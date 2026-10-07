Γυναίκα με ανίατο καρκίνο παντρεύτηκε τον εαυτό της για να εκπληρώσει ένα μεγάλο όνειρο ζωής

«Ήθελα να το ζήσω όσο ακόμη μπορούσα»

Ανθή Κουρεντζή

Γυναίκα με ανίατο καρκίνο παντρεύτηκε τον εαυτό της για να εκπληρώσει ένα μεγάλο όνειρο ζωής
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Amanda Barnes, 49 ετών από το Ντέβον της Αγγλίας, παντρεύτηκε τον εαυτό της για να εκπληρώσει το όνειρό της παρά τον ανίατο καρκίνο του μαστού που αντιμετωπίζει.
  • Η διάγνωση καρκίνου σταδίου 3 έγινε τον Ιούνιο του 2022, ενώ τον Οκτώβριο του ίδιου έτους διαπιστώθηκε η εξάπλωση στο στάδιο 4 με προοπτική ζωής έως τον Μάρτιο του 2023.
  • Ο «σόλο γάμος» της πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη 30 φίλων και συγγενών και περιλάμβανε νυφικό, περιποίηση στο spa και γιορτή στο Islington Country-House Hotel.
  • Παρά την επιδείνωση της υγείας της και την απώλεια όρασης σε ένα μάτι, η Barnes συνεχίζει τις θεραπείες και επιμένει να ζει και να δημιουργεί αναμνήσεις.
  • Η ιστορία της έγινε viral στο TikTok, με περισσότερες από 10,5 εκατομμύρια προβολές, και χρησιμεύει ως υπενθύμιση να μη αναβάλλει κανείς τη ζωή περιμένοντας τις «τέλειες» συνθήκες.
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Αντιμέτωπη με ανίατο καρκίνο του μαστού, η 49χρονη Amanda Barnes από το Ντέβον της Αγγλίας αποφάσισε να μην περιμένει άλλο για να πραγματοποιήσει ένα από τα μεγαλύτερα όνειρα της ζωής της: να φορέσει νυφικό και να ζήσει τη δική της ξεχωριστή ημέρα γάμου.

Στις 16 Αυγούστου, η μητέρα δύο παιδιών οργάνωσε έναν «σόλο γάμο», έχοντας στο πλευρό της 30 από τους πιο στενούς φίλους και συγγενείς της.

«Μπορεί να μην υπήρχε γαμπρός, αλλά αυτό δεν είχε σημασία, γιατί δεν έλειπε καθόλου η αγάπη», είπε. «Η οικογένεια και οι φίλοι μου ενώθηκαν για να κάνουν πραγματικότητα κάτι που πάντα ονειρευόμουν».

Η ίδια εξήγησε ότι ήθελε απλώς «να εκπληρώσει ένα από τα παλαιότερα και μεγαλύτερα όνειρά της όσο ακόμη μπορούσε».

Το νυφικό και η ημέρα που ονειρευόταν

Η Barnes γιόρτασε την ξεχωριστή αυτή ημέρα στο Islington Country-House Hotel στο Ντέβον, φορώντας ένα λευκό δαντελένιο νυφικό με ανοιχτούς ώμους.

Η ημέρα περιλάμβανε περιποίηση στο spa, δείπνο και στιγμές με τα αγαπημένα της πρόσωπα.«Το έκανα», είπε. «Φόρεσα το πιο όμορφο νυφικό και πέρασα μερικές υπέροχες ώρες γεμάτες αγάπη».

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Η διάγνωση που άλλαξε τη ζωή της

Η περιπέτεια της υγείας της ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2021, όταν άρχισε να αισθάνεται εναλλαγές ζέστης και κρύου, πρήξιμο στο αριστερό στήθος και εντόπισε δύο μικρά εξογκώματα κάτω από την αριστερή μασχάλη.

Τον Νοέμβριο έκανε υπερηχογράφημα, το οποίο δεν έδειξε κάτι ανησυχητικό. Καθώς όμως συνέχιζε να μην αισθάνεται καλά, υποβλήθηκε σε νέο υπερηχογράφημα τον Μάρτιο του 2022, με τα αποτελέσματα να είναι και πάλι φυσιολογικά.

Τελικά, βιοψία τον Ιούνιο του 2022 έδειξε καρκίνο του μαστού σταδίου 3. «Ήταν τεράστιο σοκ», είπε. «Όλες αυτές οι εξετάσεις που έβγαιναν “φυσιολογικές” με έκαναν να αισθάνομαι σαν υποχόνδρια, σαν να φανταζόμουν όλα όσα μου συνέβαιναν».

Λίγους μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο του 2022, το PET scan αποκάλυψε ότι ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί στη σπονδυλική στήλη και είχε πλέον περάσει στο στάδιο 4.

Οι γιατροί τής είχαν τότε πει ότι ίσως να μην ζούσε πέρα από τον Μάρτιο του 2023.«Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Ήταν τρομερό να σου δίνουν μια ημερομηνία. Αυτή η ημερομηνία έχει μείνει μέσα μου, αλλά είμαι ακόμη εδώ», θυμήθηκε.

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«Δεν θέλω να αναβάλλω άλλο τη ζωή»

Η Barnes υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπεία, η οποία βοήθησε στη συρρίκνωση των όγκων στη σπονδυλική στήλη. Παράλληλα, προσπάθησε να ζήσει όσο πιο γεμάτα μπορούσε, ταξιδεύοντας και περνώντας χρόνο με τα παιδιά της, τον 20χρονο Connor και τη 17χρονη Ruby.

Τον Μάρτιο του 2026 έμαθε ότι ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί περαιτέρω, αυτή τη φορά στο μηριαίο οστό και στους γοφούς, και ξεκίνησε χημειοθεραπεία.

Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούλιο, γεννήθηκε η ιδέα του γάμου.Το βίντεο που έγινε viralΜία φίλη της, η Lucy, ανέβασε βίντεο από τη γιορτή στο TikTok, το οποίο συγκέντρωσε περισσότερες από 10,5 εκατομμύρια προβολές.

«Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι εκατομμύρια άνθρωποι θα με έβλεπαν να φοράω αυτό το νυφικό», είπε η Barnes. Η ίδια ελπίζει ότι η ιστορία της θα αποτελέσει υπενθύμιση για όσους αναβάλλουν τη ζωή τους περιμένοντας τις «τέλειες» συνθήκες.

«Κάντε το ταξίδι. Φορέστε το φόρεμα. Περάστε χρόνο με τα παιδιά σας. Πείτε στους ανθρώπους που αγαπάτε τι σημαίνουν για εσάς. Δημιουργήστε την ανάμνηση όσο μπορείτε», παρότρυνε.

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«Μερικές φορές δεν μπορείς να περιμένεις τις τέλειες συνθήκες»

Αναφερόμενη στην απόφασή της να πραγματοποιήσει τον γάμο, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε γαμπρός, είπε: «Μερικές φορές δεν μπορείς να περιμένεις τις τέλειες συνθήκες».Και πρόσθεσε: «Ο καρκίνος μου έχει πάρει πάρα πολλά, αλλά όσο μπορώ ακόμη να παίρνω αποφάσεις για τον εαυτό μου, δεν θέλω να μου πάρει και την ικανότητα να χαίρομαι που είμαι ζωντανή».

Δυστυχώς, μόλις δέκα ημέρες μετά τον γάμο, η Barnes έμαθε ότι ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί στον εγκέφαλο και στο δεξί της μάτι. Έχει πλέον χάσει την όρασή της από το συγκεκριμένο μάτι. Παρά την επιδείνωση της υγείας της, συνεχίζει τις θεραπείες και δηλώνει ότι δεν είναι έτοιμη να σταματήσει να παλεύει. «Είμαι ακόμη εδώ και σκοπεύω να συνεχίσω να ζω», είπε. «Παραμένω αποφασισμένη να κάνω κάθε ημέρα να μετρά».

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