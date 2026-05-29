Ρουμανία: Δύο τραυματίες από χτύπημα ρωσικού drone σε πολυκατοικία - Ενημερώθηκε το ΝΑΤΟ

Η Ρωσία έχει αυξήσει τις υβριδικές επιθέσεις και προκαλεί εκνευρισμό στους Ευρωπαίους

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Το σημείο όπου χτύπησε το ρωσικό drone στη Ρουμανία. 29 Μαΐου 2026

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Ρουμανίας DSU
  • Ρωσικό drone επιτέθηκε σε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας, προκαλώντας δύο ελαφρείς τραυματισμούς.
  • Το drone διείσδυσε στον ρουμανικό εναέριο χώρο και συνετρίβη στην οροφή πολυκατοικίας, προκαλώντας πυρκαγιά.
  • Πρόκειται για την πρώτη φορά που ρωσικό drone πλήττει κατοικημένο κτίριο στη Ρουμανία από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία το 2022.
  • Η Ρουμανία ενεργοποίησε τα F
  • 16 για να αντιμετωπίσει τα drones και ζήτησε από το ΝΑΤΟ να ενισχύσει τις δυνατότητες αντιμετώπισης drones στη χώρα.
  • Η υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας καταδίκασε την επίθεση ως σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση της Ρωσίας και ενημέρωσε το ΝΑΤΟ για το περιστατικό.
Ανεβαίνει το θερμόμετρο καθώς το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, χώρας μέλους του NATO, έκανε γνωστό ότι ρωσικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εφόρμησης έπληξε πολυκατοικία στη ρουμανική επικράτεια, προκαλώντας δυο ελαφρείς τραυματισμούς, στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στον Δούναβη.

«Τη νύχτα της 28ης προς 29η Μαΐου, η Ρωσική Ομοσπονδία ξανάρχισε τις επιθέσεις της με drones εναντίον πολιτικών στόχων και υποδομών στην Ουκρανία, κοντά στα ποτάμια σύνορα με τη Ρουμανία. Ένα από τα drones αυτά διείσδυσε στον ρουμανικό εναέριο χώρο, παρακολουθήθηκε από ραντάρ ως το νότιο τμήμα της πόλης Γκαλάτσι, κατόπιν συνετρίβη στην οροφή πολυκατοικίας, προκαλώντας πυρκαγιά κατά την πρόσκρουση», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Παρεισφρήσεις μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στη Ρουμανία έχουν εντοπιστεί επανειλημμένα αφότου ο ρωσικός στρατός προχώρησε στην εισβολή στην επικράτεια της γειτονικής Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022, όμως αυτή είναι η πρώτη φορά που ανακοινώνεται ότι τέτοιο οπλικό σύστημα έπληξε κατοικημένο κτίριο στη χώρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όταν εντοπίστηκαν drones κοντά στον ρουμανικό εναέριο χώρο, δυο καταδιωκτικά F-16 απογειώθηκαν κατεπειγόντως από την αεροπορική βάση στο Φετέστι (ανατολικά), και τους δόθηκε πράσινο φως να «εμπλακούν» εναντίον των «στόχων».

Οι ρουμάνικες υπηρεσίες άμεσης βοήθειας ανέφεραν ότι ο σύνολο της γόμωσης του ρωσικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος εφόρμησης ανατινάχτηκε και δυο ένοικοι διαμερίσματος τραυματίστηκαν ελαφρά. Πάντως μπόρεσαν να βγουν από το διαμέρισμα με ίδια μέσα και τους προσφέρθηκαν φροντίδες επιτόπου για εκδορές.

Ενημερώθηκε το ΝΑΤΟ

Η υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας καταδίκασε σήμερα τη «σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση» από πλευράς της Ρωσίας, μετά τη συντριβή μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος εφόρμησης σε πολυκατοικία στη ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, που είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά δυο κάτοικοι.

«Το συμβάν αυτό αποτελεί σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσικής Ομοσπονδίας», τόνισε σε ανακοίνωσή της η Οάνα Τσόγιου. Το Βουκουρέστι «ενημέρωσε τους συμμάχους (του) και τον Γενικό Γραμματέα του NATO (Μαρκ Ρούτε) για την κατάσταση και ζήτησε να ληφθούν μέτρα για να επιταχυνθεί η μεταφορά δυνατοτήτων για την αντιμετώπιση drones στη Ρουμανία», πρόσθεσε.

