τη Δ/ντρια του σχολείου μας Βασιλική Μαρία Τζούβελη, που κατέληξε ύστερα από σύντομη νοσηλεία.

Ήρθε στο σχολείο μας ως Τζούβελη και φεύγει ως η δική μας Κική. Μέσα σε τρία χρόνια άλλαξε το ήθος και την κουλτούρα όλων μας, η ηγεσία της ήταν «αλλαγή παραδείγματος».

Στη διάρκεια της σύντομης θητείας της κατάφερε πάρα πολλά. Με την εργατικότητα και την ηγετική της προσωπικότητα αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες. Ανέδειξε το καλύτερο κομμάτι από τον καθένα και την καθεμίααπό εμάς, μας ένωσε και μας πρόσφερε ένα κλίμα σταθερότητας και ασφάλειας, με την άοκνη παρουσία της, το βαθύ αίσθημα δικαιοσύνης που την κατείχε, το χιούμορ και την ενσυναίσθησή της. Το σχολείο ανοίχτηκε στην τοπική κοινωνία, σχεδίασε και υλοποίησε εξαιρετικά σχέδια δράσης, δημιούργησε και λειτούργησε ζωγραφικούς ομίλους, ανέπτυξε συνεργασίες με φορείς του Δήμου όπως η Δημοτική Βιβλιοθήκη, οργάνωσε και στήριξε εικαστικές και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.

Όλα αυτά τα χρόνια, με τη στήριξη της «δικής μας Κικής», το 2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης, το δικό μας σχολείο διαμόρφωσε τη δική του κουλτούρα μάθησης, ζωντάνιας, συμπερίληψης και εξωστρέφειας. Κέρδισε το στοίχημα της αξιοπιστίας από την σχολική και τοπική κοινότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι αξιολογήθηκε με «Άριστα» σε όλες τις Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης.

Το σχολείο βρίσκεται σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες (Δήμο Ηλιούπολης, ΔΙΔΕ Α Αθήνας, Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής) για να παράσχει βοήθεια και στήριξη σε όποιον/α μαθητή/τρια τη χρειαστεί.

Σε όλους εμάς, όσοι και όσες τη γνωρίσαμε και τη ζήσαμε και την αγαπήσαμε, απομένει η βαριά ευθύνη όχι μόνο της διατήρησης της μνήμης της αλλά και της συνέχισης του έργου της και της πολύτιμης εμπειρίας και κληρονομιάς που αφήνει πίσω. Η Βασιλική Μαρία Τζούβελη θα λείψει πολύ και απ’ όλους/όλες».

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