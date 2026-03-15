Η στιγμή που ταξί εκτός ελέγχου πέφτει πάνω σε γυναίκες στο Μανχάταν

Παραλίγο τραγωδία στο Μαχνάταν όταν ένα ταξί κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε πάνω σε δύο γυναίκες που βρίσκονταν έξω από ένα κατάταστημα, στο Μανχάταν.

Ο οδηγός του ταξί έχασε τον έλεγχο και όπως κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, έπεσε πάνω σε δύο γυναίκες οι οποίες ήταν πάνω στο πεζοδρόμιο στο Λόουερ Ιστ Σάιντ.

Η σφοδρότητα με την οποία τις χτύπησε το όχημα ήταν τέτοια, που η μία από τις γυναίκες έπεσε στη σκάλα που οδηγούσε στο υπόγειο ενός μίνι μάρκετ, ενώ η άλλη εκσφενδονίστηκε στο πεζοδρόμιο.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης επιβεβαίωσε ότι τρία άτομα νοσηλεύονται και αναμένεται να αναρρώσουν.