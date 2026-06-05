Πολλαπλό Βιβλίο: Πότε ολοκληρώνεται η διαδικασία επιλογής - Τι ισχύει για Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια

Σε εφαρμογή, τίθεται με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, η διαδικασία επιλογής διδακτικών βιβλίων από τις σχολικές μονάδες της χώρας.

Σύμφωνα με την απόφαση, καλούνται οι σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να επιλέξουν τα διδακτικά βιβλία και τα αντίστοιχα διδακτικά πακέτα που θα χρησιμοποιηθούν κατά το σχολικό έτος 2027-2028, μεταξύ εκείνων που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων (Μ.Δ.Β.).

Η διαδικασία επιλογής θα ολοκληρωθεί:

έως τις 18 Ιουνίου 2026 για τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

έως τις 29 Ιουνίου 2026 για τις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τα διδακτικά βιβλία και τα συνοδευτικά διδακτικά πακέτα που έχουν εγκριθεί και ενταχθεί στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων είναι διαθέσιμα μέσω της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Διδακτικών Βιβλίων «Μελίσπη», η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων σε ψηφιακή μορφή, καθώς και τα συνοδευτικά ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα και το υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό.

Η πρόσβαση στη βιβλιοθήκη πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: https://ebooksdl.cti.gr/

Διαβάστε επίσης