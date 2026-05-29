Ρουμανία: Βίντεο δείχνει τη στιγμή που ρωσικό drone χτυπάει πολυκατοικία

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει το χτύπημα ρωσικού drone με δύο ελαφρά τραυματίες στη Ρουμανία

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Το σημείο όπου χτύπησε το ρωσικό drone στη Ρουμανία. 29 Μαΐου 2026

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Ρουμανίας DSU
  • Ρωσικό drone χτύπησε πολυκατοικία στη Ρουμανία, προκαλώντας δύο ελαφρά τραυματίες.
  • Η Ρουμανία δεν κατέρριψε το drone λόγω περιορισμένου χρόνου αντίδρασης και ανησυχίας για την ασφάλεια των αμάχων.
  • Το ΝΑΤΟ καταδίκασε το περιστατικό και εξετάζει μέτρα ενίσχυσης της άμυνας κατά των drones στην περιοχή.
  • Η Ρουμανία μπορεί να ζητήσει ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ για διαβουλεύσεις σε περίπτωση απειλής της ασφάλειάς της.
  • Ευρωπαίοι ηγέτες και το ΝΑΤΟ εξέφρασαν αλληλεγγύη στη Ρουμανία και καταδίκασαν τη ρωσική επίθεση ως απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.
Ανησυχία και την καταδίκη από Ευρώπη και ΝΑΤΟ προκάλεσε το χτύπημα ρωσικού drone με δύο ελαφρά τραυματίες στη Ρουμανία.

Η στιγμή του χτυπήματος έχει καταγραφεί σε βίντεο. Για την αναχαίτισή του drone επιστρατεύτηκαν δύο μαχητικά αεροσκάφη F16 και ένα ελικόπτερο. Ωστόσο ο στρατηγός Γκεόργκε Μαξίμ εξήγησε ότι οι ρουμανικές ένοπλες δυνάμεις «δεν είχαν το χρόνο να καταρρίψουν το drone».

«Δεν υπήρχε καμιά ρεαλιστική δυνατότητα να αναχαιτισθεί με ασφάλεια, καθώς ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας -4 λεπτά- ήταν εξαιρετικά βραχύς», τόνισε ο Ρουμάνος στρατηγός.

«Η απόφαση να μην προσβληθεί ο στόχος ελήφθη επειδή δεν υπήρχαν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τον καταστρέψουμε χωρίς να θέσουμε σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια του άμαχου πληθυσμού» πρόσθεσε μέσω του X ο Ρουμάνος πρόεδρος Νικουσόρ Νταν.

Πηγή του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι η Ρουμανία έχει την δυνατότητα να ζητήσει, ή όχι, την ενεργοποίηση του άρθρου 4 της ιδρυτικής συνθήκης της Ατλαντικής Συμμαχίας.
Το άρθρο 4 προβλέπει ότι οι σύμμαχοι «θα διαβουλεύονται κάθε φορά που μία χώρα μέλος κρίνει ότι απειλείται η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια ενός μέλους του ΝΑΤΟ».

Το άρθρο 4 έχει ενεργοποιηθεί επανειλημμένως, πιο πρόσφατα από την Πολωνία το φθινόπωρο 2025 έπειτα από την διείσδυση ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Η Ρουμανία έχει επίσης ζητήσει από το ΝΑΤΟ την λήψη μέτρων για την επιτάχυνση της μεταφοράς συστημάτων για την αντιμετώπιση των drones στο ρουμανικό έδαφος. Η Συμμαχία «θα συνεχίσει να ενισχύει την άμυνα κατά κάθε απειλής, περιλαμβανομένων των drones», έγραψε στο Χ σήμερα η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ.

Το ΝΑΤΟ προβλέπει την δημιουργία «αυτοματοποιημένης ζώνης» άμυνας που θα είναι εξοπλισμένη με συστήματα που θα λειτουργούν σχεδόν χωρίς στρατιώτες στο ανατολικό μέτωπο τα επόμενα δύο χρόνια, είχε δηλώσει τον Ιανουάριο νατοϊκός αξιωματούχος.

Αμερικανός πρέσβης στο ΝΑΤΟ: Στεκόμαστε στο πλευρό της Ρουμανίας

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, ο Μάθιου Γουίτακερ, καταδίκασε το περιστατικό με ανάρτηση στο Χ: «Στεκόμαστε στο πλευρό της Ρουμανίας, συμμάχου μας στο ΝΑΤΟ, και καταδικάζουμε αυτήν την ανεύθυνη διείσδυση στο έδαφός της».

«Οι σκέψεις βρίσκονται με τους τραυματίες στο Γκαλάτσι. Θα υπερασπισθούμε κάθε τετραγωνικό εκατοστό εδάφους του ΝΑΤΟ».

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος της Ατλαντικής Συμμαχίας Αλισον Χαρτ καταδίκασε μέσω του Χ την ανευθυνότητα της Ρωσίας και πρόσθεσε ότι ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ βρίσκεται σε επαφή με τις ρουμανικές αρχές.

Ο ανώτατος διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων στην Ευρώπη (SACEUR), ο Αμερικανός στρατηγός Αλέξους Γκρίνεβιτς, συνομίλησε με τον αρχηγό του γενικού επιτελείου των ρουμανικών ενόπλων δυνάμεων Γκεοργκίτα Βλαντ, ανακοίνωσε μέσω του Χ το Ανώτατο Στρατηγείο των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη (SHAPE).
«Συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επαφή κατά την διάρκεια της έρευνας για το συμβάν και εξετάζεται η λήψη επιπλέον αμυντικών μέτρων».

«Απειλή για ολόκληρη την Ευρώπη»

Η πρόσφατη πτώση ρωσικού drone σε κτίριο κατοικιών στην Ρουμανία αποτελεί νέα απόδειξη της απειλής που αντιπροσωπεύει η Ρωσία για το σύνολο της Ευρώπης, έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντριι Σιμπίχα.

«Η πρόσφατη διείσδυση ρωσικού drone στον ρουμανικό εναέριο χώρο και η έκρηξή του σε κατοικημένη περιοχή στο Γαλάτσι αποδεικνύουν για μία ακόμη φορά ότι η ρωσική επίθεση αποτελεί πραγματική απειλή για την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και για ολόκληρη και για ολόκληρη την Ευρώπη», έγραψε ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών.

Μελόνι: Εκφράζω την βαθύτερη αλληλεγγύη μου

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι εξέφρασε, με γραπτή ανακοίνωσή της, την συμπαράστασή της προς τον λαό και την κυβέρνηση της Ρουμανίας, μετά τον τραυματισμό δυο πολιτών από ρωσικό μη επανδρωμένο ενάεριο όχημα.

Πιο αναλυτικά, στην σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

«Την περασμένη νύχτα ένα ρωσικό drone έπληξε πολυκατοικία στην Ρουμανία τραυματίζοντας δυο ανθρώπους στην επικράτεια μιας χώρας συμμάχου και μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Πρόκειται για ένα σοβαρότατο συμβάν, το οποίο αποδεικνύει οτι ο επιθετικός αυτός πόλεμος δεν εξαιρεί κανέναν και συνεχίζει να πλήττει βάναυσα αθώους πολίτες, αγνοώντας κάθε όριο και θέτοντας σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή ασφάλεια.
«Εκφράζω την βαθύτερη αλληλεγγύη και εγγύτητά μου στους τραυματίες, στην κυβέρνηση της Ρουμανίας και σε όλο τον λαό της".

«Εκφράζω την εντονότερη δυνατή καταδίκη μου για το ρωσικό drone το οποίο έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γαλάτσι της Ρουμανίας, προκαλώντας δυο τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας είναι ανήλικος», έγραψε στο «Χ» ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο.

«Εκφράζουμε την βαθιά μας αλληλεγγύη στον αντιπρόεδρο της ρουμανικής κυβέρνησης και υπουργό Άμυνας Ράντου Ντίνελ Μίρουτσα , όπως και σε όλο τον λαό της Ρουμανίας. Ενώπιον αυτών των απειλών, η συνοχή του ΝΑΤΟ παραμένει ισχυρότατη: η ασφάλεια ενός μέλους του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η ασφάλεια όλων μας. Είμαστε ενωμένοι για την υπεράσπιση της ειρήνης, της σταθερότητας και του ευρωατλαντικού εδάφους», συμπλήρωσε ο Ιταλός υπουργός Άμυνας.

