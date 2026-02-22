Τρομάζει η μαρτυρία του περιπατητή που δέχθηκε επίθεση από λύκο: «Με βρήκε με τα δόντια στην πλάτη»

«Με βρήκε με τα δόντια πίσω στην πλάτη και με έγδαρε στη μέση». Με αυτά τα λόγια ο περιέγραψε στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 ο περιπατητής την επίθεση που δέχθηκε από λύκο ανάμεσα στο Κρυονέρι και στο Τατόι.

Ο ίδιος έδειξε το σώμα του μετά την επίθεση του λύκου και είπε: «Βλέπω δύο λύκους. Ήταν σταματημένοι. Με κοίταζαν. Είχαμε περίπου 30 μέτρα απόσταση. Σταματάω, κοκκαλώνω, διότι δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουν. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, ξεκινούν και έρχονται προς το μέρος μου. Ακόμα δεν μπορώ να κάνω κάποια αντίδραση. Περιμένω να δω πώς θα εξελιχθεί. Δεν μπορώ να πάρω το ρίσκο να φύγω ούτε να κάνω κάτι για να τους τρομάξω. Ο ένας λύκος μένει πιο πίσω, σαν να περιμένει. Ο άλλος έρχεται κοντά μου. Ξεκινάει αρχικά, να με μυρίζει και εντός λίγων δευτερολέπτων κάνει ένα πέταγμα». Ήταν η στιγμή που ο λύκος τον έγδαρε στη μέση.

Αμέσως μετά, ο περιπατητής συμπλήρωσε: «Συνέχισε να με ακολουθεί και μου έκανε σαν επιθέσεις από πίσω. Κάποια στιγμή σταμάτησε, συνέχισε να με κοιτάζει κι όταν έφυγα από το οπτικό του πεδίο, συνέχισα πιο γρήγορα να βγω έξω».

Ο περιπατητής δεν είχε πάρει μαζί του κάποιο από τα παιδιά του. «Αν είχα ένα παιδί μαζί μου, δεν ξέρω πώς θα είχε εξελιχθεί η όλη κατάσταση, γιατί όταν είσαι μόνος σου έχεις άλλη κρίση. Όταν έχεις το παιδί, θα θέλεις να το προστατεύσεις, αλλά μπορεί το ζώο που είναι απέναντί του, να θέλει να του επιβληθεί».

Το περιστατικό συνέβη ανάμεσα στο Κρυονέρι και στο Τατόι όταν ο άνδρας είχε βγει για τρέξιμο στις 8.30 χθες το πρωί και ξαφνικά είδε μπροστά του δύο λύκους.

Το θύμα της επίθεσης επικοινώνησε αμέσως μετά την επίθεση με τη σύζυγο του και πήγαν για τις πρώτες βοήθειες.

Τέλος, να σημειωθεί πως ο δήμος Αχαρνών με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα συνιστά προσοχή, ειδικά ενόψει της Καθαράς Δευτέρας, καθώς αναμένεται να βρεθούν πολλοί επισκέπτες στην Πάρνηθα.

