Η στιγμή που ταξί εκτός ελέγχου πέφτει πάνω σε γυναίκες στο Μανχάταν
Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου
Παραλίγο τραγωδία στο Μαχνάταν όταν ένα ταξί κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε πάνω σε δύο γυναίκες που βρίσκονταν έξω από ένα κατάταστημα, στο Μανχάταν.
Ο οδηγός του ταξί έχασε τον έλεγχο και όπως κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, έπεσε πάνω σε δύο γυναίκες οι οποίες ήταν πάνω στο πεζοδρόμιο στο Λόουερ Ιστ Σάιντ.
Η σφοδρότητα με την οποία τις χτύπησε το όχημα ήταν τέτοια, που η μία από τις γυναίκες έπεσε στη σκάλα που οδηγούσε στο υπόγειο ενός μίνι μάρκετ, ενώ η άλλη εκσφενδονίστηκε στο πεζοδρόμιο.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης επιβεβαίωσε ότι τρία άτομα νοσηλεύονται και αναμένεται να αναρρώσουν.
