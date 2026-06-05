Πώς να αφαιρέσετε ισχυρή κόλλα από το δέρμα

Οι ισχυρές κόλλες μπορούν συνήθως να αφαιρεθούν από το δέρμα στο σπίτι με υπομονή, ζεστό νερό με σαπούνι, λάδι ή μια μικρή ποσότητα ακετόνης. Ο πιο σημαντικός κανόνας είναι απλός: μην τραβάτε το κολλημένο δέρμα με δύναμη, επειδή αυτό μπορεί να σκίσει το δέρμα και να προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά.

Μια ισχυρή κόλλα περιέχει συνήθως κυανοακρυλικό, μια ουσία ταχείας συγκόλλησης που μπορεί να προσκολληθεί στο δέρμα γρήγορα. Στις περισσότερες μικρές περιπτώσεις, δεν είναι επικίνδυνη και τελικά θα αποβληθεί καθώς το εξωτερικό στρώμα του δέρματος ανανεώνεται φυσικά. Αλλά η κόλλα κοντά στα μάτια, το στόμα, τη μύτη, τα γεννητικά όργανα ή μια μεγάλη επώδυνη περιοχή χρήζει ιατρικής βοήθειας.

Τι πρέπει να κάνετε πρώτα

Ξεκινήστε με ζεστό νερό με σαπούνι. Μουλιάστε το προσβεβλημένο δέρμα για 10 έως 15 λεπτά και στη συνέχεια κυλήστε ή τρίψτε απαλά την κόλλα μόλις αρχίσει να χαλαρώνει. Το σαπούνι χεριών ή το σαπούνι πιάτων μπορεί να βοηθήσει στο να μαλακώσει την συγκόλληση, ειδικά αν ενεργήσετε πριν η κόλλα σκληρύνει πλήρως.

Εάν η κόλλα εξακολουθεί να είναι στο δέρμα, εφαρμόστε ένα ασφαλές ελαιώδες προϊόν, όπως βαζελίνη, παραφινέλαιο, ελαιόλαδο, λάδι καρύδας, φυτικό λάδι, βρεφικό λάδι ή λοσιόν χεριών. Κάντε απαλό μασάζ στην περιοχή και αφήστε το να δράσει για περίπου 10 λεπτά πριν προσπαθήσετε ξανά.

Μπορεί η ακετόνη να αφαιρέσει την ισχυρή κόλλα από το δέρμα;

Ναι. Η ακετόνη, που βρίσκεται σε κοινά καλλυντικά προϊόντα «ασετόν», μπορεί να διαλύσει την κυανοακρυλική ένωση. Μπορεί να δράσει πιο γρήγορα από το σαπούνι ή το λάδι, αλλά μπορεί επίσης να ξηράνει, να σπάσει και να ερεθίσει το δέρμα, επομένως πρέπει να χρησιμοποιείται προσεκτικά.

Χρησιμοποιήστε την μικρότερη δυνατή ποσότητα σε ένα βαμβάκι ή πανί. Ταμπονάρετε την κολλημένη περιοχή, περιμένετε να μαλακώσει η συγκόλληση και στη συνέχεια ξεφλουδίστε ή τρίψτε απαλά το δέρμα. Στη συνέχεια, πλύνετε με σαπούνι και νερό και εφαρμόστε ενυδατική κρέμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε ασετόν σε πληγωμένο, ερεθισμένο, καμένο ή πολύ ευαίσθητο δέρμα. Αποφύγετε τη χρήση του κοντά στα μάτια, τα χείλη, τα ρουθούνια ή τα γεννητικά όργανα.

Τι πρέπει να αποφύγετε

Μην βιάζεστε! Η αφαίρεση της ισχυρής κόλλας πρέπει να γίνει ήπια. Αποφύγετε:

Το τράβηγμα ή το κόψιμο του δέρματος

Χρήση μαχαιριών, ψαλιδιών, ξυραφιών ή άλλων αιχμηρών εργαλείων

Τρίψιμο με γυαλόχαρτο, ελαφρόπετρες ή σκληρά λειαντικά

Χρήση ζεστού νερού «για να λιώσει» η κόλλα

Ανάμειξη ακετόνης με άλλες χημικές ουσίες

Εφαρμογή σκληρών οικιακών καθαριστικών στο δέρμα

Αυτές οι μέθοδοι μπορεί να προκαλέσουν κοψίματα, εγκαύματα, φουσκάλες ή χημικό ερεθισμό.

Πότε πρέπει να ζητήσετε ιατρική βοήθεια;

Ζητήστε ιατρική φροντίδα εάν η κόλλα εισέλθει ή πλησιάσει τα μάτια, την μύτη, το στόμα, το πρόσωπο, τα γεννητικά όργανα ή εάν κάποιος καταπιεί κόλλα. Θα πρέπει επίσης να ζητήσετε βοήθεια για έντονο πόνο, πρήξιμο, μούδιασμα, απώλεια κυκλοφορίας, σοβαρή αλλεργική αντίδραση ή κόλλα που δεν χαλαρώνει παρά τις προσπάθειες ασφαλούς αφαίρεσης.

Η κόλλα μπορεί επίσης να αντιδράσει με το βαμβάκι και να δημιουργήσει μια θερμική αντίδραση που μπορεί να κάψει το δέρμα. Εάν υπάρχει φουσκάλα, μεγάλο έγκαυμα ή επιδείνωση της ερυθρότητας και του πόνου, η ιατρική συμβουλή είναι ασφαλέστερη από την σπιτική θεραπεία.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι γίνεται εάν έχουν κολλήσει δύο δάχτυλα μεταξύ τους;

Βυθίστε τα πρώτα σε ζεστό σαπουνόνερο και στη συνέχεια τυλίξτε τα απαλά καθώς μαλακώνει η συγκόλληση. Μη βιάζεστε! Εάν αυτό αποτύχει, δοκιμάστε λάδι ή μια μικρή ποσότητα ασετόν. Μην τραβάτε δυνατά.

Πόσο καιρό παραμένει η κόλλα στο δέρμα;

Μικρά κομμάτια μπορεί να αποκολληθούν μέσα σε 1-2 μέρες. Η παχύτερη κόλλα μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες, και μερικές φορές έως και 1 εβδομάδα, καθώς το δέρμα αποβάλλεται φυσικά.

Είναι η ισχυρή κόλλα τοξική για το δέρμα;

Μια μικρή ποσότητα σε άθικτο δέρμα συνήθως δεν είναι επιβλαβής. Οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι είναι το σχίσιμο του δέρματος, ο ερεθισμός, τα εγκαύματα ή το να πέσει κόλλα κοντά σε ευαίσθητες περιοχές.

Συμπέρασμα

Η ισχυρή κόλλα στο δέρμα είναι συνήθως διαχειρίσιμη, αλλά η αφαίρεσή της πρέπει να είναι αργή και ήπια. Ξεκινήστε με ζεστό σαπουνόνερο, δοκιμάστε λάδι ή λοσιόν εάν χρειάζεται και χρησιμοποιήστε προσεκτικά ασετόν μόνο στις κατάλληλες περιοχές του δέρματος. Εάν η κόλλα επηρεάσει τα μάτια, το στόμα, το πρόσωπο, τα γεννητικά όργανα, την κυκλοφορία του αίματος ή προκαλέσει έντονο πόνο ή εγκαύματα, ζητήστε αμέσως ιατρική φροντίδα.

Πηγές:

healthline.com

clevelandclinic.org

poison.org