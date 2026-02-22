Η Νέα Υόρκη εκδίδει την πρώτη προειδοποίηση για χιονοθύελλα από το 2017-Ακυρώνονται χιλιάδες πτήσεις

Ισχυρή χειμερινή κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τις βορειοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ, με τους μετεωρολόγους να εκδίδουν την πρώτη προειδοποίηση για χιονοθύελλα στη New York City εδώ και σχεδόν μία δεκαετία.

NYC braces for up to 28 inches of snow as 'blockbuster blizzard' could become one of worst storms in its history https://t.co/rx75AjSFYG pic.twitter.com/T1GganlBIv — New York Post (@nypost) February 22, 2026

Η καταιγίδα αναμένεται να εκτείνεται από τη Φιλαδέλφεια έως τη Βοστώνη, φέρνοντας από την Κυριακή έως τη Δευτέρα χιονόπτωση που μπορεί να ξεπεράσει τα 30 εκατοστά.

Προειδοποιήσεις για χιονοθύελλα εκδόθηκαν κατά μήκος της Ανατολικής Ακτής, από το Ντελαγουέρ έως τη Μασαχουσέτη.

Over 3,000 flights canceled at NYC airports as historic blizzard threatens to bury region in 2-feet of snow https://t.co/qbP0YtTvyV pic.twitter.com/bQ1ES3Qc0x — New York Post (@nypost) February 22, 2026

Οι ριπές ανέμου ενδέχεται να φτάσουν τα 110 χλμ./ώρα, με κίνδυνο ακυρώσεων πτήσεων, πτώσεων δέντρων και διακοπών ρεύματος, προειδοποιούν οι ειδικοί.

Τελευταία φορά που είχε εκδοθεί προειδοποίηση για χιονοθύελλα στη Νέα Υόρκη ήταν τον Μάρτιο του 2017, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Όουεν Σι από το Κέντρο Πρόγνωσης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ. «Σταθήκαμε τυχεροί την τελευταία δεκαετία», ανέφερε. Και η Βοστώνη τελεί υπό προειδοποίηση, την πρώτη από το 2022.

Ο φετινός χειμώνας στις ανατολικές ΗΠΑ είναι ήδη ιδιαίτερα σφοδρός, με ρεκόρ χιονοπτώσεων και πολικές θερμοκρασίες που δεν επέτρεψαν στο χιόνι να λιώσει μετά τη μεγάλη κακοκαιρία στα τέλη Ιανουαρίου. Εκείνη η καταιγίδα επηρέασε περισσότερες πολιτείες, αλλά δεν πληρούσε τα κριτήρια για χιονοθύελλα. Αυτή τη φορά, οι ισχυροί άνεμοι δημιουργούν συνθήκες πλήρους χιονοθύελλας, με περιορισμένη ορατότητα λόγω του πυκνού χιονιού.

«Δεν θέλεις να βρίσκεσαι έξω», δήλωσε ο Σι, «δεν θα μπορείς να δεις μπροστά σου».

Blizzard Warning in New York City for the first time in nearly a decade?



Let’s talk about why this storm is likely to be a blizzard… and why the one with heavy snow in January was not.#NewYork #Blizzard #Snow #Weather #Explained pic.twitter.com/RXVeZrCb7F — Riley Winch (@RileyWinchWx) February 22, 2026

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, προειδοποίησε ότι οι μετακινήσεις τη Δευτέρα το πρωί θα είναι επικίνδυνες. «Μείνετε εκτός δρόμων εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Αν μπορείτε να μείνετε σπίτι, μείνετε».

Το ύψος του χιονιού αναμένεται να φτάσει έως και 43 εκατοστά, με ρυθμό χιονόπτωσης που μπορεί να φτάσει τα 5 εκατοστά την ώρα. Στη Βοστώνη και σε άλλες περιοχές της ανατολικής Μασαχουσέτης προβλέπονται έως και 60 εκατοστά χιονιού, με ριπές ανέμου έως 110 χλμ./ώρα.

Περισσότερες από 3.000 πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες για Κυριακή και Δευτέρα είχαν ήδη ακυρωθεί μέχρι το βράδυ του Σαββάτου, κυρίως σε δρομολόγια προς ή από τη Βοστώνη και την ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με την εταιρεία παροχής δεδομένων πτήσεων FlightAware.

Οι παράκτιες περιοχές αναμένεται να δεχθούν το ισχυρότερο πλήγμα της κακοκαιρίας, ιδίως στο Νιου Τζέρσεϊ, τη Νέα Υόρκη, το Κονέντικατ και τη Μασαχουσέτη. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ προειδοποίησε και για πλημμύρες, σημειώνοντας ότι σταθμευμένα οχήματα κοντά στην παραλιακή ζώνη «ενδέχεται να πλημμυρίσουν ή και να βυθιστούν».

Υπάρχει πάντως και μια θετική εξέλιξη: σε αντίθεση με ό,τι συνέβη μετά την κακοκαιρία του Ιανουαρίου, οι θερμοκρασίες σε περιοχές των βορειοανατολικών πολιτειών αναμένεται να ανέβουν στους 4-5 βαθμούς Κελσίου ή και υψηλότερα την επόμενη εβδομάδα, συμβάλλοντας στο λιώσιμο μεγάλου μέρους του χιονιού.