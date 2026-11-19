Snapshot Στη Σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία στο Βερολίνο, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, αγκάλιασε αιφνιδιαστικά τον Βέλγο πρωθυπουργό Μπαρτ Ντε Βέβερ.

Ο Μπαρτ Ντε Βέβερ αντέδρασε με χιούμορ λέγοντας: «Ο Αλβανός θα είναι. Πάντα από πίσω έρχεται».

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια δηλώσεων του Βέλγου πρωθυπουργού και προσέφερε ένα χιουμοριστικό στιγμιότυπο στη Σύνοδο. Snapshot powered by AI

Ένα χιουμοριστικό στιγμιότυπο σημειώθηκε στο Βερολίνο, στο περιθώριο της Συνόδου της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία, μεταξύ του πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα και του Βέλγου ομολόγου του, Μπαρτ Ντε Βέβερ.

Την ώρα που ο Ντε Βέβερ έκανε δηλώσεις, ο Ράμα τον πλησίασε από πίσω και τον αγκάλιασε αιφνιδιαστικά. Αυτό προκάλεσε την αιφνίδια αντίδραση του Βέλγοι, ο οποίος σχολίασε με χιούμορ: «Ο Αλβανός θα είναι. Πάντα από πίσω έρχεται».

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