Ρουμανία: Θαλάσσιο drone αυτοανατινάχθηκε στο λιμάνι της Κωνστάντζα στη Μαύρη Θάλασσα

Η έκρηξη σημειώθηκε μία εβδομάδα μετά τη συντριβή ρωσικού drone σε πολυκατοικία στην πόλη Γαλάτσι της νοτιοανατολικής Ρουμανίας

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Ρουμανία: Θαλάσσιο drone αυτοανατινάχθηκε στο λιμάνι της Κωνστάντζα στη Μαύρη Θάλασσα
ΚΟΣΜΟΣ
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Ένα μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας -του είδους που χρησιμοποιείται στον πόλεμο στην Ουκρανία- αυτοανατινάχθηκε σήμερα στο λιμάνι της Κωνστάντζα της Ρουμανίας στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά σε έναν τερματικό σταθμό πετρελαίου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας. Από την έκρηξη δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.

Το λιμάνι εκκενώνεται, οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν προειδοποίηση να αναζητήσουν καταφύγιο και δύο ελικόπτερα επιτηρούν τον χώρο για τον εντοπισμό τυχόν και άλλων drones, δήλωσε από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών της Ρουμανίας, Ράεντ Αραφάτ.

«Ξέρουμε τώρα ότι υπάρχει o κίνδυνος αυτοανάφλεξης, έχουμε εκκενώσει την περιοχή, σε περίπτωση που υπάρχουν και άλλα drones», δήλωσε ο Αραφάτ. «Δεν πανικοβαλλόμαστε, τα μέτρα είναι καθαρά προληπτικά», τόνισε ο ίδιος.

Ο τοπικός ιστότοπος Digi24 μετέδωσε, επικαλούμενος μη κατονομαζόμενες πηγές, ότι άλλα τρία μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας εντοπίστηκαν στις ρουμανικές ακτές μετά την έκρηξη στο λιμάνι της Κωνστάντζα.

Η έκρηξη σημειώθηκε μία εβδομάδα μετά τη συντριβή ρωσικού drone σε πολυκατοικία στην πόλη Γαλάτσι της νοτιοανατολικής Ρουμανίας, στα σύνορα με την Ουκρανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι.

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