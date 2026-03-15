Χανιά: Το χρονικό με τον ομαδικό βιασμό 17χρονης - «Έγινε με τη θέλησή της», λένε οι κατηγορούμενοι

Τι ισχυρίζονται οι κατηγορούμενοι - Η 17χρονη κατήγγειλε τον ομαδικό βιασμό της και τη βιντεοσκόπηση της ειδεχθούς πράξης

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Χανιά: Το χρονικό με τον ομαδικό βιασμό 17χρονης - «Έγινε με τη θέλησή της», λένε οι κατηγορούμενοι
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μία 17χρονη κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από πέντε νεαρούς σε δωμάτιο ξενοδοχείου στα Χανιά.
  • Οι επτά νεαροί που βρέθηκαν μαζί με την κοπέλα συνελήφθησαν, όπως και τρεις μητέρες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.
  • Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τον βιασμό και ισχυρίζονται ότι η σεξουαλική επαφή έγινε με τη θέληση της 17χρονης.
  • Σε βάρος των συλληφθέντων έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, γενετήσια πράξη χωρίς συναίνεση και κατοχή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων.
Snapshot powered by AI

Αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στην τοπική -και όχι μόνο- κοινωνία των Χανίων η είδηση για τον ομαδικό βιασμό μίας ανήλικης κοπέλας από πέντε άτομα σε δωμάτιο ξενοδοχείου.

Όπως έχει γίνει μέχρι τώρα γνωστό, η 17χρονη κοπέλα βρέθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε σπίτι μαζί με μία φίλη της και επτά νεαρά αγόρια, αφού νωρίτερα είχαν φύγει από τον χώρο φιλοξενίας θηλέων που διατηρεί η τοπική εκκλησία, και όπου διαμένουν.

Στο σπίτι αυτό, όπως έχει καταγγείλλει η 17χρονη, πέντε από τους νεαρούς τη βίασαν, ενώ βιντεοσκοπούσαν την ειδεχθή πράξη παρά τη θέλησή της.

Μετά την καταγγελία, οι αρχές συνέλαβαν τους επτά νεαρούς που βρίσκονταν μαζί με την 17χρονη στο σπίτι όπου φέρεται να συνέβησαν όσα κατήγγειλε η ανήλικη, ενώ συνελήφθησαν και τρεις από τις μητέρες των αγοριών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Σε βάρος των φερόμενων δραστών έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, γενετήσια πράξη χωρίς συναίνεση και κατοχή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων.

Τι ισχυρίζονται οι κατηγορούμενοι

Από πλευράς τους, οι κατηγορούμενοι αρνούνται κατηγορηματικά ότι βίασαν τη 17χρονη και σύμφωνα με την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA, ισχυρίζονται πως ότι έγινε έγινε με τη θέληση της κοπέλας, ενώ αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα.

Όπως υποστηρίζει ο αδερφός ενός εκ των συλληφθέντων, «ο αδελφός μου όμως είχε φύγει εκείνη την ώρα και δεν ήταν καθόλου σε σχέση με αυτά. Καμία σχέση ο αδερφός μου, όλη η παρέα το λέει. Ναι ψέματα είναι και βέβαια! Γιατί το θελε. Ήταν με τη θέλησή της. Ήταν μαζί και είχαν κανονίσει (ομαδική συνεύρεση). Το ξενοδοχείο κλείστηκε στο όνομα της κοπελιάς που βιάσανε υποτίθεται. Κι από τη στιγμή που ήταν σε ξενοδοχείο εγώ έχω μια ερώτηση: Πώς γίνεται, να μην την άκουσε ούτε ένας, να φώναζε βοήθεια;».

«Ο γιος μου δεν έχει αγγίξει τίποτα και επειδή ήταν παρέα και γνωστοί τους έχουν συλλάβει όλους. Υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν αγγίξει καμία. Είχαν νοικιάσει οι συγκεκριμένες που μαζεύτηκαν ένα σπίτι και τους κάλεσαν να πιουν ένα καφέ», είπε ο πατέρας ενός εκ των συλληφθέντων.

«Μάλλον θέλει να βγάλει χρήμα και έχει και ψυχολογικά απ’ ότι έχω ακούσει. Είχε κάνει μήνυση και στον πατριό της. Την βίασε, υποτίθεται. Τώρα δίνουν κατάθεση και περιμένουν να μας απαντήσουν. Έχουμε και μια μάρτυρα που ήταν εκείνη τη στιγμή στην (ομαδική συνεύρεση) και υπάρχουν και βίντεο από ότι έχω καταλάβει. Και να μην δεχόταν να την τραβάνε δεν έχει σημασία αυτό, δεν την βιάσανε αυτό έχει σημασία! Δεν την βίασε ο αδερφός μου. Ο αδελφός μου δεν κολλάει πουθενά σ’ αυτό. Είναι δυο ανήλικοι μέσα. Η μάνα ενός παιδιού που είναι μέσα, έχει πρόβλημα με την καρδιά και την κρατάνε μέσα για τα χαρτιά. Αυτά είναι ξεφτιλίκια που κάνουνε, δηλαδή αλήθεια! Άμα πάθει κάτι η γυναίκα τι θα γίνει δηλαδή; Ποιος θα μπλέξει σε αυτό; Η γυναίκα έχει 2-3 παιδιά!», ανέφερε αδερφός του συλληφθέντα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Οι αλλαγές που έρχονται 1η Απριλίου

19:32LIFESTYLE

Κάποιες από τις πιο αμήχανες στιγμές των Όσκαρ: Από το χαστούκι μέχρι τους ημίγυμνους στη σκηνή

19:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Οι παίκτες για να παίξουν πρέπει να το αξίζουν»

19:20ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Φήμες ότι φυγαδεύτηκε τραυματισμένος στη Μόσχα για χειρουργική επέμβαση

19:19ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή στον καιρό - Έρχονται βροχές, χιόνια και πτώση της θερμοκρασίας από την ερχόμενη εβδομάδα

19:18ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Σκεπτικός για επέκταση της επιχείρησης ΑΣΠΙΔΕΣ στα Στενά του Ορμούζ, ο Γερμανός ΥΠΕΞ

19:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ατρόμητος – ΑΕΚ: Η δοκιμασία της «Ένωσης» στο Περιστέρι

19:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός 3-0: «Καθαρίζει» με Χατσίδη

19:03ΜΠΑΣΚΕΤ

AEK: Επίσημο! Επέκτεινε το συμβόλαιο του Γκρεγκ Μπράουν

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Ο Σαμαράς στη φιέστα ανόδου της Καλαμάτας στη Super League 1, με κασκόλ της «Μαύρης Θύελλας»

19:02ΥΓΕΙΑ

Αλλοστατικό φορτίο λόγω στρες: Συμπτώματα και επιπτώσεις για καρκίνο και καρδιακά

18:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Ναν: «Κρατάμε την νίκη, πρέπει να ξεκινάμε καλύτερα»

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα 2026: Πότε «πέφτει» φέτος

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Το χρονικό της φρίκης με τον ομαδικό βιασμό 17χρονης - «Έγινε με τη θέλησή της», λένε οι κατηγορούμενοι

18:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Πρέπει να παίζουμε πάντα σαν Παναθηναϊκός»

18:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος – ΑΕΚ: Με βασικούς Μάντολο και Λιούμπισιτς στο Περιστέρι | Η ενδεκάδα του Νίκολιτς

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Έφοδος 20 ληστών σε κοσμηματοπωλείο: Σε 70 δευτερόλεπτα «σηκώνουν» κοσμήματα αξίας άνω του 1,7 εκατ. δολαρίων

18:30ΕΛΛΑΔΑ

Υγειονομικοί: Στάση εργασίας στην Αττική στις 19 Μαρτίου

18:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός: Λουλούδια και στεφάνια στην Τούμπα για τον Κλεομένη - Χειροκρότημα στο 20΄

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Πρότυπα και Ωνάσεια Σχολεία: Ανοιχτή η πλατφόρμα για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:18ΚΟΣΜΟΣ

Ξύπνησε και ήταν όλος μπλε: Όταν πήγε στο νοσοκομείο οι γιατροί έκλαψαν από τα γέλια

17:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ 2026: Ανέβηκαν τα εκκαθαριστικά στην ΑΑΔΕ – Δείτε τα εδώ

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Το χρονικό της φρίκης με τον ομαδικό βιασμό 17χρονης - «Έγινε με τη θέλησή της», λένε οι κατηγορούμενοι

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Ξεκινά ο υποχρεωτικός καθαρισμός- Οι προθεσμίες και τα πρόστιμα

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο έξω από τη Βουλή: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της φονικής σύγκρουσης - Κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα ο αστυνομικός

17:25ΚΟΣΜΟΣ

«Λένε ότι είμαι τι;» - Ο Νετανιάχου απαντά στις φήμες ότι είναι νεκρός

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στα Σπάτα - Αισθητός στην Αττική - Ο Λέκκας στο Newsbomb.gr

19:20ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Φήμες ότι φυγαδεύτηκε τραυματισμένος στη Μόσχα για χειρουργική επέμβαση

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Ανοιξιάτικος ο καιρός μέχρι την Τρίτη – Πότε θα έρθει η «χειμωνιάτικη κατεβασιά»

16:35ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που ταξί εκτός ελέγχου πέφτει πάνω σε γυναίκες στο Μανχάταν

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Αντνάν Μεντερές: O ανθέλληνας Τούρκος, τα εγκλήματά του σε βάρος των Ελλήνων και ο απαγχονισμός του το 1961

19:19ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή στον καιρό - Έρχονται βροχές, χιόνια και πτώση της θερμοκρασίας από την ερχόμενη εβδομάδα

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Κι αν τελικά… ηττηθούμε; Τρία σενάρια κατάρρευσης του δυτικού κόσμου - Η προειδοποίηση του καθηγητή Τσετσού

17:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - ΑΕΚ 103-78: «Καθάρισε» ο άστοχος Ναν για τους «πράσινους»

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Επίσκοπος Χρυσόστομος για Ναταλία Λιονάκη: «Θα καταφέρουμε να φτιάξουν οι σχέσεις με τη μητέρα της»

14:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Ξαναχτύπησε ο Φουρνιέ - Όρμηξε σε φίλαθλο του Πανιωνίου

19:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ατρόμητος – ΑΕΚ: Η δοκιμασία της «Ένωσης» στο Περιστέρι

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Ο Σαμαράς στη φιέστα ανόδου της Καλαμάτας στη Super League 1, με κασκόλ της «Μαύρης Θύελλας»

13:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καλοκαίρι στην Ελλάδα με Super El Niño - Γιατί ενδέχεται να είναι θερμότερο από συνήθως

15:42ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Θα χτυπάμε το Ιράν μέχρι την εβραϊκή γιορτή του Πάσχα», απειλεί το Ισραήλ - Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν είναι «βέβαιο» ότι δεν θα ξανασυμβεί, λέει ο Αραγτσί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ