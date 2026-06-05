Μεξικό: Έκρηξη σε παράνομη αποθήκη φυσικού αερίου - Τρεις τραυματίες, 2.000 εκτοπισμένοι
Πανικοβλημένοι πολίτες έτρεχαν να σωθούν
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Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν και σχεδόν 2.000 απομακρύνθηκαν μετά από τεράστια έκρηξη σε παράνομη αποθήκη φυσικού αερίου LP στην Τεπεάκα, στην Πουέμπλα στο Μεξικό.
Μια τεράστια φωτιά ξέσπασε στο Μεξικό, μετά από έκρηξη σε 4 δεξαμενές φυσικού αερίου. Περίπου 2.000 άτομα εκκενώθηκαν από τα σπίτια και τα κτήρια τους στην Τεπέακα της Πουέμπλα, όπου τραυματίστηκαν τρία άτομα σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
Μεταξύ των χώρων που εκκενώθηκαν ήταν σχολεία και ένα νοσοκομείο. Πλάνα που κατέγραψαν τη στιγμή της έκρηξης, δείχνουν κόσμο να τρέχει να σωθεί
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