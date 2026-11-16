Βίντεο Ντοκουμέντο: Έκλεψε σωληνώσεις φυσικού αερίου - Από θαύμα δεν έγινε έκρηξη

Snapshot Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει δράση επιτήδειου που έκλεψε σωληνώσεις φυσικού αερίου στο Γαλάτσι ξημερώματα Παρασκευής 13/11.

Ο δράστης ανέβηκε ανενόχλητος σε ημιόροφο πολυκατοικίας και ξεκίνησε το ξήλωμα των σωληνώσεων φυσικού αερίου.

Η υποδιεύθυνση Ασφαλείας και το Α.Τ. Γαλατσίου έχει ταυτοποιήσει τον δράστη και τον αναζητούν.

Ο ίδιος δράστης φέρεται να ευθύνεται για άλλες κλοπές σωληνώσεων σε Γαλάτσι, Πατήσια και Νέα Ιωνία. Snapshot powered by AI

Μάστιγα έχουν γίνει οι κλοπές σωληνώσεων σε Γαλάτσι, Πατήσια και Νέα Ιωνία.

Το βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει το Newsbomb αποτυπώνει καρέ - καρέ τη δράση επιτήδειου ξημερώματα Παρασκευής (13/11) στο Γαλάτσι.

Ανενόχλητος, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, ο δράστης ανεβαίνει στον ημιόροφο πολυκατοικίας και αφού εποπτεύει τον χώρο, πηγαίνει στις εγκαταστάσεις του φυσικού αερίου και αρχίζει το ξήλωμα.

Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί από την υποδιεύθυνση Ασφαλείας και το Α.Τ Γαλατσίου, και αναζητείται.

Φέρεται να είναι υπεύθυνος και για άλλες κλοπές στην περιοχή.

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