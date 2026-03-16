Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ξανά άτυχος ο «Greek Freak», αποχώρησε τραυματίας στη νίκη των Μπακς

Το Μιλγουόκι επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, αλλά δεν το χάρηκε, καθώς ο «Greek Freak» αποχώρησε κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προσγειώθηκε άτσαλα στο παρκέ, έπειτα από ένα εντυπωσιακό κάρφωμα προσγειώθηκε άτσαλα και όταν σηκώθηκε ένιωθε ενοχλήσεις στο γόνατό του. Αρχικά δοκίμασε το πόδι του και στη συνέχεια κρίθηκε σκόπιμο να πάει στα αποδυτήρια, για να επιστρέψει λίγο αργότερα στον πάγκο, χωρίς όμως να αγωνιστεί στο υπόλοιπο του αγώνα. Όσο βρέθηκε στο παρκέ ήταν εντυπωσιακός, μετρώντας 31 πόντους, 14 ριμπάουντ κι 8 ασίστ.

Οι Μπακς κατάφεραν να πάρουν τη νίκη και να βελτιώσουν το ρεκόρ τους στο 28-39, διατηρώντας έτσι «ζωντανές» τις ελπίδες για είσοδο στα play-in. Από την άλλη, οι Πέισερς γνώρισαν τη 13η (!) διαδοχική ήττα τους, παραμένοντας στον πάτο της βαθμολογίας με ρεκόρ 15-53.

Οι Θάντερ επικράτησαν με άνεση 116-103 των Τίμπεργουλφς και συνεχίζουν να οδηγούν την κούρσα στη Δύση με ρεκόρ 53-15. Πρωταγωνιστής για ακόμη ένα παιχνίδι ήταν ο Σάι Γκίλτζιους - Αλεξάντερ, ο οποίος διεύρυνε ένα εντυπωσιακό προσωπικό σερί, φτάνοντας τα 128 διαδοχικά παιχνίδια στα οποία σημειώνει τουλάχιστον 20 πόντους.

Οι Μάβερικς πέρασαν νικηφόρα από την έδρα των Καβαλίερς, επικρατώντας με 130-120. Κορυφαίοι για το Ντάλας ήταν οι Φλαγκ (27π., 10ασ., 6ριμπ) και Μάρσαλ (25π., 7ασ.).

Τέλος, οι Ράπτορς επικράτησαν 119-108 των Πίστονς στο Τορόντο. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Μπράντον Ίνγκραμ, ο οποίος σημείωσε 34 πόντους, έχοντας σημαντική βοήθεια από τον Αρ Τζέι Μπάρετ (27π.).

