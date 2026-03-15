Χανιά: Το χρονικό με τον ομαδικό βιασμό 17χρονης - «Έγινε με τη θέλησή της», λένε οι κατηγορούμενοι

Snapshot Μία 17χρονη κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από πέντε νεαρούς σε δωμάτιο ξενοδοχείου στα Χανιά.

Οι επτά νεαροί που βρέθηκαν μαζί με την κοπέλα συνελήφθησαν, όπως και τρεις μητέρες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τον βιασμό και ισχυρίζονται ότι η σεξουαλική επαφή έγινε με τη θέληση της 17χρονης.

Σε βάρος των συλληφθέντων έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, γενετήσια πράξη χωρίς συναίνεση και κατοχή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων.

Αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στην τοπική -και όχι μόνο- κοινωνία των Χανίων η είδηση για τον ομαδικό βιασμό μίας ανήλικης κοπέλας από πέντε άτομα σε δωμάτιο ξενοδοχείου.

Όπως έχει γίνει μέχρι τώρα γνωστό, η 17χρονη κοπέλα βρέθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε σπίτι μαζί με μία φίλη της και επτά νεαρά αγόρια, αφού νωρίτερα είχαν φύγει από τον χώρο φιλοξενίας θηλέων που διατηρεί η τοπική εκκλησία, και όπου διαμένουν.

Στο σπίτι αυτό, όπως έχει καταγγείλλει η 17χρονη, πέντε από τους νεαρούς τη βίασαν, ενώ βιντεοσκοπούσαν την ειδεχθή πράξη παρά τη θέλησή της.

Μετά την καταγγελία, οι αρχές συνέλαβαν τους επτά νεαρούς που βρίσκονταν μαζί με την 17χρονη στο σπίτι όπου φέρεται να συνέβησαν όσα κατήγγειλε η ανήλικη, ενώ συνελήφθησαν και τρεις από τις μητέρες των αγοριών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Σε βάρος των φερόμενων δραστών έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, γενετήσια πράξη χωρίς συναίνεση και κατοχή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων.

Τι ισχυρίζονται οι κατηγορούμενοι

Από πλευράς τους, οι κατηγορούμενοι αρνούνται κατηγορηματικά ότι βίασαν τη 17χρονη και σύμφωνα με την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA, ισχυρίζονται πως ότι έγινε έγινε με τη θέληση της κοπέλας, ενώ αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα.

Όπως υποστηρίζει ο αδερφός ενός εκ των συλληφθέντων, «ο αδελφός μου όμως είχε φύγει εκείνη την ώρα και δεν ήταν καθόλου σε σχέση με αυτά. Καμία σχέση ο αδερφός μου, όλη η παρέα το λέει. Ναι ψέματα είναι και βέβαια! Γιατί το θελε. Ήταν με τη θέλησή της. Ήταν μαζί και είχαν κανονίσει (ομαδική συνεύρεση). Το ξενοδοχείο κλείστηκε στο όνομα της κοπελιάς που βιάσανε υποτίθεται. Κι από τη στιγμή που ήταν σε ξενοδοχείο εγώ έχω μια ερώτηση: Πώς γίνεται, να μην την άκουσε ούτε ένας, να φώναζε βοήθεια;».

«Ο γιος μου δεν έχει αγγίξει τίποτα και επειδή ήταν παρέα και γνωστοί τους έχουν συλλάβει όλους. Υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν αγγίξει καμία. Είχαν νοικιάσει οι συγκεκριμένες που μαζεύτηκαν ένα σπίτι και τους κάλεσαν να πιουν ένα καφέ», είπε ο πατέρας ενός εκ των συλληφθέντων.

«Μάλλον θέλει να βγάλει χρήμα και έχει και ψυχολογικά απ’ ότι έχω ακούσει. Είχε κάνει μήνυση και στον πατριό της. Την βίασε, υποτίθεται. Τώρα δίνουν κατάθεση και περιμένουν να μας απαντήσουν. Έχουμε και μια μάρτυρα που ήταν εκείνη τη στιγμή στην (ομαδική συνεύρεση) και υπάρχουν και βίντεο από ότι έχω καταλάβει. Και να μην δεχόταν να την τραβάνε δεν έχει σημασία αυτό, δεν την βιάσανε αυτό έχει σημασία! Δεν την βίασε ο αδερφός μου. Ο αδελφός μου δεν κολλάει πουθενά σ’ αυτό. Είναι δυο ανήλικοι μέσα. Η μάνα ενός παιδιού που είναι μέσα, έχει πρόβλημα με την καρδιά και την κρατάνε μέσα για τα χαρτιά. Αυτά είναι ξεφτιλίκια που κάνουνε, δηλαδή αλήθεια! Άμα πάθει κάτι η γυναίκα τι θα γίνει δηλαδή; Ποιος θα μπλέξει σε αυτό; Η γυναίκα έχει 2-3 παιδιά!», ανέφερε αδερφός του συλληφθέντα.

