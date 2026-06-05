Ουκρανία: Παραδοχή λάθους για την έκρηξη του θαλασσίου drone στη Ρουμανία και κατηγορίες κατά Ρωσίας

Snapshot Το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικόδέχτηκε ότι το θαλάσσιο drone που εξερράγη στη Ρουμανία παρεκκλίνει από την πορεία του λόγω ρωσικών ηλεκτρονικών παρεμβολών.

Η Ρουμανία επιβεβαίωσε ότι το drone δεν ανήκε στις δικές της ένοπλες δυνάμεις και δεν συμμετείχε σε στρατιωτικές ασκήσεις στη Μαύρη Θάλασσα.

Το ρουμανικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και άλλες υπηρεσίες είχαν ασφαλίσει την περιοχή πριν την έκρηξη και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Ο πρόεδρος της Ρουμανίας απέδωσε το περιστατικό στον πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία κατά της Ουκρανίας.

Την ίδια μέρα καταγράφηκαν άλλες τρεις εκρήξεις drones στην περιοχή γύρω από την Κωνστάντζα. Snapshot powered by AI

Το Πολεμικό Ναυτικό της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι το θαλάσσιο drone που εξερράγη την Παρασκευή το πρωί στο Ρουμανικό λιμάνι της Κωνστάντζα, είχε παρεκκλίνει από την πορεία του λόγω ρωσικών ηλεκτρονικών παρεμβολών.

Τα ρίχνει στη Ρωσία το Πολεμικό Ναυτικό της Ουκρανίας

«Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης αποστολών στην επιχειρησιακή ζώνη της Μαύρης Θάλασσας, ένα από τα μη επανδρωμένα επιφανειακά σκάφη του Ουκρανικού Πολεμικού Ναυτικού έχασε τον έλεγχο λόγω εχθρικών μέτρων ηλεκτρονικού πολέμου και παρασύρθηκε προς τις ακτές της Ρουμανίας», ανέφερε το Ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό σε δήλωσή του, προσθέτοντας ότι «παρείχε τις απαραίτητες πληροφορίες στο Ρουμανικό Πολεμικό Ναυτικό προκειμένου να αποφευχθούν απώλειες αμάχων».

Το ρουμανικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανέφερε νωρίτερα την Παρασκευή ότι το ναυτικό drone εξερράγη γύρω στις 10:30 π.μ. τοπική ώρα και ότι θεωρείται ότι ήταν «του τύπου που χρησιμοποιείται στον πόλεμο στην Ουκρανία».

«Η περιοχή είχε ήδη ασφαλιστεί και αποκλειστεί από δυνάμεις της Ρουμανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, του Λιμενικού Σώματος και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας· εκείνη τη στιγμή, το αντικείμενο υποβαλλόταν σε εξέταση και είχε ασφαλιστεί», ανέφερε το υπουργείο.

Επιπλέον, επιβεβαίωσε ότι το drone δεν ανήκε στον εξοπλισμό του Ρουμανικού Στρατού και ότι δεν είχε συμμετάσχει σε πρόσφατες στρατιωτικές ασκήσεις στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Ρουμάνος Πρόεδρος Νικούσορ Νταν χαρακτήρισε το περιστατικό «άμεση συνέπεια του πολέμου που διεξάγει η Ρωσία κατά της Ουκρανίας».

Ο Νταν ανακοίνωσε επίσης ότι άλλα τρία drones εξερράγησαν την Παρασκευή – ένα υπό την εποπτεία της Ακτοφυλακής στα ανοικτά των ακτών της Κωνστάντζας και άλλα δύο περίπου 145 χλμ. ανατολικά της πόλης.

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