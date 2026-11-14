Λαμία: Έκρηξη σε φρεάτιο του ΔΕΔΔΗΕ μέσα στη λαϊκή αγορά- «Γλιτώσαμε για κλάσματα του δευτερολέπτου»

Snapshot Έκρηξη σε φρεάτιο του ΔΕΔΔΗΕ σημειώθηκε μέσα στη λαϊκή αγορά της Λαμίας χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Το καπάκι του φρεατίου εκτινάχθηκε και θραύσματα πέταξαν σε πάγκους της αγοράς.

Τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ διέκοψαν την παροχή ρεύματος για να εντοπίσουν και να αποκαταστήσουν τη βλάβη.

Το περιστατικό προκαλεί ανησυχία για την ποιότητα και την ασφάλεια των έργων υποδομών στην πόλη.

Οι αρμόδιες αρχές και το συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησαν σε αποκλεισμό του επικίνδυνου σημείου για την ασφάλεια των πεζών. Snapshot powered by AI

Απίστευτο περιστατικό, που θα μπορούσε να είχε προκαλέσει σοβαρότατο τραυματισμό ανθρώπων, σημειώθηκε γύρω στις 10:15' το πρωί του Σαββάτου (14/11) στην καρδιά της λαϊκής αγοράς της Λαμίας, στην οδό Λεωσθένους, μεταξύ Πατρόκλου και Φειδίου.

Σε μια χρονική στιγμή που η αγορά ήταν γεμάτη κόσμο, ένας δυνατός κρότος ακούστηκε και ένα φρεάτιο, το οποίο φιλοξενεί υπόγεια διέλευση καλωδίων του ΔΕΔΔΗΕ, κυριολεκτικά εξερράγη. Από τη σφοδρότητα της έκρηξης, το καπάκι εκτινάχθηκε και κομμάτια του πετάχτηκαν αρκετά μέτρα μακριά, καταλήγοντας ακόμη και πάνω στον πάγκο πωλήτριας της λαϊκής.

Η ίδια δεν μπορούσε να πιστέψει τι είχε συμβεί, καθώς ελάχιστες στιγμές νωρίτερα στεκόταν ακριβώς πάνω από το φρεάτιο εξυπηρετώντας πελάτες. «Γλιτώσαμε το ατύχημα για κλάσματα του δευτερολέπτου…», δήλωσε σοκαρισμένη η γυναίκα στο LamiaReport, περιγράφοντας πώς γλίτωσε την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή: «Ήμουνα στον πάγκο μου κι εξυπηρετούσα πελάτη. Και φεύγω στον επόμενο να τον εξυπηρετήσω, δύο βήματα, τρία έκανα το πολύ κι έγινε η έκρηξη πίσω μου…»

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Το καπάκι του φρεατίου διαλύθηκε ενώ θραύσματά του έχουν διασκορπίστηκαν ανάμεσα στους πάγκους και τα παρακείμενα καταστήματα.

Στο σημείο έσπευσαν γρήγορα συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ και δυνάμεις της Αστυνομίας, ενώ οι άνθρωποι της λαϊκής αγοράς τοποθέτησαν αμέσως τελάρα ώστε να αποκλείσουν τη διέλευση των πεζών από το επικίνδυνο πεζοδρόμιο.

Σύμφωνα με τους τεχνικούς του διαχειριστή του δικτύου, κρίνεται επιβεβλημένη η διακοπή ρεύματος στην περιοχή για τον εντοπισμό της διαρροής και την ασφαλή αποκατάσταση της βλάβης.

Το συγκεκριμένο συμβάν προκαλεί έντονο προβληματισμό για τα έργα υποδομών που εκτελούνται το τελευταίο διάστημα στην πόλη, με πολυσύχναστους δρόμους να έχουν στην κυριολεξία «οργωθεί» από συνεργεία διαφόρων ειδικοτήτων. Εύλογα, πλέον, εγείρονται σοβαρά ερωτήματα τόσο για την ποιότητα των εργασιών εγκατάστασης των υποδομών όσο και για την αποκατάσταση των φθορών που προκαλούν σε εμφανή ή μη σημεία.

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