Snapshot Έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν από έκρηξη σε πενταώροφη πολυκατοικία στην Τιφλίδα, μερική κατάρρευση του κτηρίου προκλήθηκε πιθανόν από διαρροή αερίου.

Ένα τρίχρονο κορίτσι διασώθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια, ενώ ένα 11χρονο αγόρι νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, και μεταξύ των νεκρών εκτιμάται ότι είναι η μητέρα του διασωθέντος παιδιού.

Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες της έκρηξης, με την διαρροή φυσικού αερίου να αποτελεί την κύρια αιτία. Snapshot powered by AI

Έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα μικρό παιδί, έχασαν τη ζωή τους από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (19/11) σε πενταώροφη πολυκατοικία στην πρωτεύουσα της Γεωργίας, Τιφλίδα. Από την έκρηξη κατέρρευσε τμήμα του κτηρίου, ενώ τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της χώρας, Σουλχάν Ταμαζασβίλι, οι διασώστες εντόπισαν έξι σορούς στα συντρίμμια. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου, την ώρα που ένοικος της πολυκατοικίας επιχείρησε να ανάψει θερμαντικό σώμα.

Μέσα στην καταστροφή, οι διασώστες κατάφεραν να εντοπίσουν και να απεγκλωβίσουν ζωντανό ένα κορίτσι μόλις τριών ετών. Η διάσωσή του έγινε δεκτή με χειροκροτήματα από τους κατοίκους που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο και παρακολουθούσαν την επιχείρηση.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της υπηρεσίας διάσωσης, Τεϊμουράζ Μγκεμπρισβίλι, μία από τις γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους εκτιμάται ότι είναι η μητέρα του τρίχρονου παιδιού, χωρίς η πληροφορία να έχει επιβεβαιωθεί οριστικά.

Τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της πόλης. Ανάμεσά τους βρίσκεται ένα αγόρι 11 ετών, η κατάσταση του οποίου χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες της έκρηξης, με το ενδεχόμενο διαρροής αερίου να βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών.

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