Σύντομα, μία μπλε κουκίδα θα εμφανιστεί στο κινητό σας - Δείτε γιατί

Nέο χρώμα κουκίδας στο κινητό μετά την πράσινη και την πορτοκαλί

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Σύντομα, μία μπλε κουκίδα θα εμφανιστεί στο κινητό σας - Δείτε γιατί
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η μπλε κουκκίδα στη γραμμή κατάστασης Android υποδεικνύει ότι μια εφαρμογή έχει πρόσβαση στην τοποθεσία του χρήστη.
  • Η λειτουργία με τις χρωματιστές κουκκίδες (πράσινη για κάμερα, πορτοκαλί για μικρόφωνο, μπλε για τοποθεσία) εισήχθη αρχικά στα Pixel με το Android 16 QPR3 και θα επεκταθεί σε άλλες συσκευές με το Android 17.
  • Οι χρήστες μπορούν να δουν ποιες εφαρμογές έχουν πρόσβαση σε κάμερα, μικρόφωνο και τοποθεσία μέσω της γραμμής κατάστασης και των ρυθμίσεων απορρήτου.
  • Ο διαχειριστής δικαιωμάτων στο Android επιτρέπει την προσαρμογή πρόσβασης εφαρμογών σε ευαίσθητα δεδομένα όπως κάμερα, μικρόφωνο και τοποθεσία.
  • Ο πίνακας ελέγχου απορρήτου δείχνει ποιες εφαρμογές έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες τις τελευταίες 24 ώρες, βοηθώντας στην προστασία της ιδιωτικότητας.
Snapshot powered by AI

Η πράσινη και η πορτοκαλί κουκίδα στο κινητό σας υποδηλώνουν την ενεργοποίηση συγκεκριμένων εφαρμογών, όπως καμερών, μικροφώνου κλπ.

Σύντομα, πιθανότατα με το Android 17, σε ορισμένες συσκευές θα προστεθεί ένα ακόμη χρώμα: Το μπλε.

Η Google εισήγαγε αρχικά τη λειτουργία για συσκευές Pixel στο Android 16 QPR3. Θα ακολουθήσει επέκταση σε άλλες συσκευές Android από τη Samsung, τη Xiaomi και άλλες εταιρείες.

Τι σημαίνει η μπλε κουκκίδα στη γραμμή κατάστασης

Η μπλε κουκκίδα στη γραμμή κατάστασης υποδεικνύει πότε μια εφαρμογή έχει πρόσβαση στην τοποθεσία. Η λειτουργία αυτή έχει ως στόχο την ενίσχυση της ιδιωτικότητας και συμπληρώνει τους υπάρχοντες περιορισμούς του Android για την πρόσβαση στην τοποθεσία στο παρασκήνιο. Έτσι, γίνεται πιο σαφές για τους χρήστες πότε οι εφαρμογές έχουν πρόσβαση στην κάμερα, το μικρόφωνο ή την τοποθεσία.
Συνεπώς, τα χρώματα ισχύουν για τις ακόλουθες προσβάσεις:
• Πράσινο: Κάμερα
• Πορτοκαλί: Μικρόφωνο
• Μπλε: Τοποθεσία

Σε πιο σύνθετα σενάρια, η πράσινη κουκκίδα ανάβει όπως συνήθως. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν η εφαρμογή της κάμερας έχει ταυτόχρονη πρόσβαση στο μικρόφωνο, την τοποθεσία και την κάμερα. Στη γραμμή κατάστασης μπορείτε επίσης να δείτε ποια εφαρμογή χρησιμοποιεί αυτά τα στοιχεία εκείνη τη στιγμή.
Ποια εφαρμογή έχει πρόσβαση στην κάμερα, το μικρόφωνο και την τοποθεσία;
Εάν δεν είναι αρκετά σαφές για εσάς ποια εφαρμογή έχει πρόσβαση στα ευαίσθητα δεδομένα, μπορείτε να το ελέγξετε γρήγορα μόνοι σας.

  1. Ανοίξτε τη γραμμή κατάστασης.
  2. Πατήστε το εικονίδιο που εμφανίζεται στην κορυφή της οθόνης.

Τώρα το σύστημα σας δείχνει ποιες εφαρμογές είχαν πρόσβαση τελευταία στο μικρόφωνο, την κάμερα και την τοποθεσία.

Εμφανίζεται μπλε, πορτοκαλί ή πράσινη κουκκίδα χωρίς λόγο;

Ορισμένες εφαρμογές έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τοποθεσίας, στην κάμερα ή στο μικρόφωνο, παρόλο που δεν τα χρειάζονται. Μια αναλυτική επισκόπηση των δικαιωμάτων των εφαρμογών θα βρείτε στο Android, στον Διαχειριστή δικαιωμάτων.

  1. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις στο κινητό σας Android.
    2. Μεταβείτε στην ενότητα «Απόρρητο και ασφάλεια» και, στη συνέχεια, πατήστε «Ρυθμίσεις απορρήτου».
    3. Πατήστε τώρα «Διαχείριση δικαιωμάτων».

Εκεί θα βρείτε μια λίστα με τις εφαρμογές που έχουν πρόσβαση στην κάμερα, την τοποθεσία και το μικρόφωνο, είτε πάντα είτε μόνο κατά τη χρήση. Αν πατήσετε στην εκάστοτε εφαρμογή, μπορείτε να προσαρμόσετε άμεσα τα δικαιώματα.

Σημαντικό: Ανάλογα με τον κατασκευαστή, η εν λόγω οθόνη μπορεί να βρίσκεται σε διαφορετική θέση στην ενότητα «Ασφάλεια και απόρρητο».

Η Samsung, για παράδειγμα, κρύβει τη λίστα στην ενότητα «Ασφάλεια και προστασία δεδομένων» → «Πρόσθετες ρυθμίσεις απορρήτου» → «Διαχείριση δικαιωμάτων».

Εκτός από αυτό, αξίζει να ρίξετε μια ματιά στον πίνακα ελέγχου απορρήτου. Εκεί μπορείτε να δείτε ποιες εφαρμογές έχουν αποκτήσει πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες τις τελευταίες 24 ώρες.

Ο πίνακας ελέγχου βρίσκεται στην ενότητα «Απορρήτου & Ασφάλεια» → «Πίνακας ελέγχου απορρήτου».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βαρύ κατηγορητήριο για 14 κατηγορούμενους από Αγρίνιο και Κοζάνη

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: «Ήταν πάνω από μιάμιση ώρα σπίτι μας και το φωτογράφιζαν», λέει η σύζυγος του οδοντίατρου

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Έτοιμο για εκκένωση το πλήρωμα της NASA στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, λόγω διαρροής

17:23ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σύντομα, μία μπλε κουκίδα θα εμφανιστεί στο κινητό σας - Δείτε γιατί

17:19ANNOUNCEMENTS

INNERFEST by Innersense Productions -12 ,13 και 14 Ιουνίου 2026 @ PLEX και @ ΠΛΥΦΑ

17:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρίστος Δήμας: «Κανένα δυστύχημα στον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου»

17:12LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Το τέλος της σειράς μέσα από 8 επεισόδια

17:09ΚΟΣΜΟΣ

Κύμα καύσωνα θα επηρεάσει σύντομα 150 εκατ. ανθρώπους - Το «σούπερ Ελ Νίνιο» δείχνει τη δύναμή του

17:06ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Μπήκε σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα η πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ

17:06ΚΟΣΜΟΣ

Ράμα: «Υπάρχουν τρία πράγματα που δεν μπορείς να προβλέψεις: ο Θεός, το σεξ και η ΕΕ»

17:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος σε ΠΓ ΣΥΡΙΖΑ: Στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την ΕΛΑΣ – Στηρίζουμε την πρωτοβουλία Τσίπρα

16:59LIFESTYLE

Συγκινεί η Σοφία Κουρτίδου για τον διπλό ακρωτηριασμό του συντρόφου της: «Τον θαυμάζω γιατί όλο αυτό το μετουσίωσε σε ένα θαύμα»

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Παραδοχή λάθους από την Ουκρανία για την έκρηξη του θαλασσίου drone στη Ρουμανία - «Τυφλώθηκε από ρωσικά συστήματα»

16:41ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Προειδοποιητικά πυρά κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων

16:31ΥΓΕΙΑ

Στο Ίλιον η Αγαπηδάκη με τις Κινητές Ομάδες Υγείας- Αλλάζει ο υγειονομικός χάρτης της Δυτικής Αθήνας

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Έκρηξη σε παράνομη αποθήκη φυσικού αερίου - Τρεις τραυματίες, 2.000 εκτοπισμένοι

16:23LIFESTYLE

Οργισμένοι οι κάτοικοι του Παλέρμο με τους γαμήλιους εορτασμούς της Ντούα Λίπα - «Η πόλη μας δεν είναι για ενοικίαση»

16:22ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Ανάσα» για 350.000 δανειολήπτες: Ο Άρειος Πάγος μειώνει τις δόσεις του νόμου Κατσέλη

16:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Reuters: Η Ελλάδα ετοιμάζει φόρο 15% στα κέρδη από κρυπτονομίσματα

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσαν οι υπογραφές για παράδοση του πρώην Στρατοπέδου «Μαντουβάλου» στο δήμο Ανατολικής Μάνης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:00ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Ανατροπή με τον ξυλοδαρμό των δύο Αιγυπτίων με ρόπαλο μπέιζμπολ - Δεν ήταν διαρρήκτες

14:21ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην έρημο Σαχάρα: 49 άνθρωποι πέθαναν από δίψα μετά από βλάβη στο φορτηγό τους

15:01ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Το χρονικό μιας οικογενειακής τραγωδίας - Από το συμβόλαιο θανάτου κατά του πρώην συζύγου της, στην αυτοκτονία στο κελί της

15:32ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να αφαιρέσετε ισχυρή κόλλα από το δέρμα

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα - βίντεο: Η στιγμή που ο αναβάτης μηχανής παρασύρει πεζή και τραυματίζεται θανάσιμα

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Παραδοχή λάθους από την Ουκρανία για την έκρηξη του θαλασσίου drone στη Ρουμανία - «Τυφλώθηκε από ρωσικά συστήματα»

12:21ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οργισμένος Τεντόγλου με τη μέτρηση του τελευταίου άλματος στο Diamond League: «Τι σκ@τοσόου, αδελφέ»

06:52LIFESTYLE

Οι πρώτες σειρές που ανακοινώθηκαν για την επόμενη σεζόν – Δυνατές ιστορίες, all star cast

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Αστροναύτης περιέγραψε πώς φαίνεται η Γη από το διάστημα: «Βλέπουμε το σημάδι του ανθρώπου στη φύση»

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρεμασμένη στα κοινά μπάνια των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού βρέθηκε η πρώην σύζυγος-ηθική αυτουργός της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή - Άφησε μήνυμα στα παιδιά της

14:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ραφήνα: Αιματηρό επεισόδιο σε πρατήριο καυσίμων – Δύο τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι

16:23LIFESTYLE

Οργισμένοι οι κάτοικοι του Παλέρμο με τους γαμήλιους εορτασμούς της Ντούα Λίπα - «Η πόλη μας δεν είναι για ενοικίαση»

16:59LIFESTYLE

Συγκινεί η Σοφία Κουρτίδου για τον διπλό ακρωτηριασμό του συντρόφου της: «Τον θαυμάζω γιατί όλο αυτό το μετουσίωσε σε ένα θαύμα»

12:40ΥΓΕΙΑ

Νέοι κανόνες στα σχολικά κυλικεία - Δείτε τους πίνακες με τα προϊόντα που επιτρέπονται

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Έτοιμο για εκκένωση το πλήρωμα της NASA στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, λόγω διαρροής

08:21ΕΥ ΖΗΝ

Καρδιολόγος μοιράζεται τι δεν κάνει ποτέ πριν τις 9 π.μ. για πιο υγιή καρδιά

22:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου έως τα μέσα Ιουνίου 

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συναγερμός σε καφετέρια - Ενεργοποίησε το panic button, συνελήφθη ο πρώην σύζυγος

17:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος σε ΠΓ ΣΥΡΙΖΑ: Στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την ΕΛΑΣ – Στηρίζουμε την πρωτοβουλία Τσίπρα

13:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Θα τα πούμε το απόγευμα»: Η δήλωση-γρίφος του Σαμαρά από την Κρήτη που ανάβει φωτιές στο πολιτικό σκηνικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ