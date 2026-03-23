Θρακομακεδόνες: Λύκος κυκλοφορεί ανενόχλητος πολύ κοντά σε σπίτια - Δείτε βίντεο

Ανησυχία αισθάνονται τις τελευταίες ώρες οι κάτοικοι των Θρακομακεδόνων, έπειτα από βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει έναν λύκο να κυκλοφορεί ανενόχλητος σε κοντινή απόσταση από σπίτια.

Ο λύκος εθεάθη το βράδυ της Παρασκευής 20 Μαρτίου, περίπου στις 22.30 από περαστικούς οι οποίο τράβηξαν και βίντεο το οποίο στη συνέχεια κοινοποίησαν και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η εμφάνιση του άγριου ζώου κοντά σε κατοικημένη περιοχή επαναφέρει στο προσκήνιο την έντονη παρουσία της άγριας πανίδας στην ευρύτερη ζώνη της Πάρνηθας, αλλά και την ανάγκη προσοχής από τους κατοίκους και τους διερχόμενους.

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση εντοπισμού άγριου ζώου, συνιστάται ψυχραιμία, αποφυγή προσέγγισης και άμεση ενημέρωση των αρμόδιων φορέων, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.