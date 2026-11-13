Μαρούσι: Σοκαριστικό βίντεο από την επίθεση νεαρών σε ηλικιωμένη για να της κλέψουν αλυσίδα λαιμού

Snapshot Νεαροί, πιθανώς ανήλικοι, επιτέθηκαν και λήστεψαν ηλικιωμένη γυναίκα στο Μαρούσι, προκαλώντας τον τραυματισμό της.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα κλειστού κυκλώματος κοντά στον σταθμό του ΗΣΑΠ στο Μαρούσι.

Κατά την επίθεση, ένας από τους νεαρούς τράβηξε βίαια την αλυσίδα από τον λαιμό της γυναίκας, με αποτέλεσμα να πέσει στο πεζοδρόμιο.

Οι τρεις δράστες τράπηκαν σε φυγή μετά την επίθεση και έχουν καταγραφεί από την κάμερα.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Snapshot powered by AI

Αλγεινή εντύπωση προκαλεί η δράση νεαρών, ίσως κι ανήλικων παιδιών όπως φαίνεται στα πλάνα, οι οποίοι επιτέθηκαν και λήστεψαν μια ηλικιωμένη γυναίκα στο Μαρούσι, προκαλώντας τον τραυματισμό της.

Στο εξοργιστικό βίντεο που έχει καταγφραφεί από κάμερα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, η ηλικιωμένη κινείται στο πεζοδρόμιο, σε κεντρικό δρόμο του Αμαρουσίου λίγα μέτρα από τον σταθμό του ΗΣΑΠ, όταν τρεις νεαροί την πλησιάζουν.

Ο ένας εξ αυτών της επιτίθεται βίαια και την αρπάζει από τον λαιμό για να της αφαιρέσει την αλυσίδα που φορούσε. Η γυναίκα, σωριάστηκε στο πεζοδρόμιο από την επίθεση, ενώ οι τρεις νεαροί τράπηκαν σε φυγή.

Τα πρόσωπα των δραστών έχουν καταγραφεί από την κάμερα και πλέον οι αστυνομικοί της ασφάλειας έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.