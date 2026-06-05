Μεξικό: Έκρηξη σε παράνομη αποθήκη φυσικού αερίου - Τρεις τραυματίες, 2.000 εκτοπισμένοι

Πανικοβλημένοι πολίτες έτρεχαν να σωθούν 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Μεξικό: Έκρηξη σε παράνομη αποθήκη φυσικού αερίου - Τρεις τραυματίες, 2.000 εκτοπισμένοι
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν και σχεδόν 2.000 απομακρύνθηκαν μετά από τεράστια έκρηξη σε παράνομη αποθήκη φυσικού αερίου LP στην Τεπεάκα, στην Πουέμπλα στο Μεξικό.

Μια τεράστια φωτιά ξέσπασε στο Μεξικό, μετά από έκρηξη σε 4 δεξαμενές φυσικού αερίου. Περίπου 2.000 άτομα εκκενώθηκαν από τα σπίτια και τα κτήρια τους στην Τεπέακα της Πουέμπλα, όπου τραυματίστηκαν τρία άτομα σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Μεταξύ των χώρων που εκκενώθηκαν ήταν σχολεία και ένα νοσοκομείο. Πλάνα που κατέγραψαν τη στιγμή της έκρηξης, δείχνουν κόσμο να τρέχει να σωθεί

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:27ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνής Διαστημικός Σταθμός: Έτοιμο για εκκένωση το πλήρωμα λόγω διαρροής

17:23ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σύντομα, μία μπλε κουκίδα θα εμφανιστεί στο κινητό σας - Δείτε γιατί

17:19ANNOUNCEMENTS

INNERFEST by Innersense Productions -12 ,13 και 14 Ιουνίου 2026 @ PLEX και @ ΠΛΥΦΑ

17:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρίστος Δήμας: «Κανένα δυστύχημα στον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου»

17:12LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Το τέλος της σειράς μέσα από 8 επεισόδια

17:09ΚΟΣΜΟΣ

Κύμα καύσωνα θα επηρεάσει σύντομα 150 εκατ. ανθρώπους - Το «σούπερ Ελ Νίνιο» δείχνει τη δύναμή του

17:06ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Μπήκε σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα η πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ

17:06ΚΟΣΜΟΣ

Ράμα: «Υπάρχουν τρία πράγματα που δεν μπορείς να προβλέψεις: ο Θεός, το σεξ και η ΕΕ»

17:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος σε ΠΓ ΣΥΡΙΖΑ: Στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την ΕΛΑΣ – Στηρίζουμε την πρωτοβουλία Τσίπρα

16:59LIFESTYLE

Συγκινεί η Σοφία Κουρτίδου για τον διπλό ακρωτηριασμό του συντρόφου της: «Τον θαυμάζω γιατί όλο αυτό το μετουσίωσε σε ένα θαύμα»

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Παραδοχή λάθους από την Ουκρανία για την έκρηξη του θαλασσίου drone στη Ρουμανία - «Τυφλώθηκε από ρωσικά συστήματα»

16:41ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Προειδοποιητικά πυρά κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων

16:31ΥΓΕΙΑ

Στο Ίλιον η Αγαπηδάκη με τις Κινητές Ομάδες Υγείας- Αλλάζει ο υγειονομικός χάρτης της Δυτικής Αθήνας

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Έκρηξη σε παράνομη αποθήκη φυσικού αερίου - Τρεις τραυματίες, 2.000 εκτοπισμένοι

16:23LIFESTYLE

Οργισμένοι οι κάτοικοι του Παλέρμο με τους γαμήλιους εορτασμούς της Ντούα Λίπα - «Η πόλη μας δεν είναι για ενοικίαση»

16:22ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Ανάσα» για 350.000 δανειολήπτες: Ο Άρειος Πάγος μειώνει τις δόσεις του νόμου Κατσέλη

16:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Reuters: Η Ελλάδα ετοιμάζει φόρο 15% στα κέρδη από κρυπτονομίσματα

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσαν οι υπογραφές για παράδοση του πρώην Στρατοπέδου «Μαντουβάλου» στο δήμο Ανατολικής Μάνης

16:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: Αποδέχομαι με χαρά την πρόταση του πρωθυπουργού – Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών

16:06ΚΟΣΜΟΣ

Απανθρακωμένοι θάλαμοι, συντρίμμια και εκτεθειμένα καλώδια: Αποκαλυπτικό βίντεο με την καταστροφή στο USS Ford από τη φωτιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:00ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Ανατροπή με τον ξυλοδαρμό των δύο Αιγυπτίων με ρόπαλο μπέιζμπολ - Δεν ήταν διαρρήκτες

14:21ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην έρημο Σαχάρα: 49 άνθρωποι πέθαναν από δίψα μετά από βλάβη στο φορτηγό τους

15:01ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Το χρονικό μιας οικογενειακής τραγωδίας - Από το συμβόλαιο θανάτου κατά του πρώην συζύγου της, στην αυτοκτονία στο κελί της

15:32ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να αφαιρέσετε ισχυρή κόλλα από το δέρμα

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα - βίντεο: Η στιγμή που ο αναβάτης μηχανής παρασύρει πεζή και τραυματίζεται θανάσιμα

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Παραδοχή λάθους από την Ουκρανία για την έκρηξη του θαλασσίου drone στη Ρουμανία - «Τυφλώθηκε από ρωσικά συστήματα»

12:21ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οργισμένος Τεντόγλου με τη μέτρηση του τελευταίου άλματος στο Diamond League: «Τι σκ@τοσόου, αδελφέ»

06:52LIFESTYLE

Οι πρώτες σειρές που ανακοινώθηκαν για την επόμενη σεζόν – Δυνατές ιστορίες, all star cast

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Αστροναύτης περιέγραψε πώς φαίνεται η Γη από το διάστημα: «Βλέπουμε το σημάδι του ανθρώπου στη φύση»

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρεμασμένη στα κοινά μπάνια των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού βρέθηκε η πρώην σύζυγος-ηθική αυτουργός της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή - Άφησε μήνυμα στα παιδιά της

14:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ραφήνα: Αιματηρό επεισόδιο σε πρατήριο καυσίμων – Δύο τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι

16:23LIFESTYLE

Οργισμένοι οι κάτοικοι του Παλέρμο με τους γαμήλιους εορτασμούς της Ντούα Λίπα - «Η πόλη μας δεν είναι για ενοικίαση»

16:59LIFESTYLE

Συγκινεί η Σοφία Κουρτίδου για τον διπλό ακρωτηριασμό του συντρόφου της: «Τον θαυμάζω γιατί όλο αυτό το μετουσίωσε σε ένα θαύμα»

12:40ΥΓΕΙΑ

Νέοι κανόνες στα σχολικά κυλικεία - Δείτε τους πίνακες με τα προϊόντα που επιτρέπονται

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνής Διαστημικός Σταθμός: Έτοιμο για εκκένωση το πλήρωμα λόγω διαρροής

08:21ΕΥ ΖΗΝ

Καρδιολόγος μοιράζεται τι δεν κάνει ποτέ πριν τις 9 π.μ. για πιο υγιή καρδιά

22:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου έως τα μέσα Ιουνίου 

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συναγερμός σε καφετέρια - Ενεργοποίησε το panic button, συνελήφθη ο πρώην σύζυγος

17:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος σε ΠΓ ΣΥΡΙΖΑ: Στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την ΕΛΑΣ – Στηρίζουμε την πρωτοβουλία Τσίπρα

13:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Θα τα πούμε το απόγευμα»: Η δήλωση-γρίφος του Σαμαρά από την Κρήτη που ανάβει φωτιές στο πολιτικό σκηνικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ