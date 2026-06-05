Πώς να αφαιρέσετε ισχυρή κόλλα από το δέρμα

Κολλημένα δάχτυλα, δυνατή κόλλα και δέρμα: Ο ασφαλέστερος τρόπος για να την αφαιρέσετε

Newsbomb

Πώς να αφαιρέσετε ισχυρή κόλλα από το δέρμα
Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι ισχυρές κόλλες μπορούν συνήθως να αφαιρεθούν από το δέρμα στο σπίτι με υπομονή, ζεστό νερό με σαπούνι, λάδι ή μια μικρή ποσότητα ακετόνης. Ο πιο σημαντικός κανόνας είναι απλός: μην τραβάτε το κολλημένο δέρμα με δύναμη, επειδή αυτό μπορεί να σκίσει το δέρμα και να προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά.

Μια ισχυρή κόλλα περιέχει συνήθως κυανοακρυλικό, μια ουσία ταχείας συγκόλλησης που μπορεί να προσκολληθεί στο δέρμα γρήγορα. Στις περισσότερες μικρές περιπτώσεις, δεν είναι επικίνδυνη και τελικά θα αποβληθεί καθώς το εξωτερικό στρώμα του δέρματος ανανεώνεται φυσικά. Αλλά η κόλλα κοντά στα μάτια, το στόμα, τη μύτη, τα γεννητικά όργανα ή μια μεγάλη επώδυνη περιοχή χρήζει ιατρικής βοήθειας.

Τι πρέπει να κάνετε πρώτα

Ξεκινήστε με ζεστό νερό με σαπούνι. Μουλιάστε το προσβεβλημένο δέρμα για 10 έως 15 λεπτά και στη συνέχεια κυλήστε ή τρίψτε απαλά την κόλλα μόλις αρχίσει να χαλαρώνει. Το σαπούνι χεριών ή το σαπούνι πιάτων μπορεί να βοηθήσει στο να μαλακώσει την συγκόλληση, ειδικά αν ενεργήσετε πριν η κόλλα σκληρύνει πλήρως.

Εάν η κόλλα εξακολουθεί να είναι στο δέρμα, εφαρμόστε ένα ασφαλές ελαιώδες προϊόν, όπως βαζελίνη, παραφινέλαιο, ελαιόλαδο, λάδι καρύδας, φυτικό λάδι, βρεφικό λάδι ή λοσιόν χεριών. Κάντε απαλό μασάζ στην περιοχή και αφήστε το να δράσει για περίπου 10 λεπτά πριν προσπαθήσετε ξανά.

Μπορεί η ακετόνη να αφαιρέσει την ισχυρή κόλλα από το δέρμα;

Ναι. Η ακετόνη, που βρίσκεται σε κοινά καλλυντικά προϊόντα «ασετόν», μπορεί να διαλύσει την κυανοακρυλική ένωση. Μπορεί να δράσει πιο γρήγορα από το σαπούνι ή το λάδι, αλλά μπορεί επίσης να ξηράνει, να σπάσει και να ερεθίσει το δέρμα, επομένως πρέπει να χρησιμοποιείται προσεκτικά.

Χρησιμοποιήστε την μικρότερη δυνατή ποσότητα σε ένα βαμβάκι ή πανί. Ταμπονάρετε την κολλημένη περιοχή, περιμένετε να μαλακώσει η συγκόλληση και στη συνέχεια ξεφλουδίστε ή τρίψτε απαλά το δέρμα. Στη συνέχεια, πλύνετε με σαπούνι και νερό και εφαρμόστε ενυδατική κρέμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε ασετόν σε πληγωμένο, ερεθισμένο, καμένο ή πολύ ευαίσθητο δέρμα. Αποφύγετε τη χρήση του κοντά στα μάτια, τα χείλη, τα ρουθούνια ή τα γεννητικά όργανα.

Τι πρέπει να αποφύγετε

Μην βιάζεστε! Η αφαίρεση της ισχυρής κόλλας πρέπει να γίνει ήπια. Αποφύγετε:

  • Το τράβηγμα ή το κόψιμο του δέρματος
  • Χρήση μαχαιριών, ψαλιδιών, ξυραφιών ή άλλων αιχμηρών εργαλείων
  • Τρίψιμο με γυαλόχαρτο, ελαφρόπετρες ή σκληρά λειαντικά
  • Χρήση ζεστού νερού «για να λιώσει» η κόλλα
  • Ανάμειξη ακετόνης με άλλες χημικές ουσίες
  • Εφαρμογή σκληρών οικιακών καθαριστικών στο δέρμα

Αυτές οι μέθοδοι μπορεί να προκαλέσουν κοψίματα, εγκαύματα, φουσκάλες ή χημικό ερεθισμό.

κολλα

Πότε πρέπει να ζητήσετε ιατρική βοήθεια;

Ζητήστε ιατρική φροντίδα εάν η κόλλα εισέλθει ή πλησιάσει τα μάτια, την μύτη, το στόμα, το πρόσωπο, τα γεννητικά όργανα ή εάν κάποιος καταπιεί κόλλα. Θα πρέπει επίσης να ζητήσετε βοήθεια για έντονο πόνο, πρήξιμο, μούδιασμα, απώλεια κυκλοφορίας, σοβαρή αλλεργική αντίδραση ή κόλλα που δεν χαλαρώνει παρά τις προσπάθειες ασφαλούς αφαίρεσης.

Η κόλλα μπορεί επίσης να αντιδράσει με το βαμβάκι και να δημιουργήσει μια θερμική αντίδραση που μπορεί να κάψει το δέρμα. Εάν υπάρχει φουσκάλα, μεγάλο έγκαυμα ή επιδείνωση της ερυθρότητας και του πόνου, η ιατρική συμβουλή είναι ασφαλέστερη από την σπιτική θεραπεία.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι γίνεται εάν έχουν κολλήσει δύο δάχτυλα μεταξύ τους;

Βυθίστε τα πρώτα σε ζεστό σαπουνόνερο και στη συνέχεια τυλίξτε τα απαλά καθώς μαλακώνει η συγκόλληση. Μη βιάζεστε! Εάν αυτό αποτύχει, δοκιμάστε λάδι ή μια μικρή ποσότητα ασετόν. Μην τραβάτε δυνατά.

Πόσο καιρό παραμένει η κόλλα στο δέρμα;

Μικρά κομμάτια μπορεί να αποκολληθούν μέσα σε 1-2 μέρες. Η παχύτερη κόλλα μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες, και μερικές φορές έως και 1 εβδομάδα, καθώς το δέρμα αποβάλλεται φυσικά.

Είναι η ισχυρή κόλλα τοξική για το δέρμα;

Μια μικρή ποσότητα σε άθικτο δέρμα συνήθως δεν είναι επιβλαβής. Οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι είναι το σχίσιμο του δέρματος, ο ερεθισμός, τα εγκαύματα ή το να πέσει κόλλα κοντά σε ευαίσθητες περιοχές.

Συμπέρασμα

Η ισχυρή κόλλα στο δέρμα είναι συνήθως διαχειρίσιμη, αλλά η αφαίρεσή της πρέπει να είναι αργή και ήπια. Ξεκινήστε με ζεστό σαπουνόνερο, δοκιμάστε λάδι ή λοσιόν εάν χρειάζεται και χρησιμοποιήστε προσεκτικά ασετόν μόνο στις κατάλληλες περιοχές του δέρματος. Εάν η κόλλα επηρεάσει τα μάτια, το στόμα, το πρόσωπο, τα γεννητικά όργανα, την κυκλοφορία του αίματος ή προκαλέσει έντονο πόνο ή εγκαύματα, ζητήστε αμέσως ιατρική φροντίδα.

Πηγές:
healthline.com
clevelandclinic.org
poison.org

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:58ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Κατάσχεση 415.000 λαθραίων τσιγάρων στο «Ελ. Βενιζέλος»

15:56ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Επιθεώρηση-«Εγώ θα σας τα πω!»: Δείτε φωτογραφίες από την πρεμιέρα της παράστασης στο Βεάκειο

15:50ΑΠΟΨΕΙΣ

Η μεγάλη ελληνική απάτη βρίσκεται μέσα σε τρεις συμβουλές

15:50WHAT THE FACT

Η Σαουδική Αραβία είναι γεμάτη ερήμους, αλλά εισάγει... άμμο

15:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγρίνιο: Άρπαξαν πάνω από 75.000 ευρώ σε χρήματα και κοσμήματα

15:32ANNOUNCEMENTS

Be Squared, not Square: Το HUAWEI WATCH FIT 5 Pro είναι εδώ για όσους κινούνται αλλιώς

15:32ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να αφαιρέσετε ισχυρή κόλλα από το δέρμα

15:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολάκης: «Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις»

15:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ: Συνεργασία με Τσίπρα από Φάμελλο, αιχμές Πολάκη - «Τα ιστορικά κόμματα δεν διαλύονται με προσωπικές αποφάσεις»

15:25ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οδηγός φορτηγού απέτρεψε απαγωγή γυναίκας στη Νότια Καρολίνα - Συνελήφθη ο δράστης χάρη σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας του οχήματος

15:16WHAT THE FACT

Το viral κόλπο με την σκούπα και το αλουμινόχαρτο: Γιατί το δοκιμάζουν όλο και περισσότεροι

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ - Τρεις συλλήψεις για απόπειρα απάτης

15:01ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Το χρονικό μιας οικογενειακής τραγωδίας - Από το συμβόλαιο θανάτου κατά του πρώην συζύγου της, στην αυτοκτονία στο κελί της

14:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «σκιώδης» κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ – Ποια στελέχη αναλαμβάνουν ρόλο και σε ποιους τομείς

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Ελούντα: Καταδίωξη 28χρονου για επικίνδυνη οδήγηση - Του επιβλήθηκε πρόστιμο 7.200 ευρώ

14:43ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στη Γαλλία για την 11χρονη Λιανά - Βρέθηκε σορός κοντά στο σημείο εξαφάνισης - Ο Μακρόν παραδέχεται «δυσλειτουργία» στην υπόθεση

14:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ραφήνα: Αιματηρό επεισόδιο σε πρατήριο καυσίμων – Δύο τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συναγερμός σε καφετέρια - Ενεργοποίησε το panic button, συνελήφθη ο πρώην σύζυγος

14:32ΚΟΣΜΟΣ

«Η Αλβανία δεν είναι για πούλημα!»: Μαζικές διαδηλώσεις στα Τίρανα κατά του τουριστικού σχεδίου του Τζάρεντ Κούσνερ

14:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης σε ΠΣ ΠΑΣΟΚ: Να μείνουμε σταθεροί στη στρατηγική της πολιτικής αυτονομίας – Προσπάθεια να ανοίξουν κάποιοι το δρόμο στο προσωπικό κόμμα του Τσίπρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:00ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Ανατροπή με τον ξυλοδαρμό των δύο Αιγυπτίων με ρόπαλο μπέιζμπολ - Δεν ήταν διαρρήκτες

15:01ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Το χρονικό μιας οικογενειακής τραγωδίας - Από το συμβόλαιο θανάτου κατά του πρώην συζύγου της, στην αυτοκτονία στο κελί της

14:21ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην έρημο Σαχάρα: 49 άνθρωποι πέθαναν από δίψα μετά από βλάβη στο φορτηγό τους

14:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ραφήνα: Αιματηρό επεισόδιο σε πρατήριο καυσίμων – Δύο τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα - βίντεο: Η στιγμή που ο αναβάτης μηχανής παρασύρει πεζή και τραυματίζεται θανάσιμα

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρεμασμένη στα κοινά μπάνια των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού βρέθηκε η πρώην σύζυγος-ηθική αυτουργός της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή - Άφησε μήνυμα στα παιδιά της

14:43ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στη Γαλλία για την 11χρονη Λιανά - Βρέθηκε σορός κοντά στο σημείο εξαφάνισης - Ο Μακρόν παραδέχεται «δυσλειτουργία» στην υπόθεση

06:52LIFESTYLE

Οι πρώτες σειρές που ανακοινώθηκαν για την επόμενη σεζόν – Δυνατές ιστορίες, all star cast

12:40ΥΓΕΙΑ

Νέοι κανόνες στα σχολικά κυλικεία - Δείτε τους πίνακες με τα προϊόντα που επιτρέπονται

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb - Πυροβολισμοί στο κέντρο της Αθήνας: Του έκλεισαν το δρόμο και άνοιξαν πυρ - Η ληστεία και η δικαστική διαμάχη

13:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Θα τα πούμε το απόγευμα»: Η δήλωση-γρίφος του Σαμαρά από την Κρήτη που ανάβει φωτιές στο πολιτικό σκηνικό

11:50LIFESTYLE

«Έκανα λάθος»: Συνελήφθη η Έλενα Τοπαλίδου για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

12:21ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οργισμένος Τεντόγλου με τη μέτρηση του τελευταίου άλματος στο Diamond League: «Τι σκ@τοσόου, αδελφέ»

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Καλλιθέα: Έκανε σούζα ο μοτοσικλετιστής που παρέσυρε πεζή και σκοτώθηκε

13:42ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Κατασχέθηκαν 100.000 κατσαρίδες της Μαδαγασκάρης από εκτροφέα

12:27ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δημητρακόπουλος για αυτοκτονία συζύγου και ηθικής αυτουργού της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή: «Τραγωδία - Τα ανήλικα παιδιά έχουν χάσει και τους δύο γονείς»

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Λουιζιάνα: Νεκρό τρίχρονο αγοράκι από πνιγμό σε αυλή παιδικού σταθμού – Συνελήφθη η μπέιμπι σίτερ για αμέλεια

15:07ΚΟΣΜΟΣ

Απόκοσμη ανακάλυψη στη Σαχάρα: Βρήκαν 260 κυκλικούς τάφους με ένα κοινό, ανατριχιαστικό στοιχείο

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Άγριος ξυλοδαρμός διαρρηκτών από ιδιοκτήτη σπιτιού με ρόπαλο του μπέιζμπολ - Συνελήφθησαν όλοι οι εμπλεκόμενοι

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συναγερμός σε καφετέρια - Ενεργοποίησε το panic button, συνελήφθη ο πρώην σύζυγος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ