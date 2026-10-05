Τι πρέπει να κάνει άμεσα όποιος βγάλει μια σκουρόχρωμη γραμμή σε κάποιο νύχι

Μια νέα καφέ ή μαύρη γραμμή που εκτείνεται κατά μήκος του νυχιού (στο χέρι ή στο πόδι) χρήζει ιατρικής αξιολόγησης. Πολλές φορές τέτοιες γραμμές οφείλονται σε αθώα αίτια, ωστόσο στο νύχι μπορεί να αναπτυχθεί και μελάνωμα.

Η εμφάνιση και μόνο της γραμμής δεν αρκεί για να διακρίνει κανείς με βεβαιότητα μια καλοήθη χρωστική αλλοίωση από μια κακοήθη κατάσταση που χρήζει θεραπείας.

Ποιες αλλαγές στα νύχια πρέπει να ελέγχονται;

Κλείστε άμεσα ραντεβού με δερματολόγο εάν παρατηρήσετε μια νέα σκουρόχρωμη γραμμή, ιδιαίτερα αν αφορά ένα μόνο νύχι σε ενήλικα, ή αν διαπιστώσετε αλλαγή σε μια ήδη υπάρχουσα γραμμή. Εάν δεν μπορείτε να επισκεφθείτε άμεσα δερματολόγο, επικοινωνήστε με τον παθολόγο ή τον γενικό ιατρό σας.

Αναφέρετε τα εξής χαρακτηριστικά κατά τον προγραμματισμό του ραντεβού:

Γραμμή που διευρύνεται, ειδικά κοντά στην περιοχή της βάσης του νυχιού.

Ανομοιόμορφο χρώμα, ακανόνιστα όρια ή μεταβολή στην όψη.

Νέα σκουρόχρωμη κηλίδα στο δέρμα δίπλα στο νύχι ή γύρω από τη βάση του νυχιού.

Σχίσιμο, αποκόλληση ή παραμόρφωση του νυχιού.

Ανεξήγητο εξόγκωμα, πληγή ή αιμορραγία κάτω ή γύρω από το νύχι.

Τα ευρήματα αυτά προκαλούν ανησυχία, αλλά δεν αποτελούν από μόνα τους διάγνωση. Αντίστοιχα, ακόμη και μια στενή, ανώδυνη γραμμή μπορεί να χρήζει διερεύνησης. Μην περιμένετε να εμφανιστούν όλα τα προειδοποιητικά σημάδια.

Τι μπορεί να προκαλέσει τη σκουρόχρωμη γραμμή πέρα από τον καρκίνο;

Αθώες μεταβολές στη χρωστική, καλοήθεις βλάβες, φάρμακα και φλεγμονές μπορούν να προκαλέσουν μια σκουρόχρωμη γραμμή. Οι γιατροί χρησιμοποιούν τον όρο «μελανωνυχία», για να περιγράψουν τη χρωστική αλλοίωση (καφέ ή μαύρου χρώματος) στο νύχι.

Η χρωστική ουσία, η μελανίνη, μπορεί να εναποτεθεί στο αναπτυσσόμενο νύχι από κύτταρα που βρίσκονται κοντά στη ρίζα του. Στα μη καρκινικά αίτια περιλαμβάνονται:

Μια καλοήθης ελιά ή άλλη αθώα συγκέντρωση κυττάρων που παράγουν χρωστική.

Επαναλαμβανόμενη τριβή, ονυχοφαγία (δαγκωματιές στα νύχια) ή συνεχές πείραγμα του νυχιού.

Ορισμένα φάρμακα.

Λοιμώξεις των νυχιών ή φλεγμονώδεις δερματικές παθήσεις.

Οι καλοήθεις γραμμές είναι συχνότερες σε άτομα με πιο σκούρο τόνο δέρματος και μπορεί να εντοπίζονται σε περισσότερα από ένα νύχια. Αυτό το μοτίβο βοηθά τον δερματολόγο να αξιολογήσει την αλλαγή, ωστόσο το χρώμα του δέρματος δεν αποκλείει την πιθανότητα μελανώματος στο νύχι.

Ενημερώστε τον γιατρό για φάρμακα και πρόσφατους τραυματισμούς στα νύχια. Μην διακόψετε μόνοι σας μια συνταγή ή μην υποθέσετε ότι ένας τραυματισμός που θυμάστε εξηγεί μια νέα σκουρόχρωμη γραμμή σε κάποιο νύχι.

Πώς μπορεί ένας δερματολόγος να προσδιορίσει την αιτία;

Ο δερματολόγος εξετάζει τα νύχια και το γύρω δέρμα, ρωτά για τυχόν αλλαγές με την πάροδο του χρόνου και ενδέχεται να χρησιμοποιήσει δερματοσκόπιο: ένα φορητό μεγεθυντικό όργανο με φωτισμό.

Θα λάβει υπόψη τον αριθμό των νυχιών που επηρεάζονται, το μοτίβο της σκουρόχρωμης ζώνης, τυχόν προηγούμενους τραυματισμούς, τα φάρμακα και το ατομικό ή οικογενειακό σας ιστορικό μελανώματος. Παλαιότερες φωτογραφίες μπορούν να βοηθήσουν στον προσδιορισμό του χρόνου εμφάνισης μιας αλλαγής.

Μια κλινική ανασκόπηση του 2023 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10047828/ σχετικά με το μελάνωμα του νυχιού εξηγεί, ότι η κλινική εξέταση και η δερματοσκόπηση συμβάλλουν στον εντοπισμό ύποπτων αλλαγών, ενώ για την επιβεβαίωση του μελανώματος απαιτείται βιοψία ιστού. Όταν κρίνεται σκόπιμο, ο ειδικός λαμβάνει δείγμα από την μήτρα του νυχιού (την περιοχή που παράγει το νύχι) και ένας παθολογοανατόμος εξετάζει τον ιστό στο μικροσκόπιο.

Δεν απαιτείται βιοψία για κάθε σκουρόχρωμη γραμμή σε ένα νύχι. Η απόφαση εξαρτάται από την κλινική εκτίμηση. Εάν συσταθεί παρακολούθηση, τηρήστε τα προγραμματισμένα ραντεβού επανελέγχου και αναφέρετε τυχόν περαιτέρω αλλαγές. Η σύγκριση του νυχιού σας με φωτογραφίες στο διαδίκτυο δεν μπορεί να δώσει αξιόπιστη διάγνωση.

Συχνές Ερωτήσεις

Θα μπορούσε το σκουρόχρωμο σημάδι να είναι μώλωπας;

Ναι. Το αίμα κάτω από το νύχι μπορεί να έχει καφέ ή μαύρο χρώμα, ακόμη και από απλή επαναλαμβανόμενη πίεση από τα υποδήματα, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιος συγκεκριμένος τραυματισμός. Καθώς το νύχι μακραίνει, το αίμα συνήθως μετακινείται προς την άκρη, αφήνοντας μια καθαρή περιοχή στη βάση. Ένας κλινικός ιατρός μπορεί να αξιολογήσει αυτό το μοτίβο. Μην αναβάλλετε το ραντεβού σας περιμένοντας απλώς να δείτε αν μια ανεξήγητη κηλίδα θα απομακρυνθεί καθώς μακραίνει το νύχι.

Θα εξαφανιστεί οπωσδήποτε μια ακίνδυνη γραμμή;

Όχι. Η καλοήθης χρωστική μπορεί να παραμείνει και ορισμένες γραμμές, που έχει επιβεβαιωθεί ότι είναι ακίνδυνες, δεν χρήζουν θεραπείας. Το αν θα εξασθενήσει το χρώμα εξαρτάται από την αιτία, καθώς και από το αν μπορεί να αντιμετωπιστεί κάποια υποκείμενη πάθηση.

ΣυμπέρασμαΦροντίστε να αξιολογηθεί από δερματολόγο κάθε νέα ή μεταβαλλόμενη σκουρόχρωμη γραμμή στο νύχι, αντί να την απορρίψετε ως απλό αισθητικό ζήτημα. Μια εξέταση μπορεί να καθορίσει εάν απαιτείται θεραπεία, βιοψία ή προγραμματισμένη παρακολούθηση.

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