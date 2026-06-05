Στο Ίλιον η Αγαπηδάκη με τις Κινητές Ομάδες Υγείας- Αλλάζει ο υγειονομικός χάρτης της Δυτικής Αθήνας

Το Ίλιον επισκέφθηκε την Παρασκευή (05/06/2026), η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, συνοδεύοντας τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, σε μια ευρείας κλίμακας δράση προληπτικών εξετάσεων και κατ’ οίκον φροντίδας.

Η προγραμματισμένη παρέμβαση ξεκίνησε από το 4ο ΚΑΠΗ Ιλίου και συνεχίστηκε με στοχευμένες επισκέψεις στα σπίτια πολιτών, που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες μετακίνησης. Εξειδικευμένοι γιατροί και νοσηλευτές των ΚΟΜΥ παρείχαν δωρεάν κρίσιμες υπηρεσίες υγείας, όπως μετρήσεις σακχάρου και αρτηριακής πίεσης, σπιρομετρήσεις και καρδιογραφήματα, ενώ παράλληλα ενημέρωσαν τους κατοίκους για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης.

Η κυρία Αγαπηδάκη είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, αναδεικνύοντας το ρόλο-κλειδί των ΚΟΜΥ στη μείωση των ανισοτήτων στην πρόσβαση στο σύστημα υγείας, ενώ παρουσίασε το πλάνο για τη ριζική αναβάθμιση του υγειονομικού χάρτη της Δυτικής Αθήνας με μόνιμες, σύγχρονες υποδομές.

Κατά την επίσκεψή της, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, δήλωσε: «Οι Κινητές Ομάδες Υγείας αποτελούν μία από τις πιο ουσιαστικές, ανθρώπινες παρεμβάσεις που υλοποιούμε, φέρνοντας τις υπηρεσίες υγείας και τον γιατρό απευθείας στην πόρτα του πολίτη. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: να μην μείνει κανείς πίσω, ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρία και όσοι αδυνατούν να φτάσουν σε μια δομή υγείας. Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους: περισσότεροι από 49.000 πολίτες έχουν εξεταστεί μέχρι σήμερα από τις ΚΟΜΥ σε όλη τη χώρα, ενώ πάνω από 11.000 συμπολίτες μας έλαβαν φροντίδα στο κρεβάτι τους. Όμως δεν σταματάμε εκεί. Η Δυτική Αθήνα αποκτά σταδιακά τις σταθερές υποδομές που δικαιούνται και δικαιωματικά αξίζουν οι κάτοικοί της. Βρισκόμαστε σε πλήρη εξέλιξη για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Προχωράμε στην ανάπτυξη Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων στην Πετρούπολη και τα Άνω Λιόσια, ιδρύουμε Πανεπιστημιακό Κέντρο Υγείας στο Περιστέρι, φέρνουμε παράρτημα του Νοσοκομείου Παίδων "Αγία Σοφία" εδώ στο Ίλιον και δημιουργούμε ένα Πρότυπο Κέντρο για την Άνοια στο Περιστέρι. Μετατρέπουμε την πρόληψη από θεωρία σε καθημερινή πράξη για κάθε πολίτη».

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά (08:00-16:00) με τον ΕΟΔΥ μέσω της δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής 1135. Μέσω της ίδιας τηλεφωνικής γραμμής, μπορούν να ενημερώνονται για τις δράσεις των σταθερών ιατρείων των ΚΟΜΥ στην περιοχή τους, καθώς και να υποβάλλουν αιτήματα για τον προγραμματισμό κατ’ οίκον ιατρικών επισκέψεων.

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