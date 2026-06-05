Διεθνής Διαστημικός Σταθμός: Έτοιμο για εκκένωση το πλήρωμα λόγω διαρροής

Snapshot Η NASA διέταξε τους αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό να προετοιμαστούν για πιθανή εκκένωση λόγω επιδείνωσης διαρροής αέρα στο ρωσικό τμήμα.

Οι αστροναύτες της αποστολής SpaceX Crew

12 βρίσκονται στον σταθμό από τον Φεβρουάριο και διεξάγουν επιστημονικές έρευνες για μελλοντικές αποστολές στη Σελήνη και τον Άρη.

Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός εκτοξεύθηκε το 1998 και είχε σχεδιαστεί για 15 χρόνια λειτουργίας, αλλά παραμένει ενεργός σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Η απόσυρση του σταθμού προβλέπεται για το 2030, οπότε τμήματά του θα χρησιμοποιηθούν για νέους διαστημικούς σταθμούς πριν καταστραφεί ελεγχόμενα στη Γη.

Τα προβλήματα διαρροών αέρα αποτελούν χρόνιο ζήτημα που επιδεινώνεται καθώς ο σταθμός φθείρεται από τη μακροχρόνια λειτουργία του. Snapshot powered by AI

Η NASA έδωσε εντολή στους αστροναύτες της που βρίσκονται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό να καταφύγουν στα διαστημικά σκάφη τους και να προετοιμαστούν για ενδεχόμενη εκκένωση την Παρασκευή, λόγω της επιδείνωσης της διαρροής αέρα στο ρωσικό τμήμα του διαστημικού εργαστηρίου, σύμφωνα με το Reuters.

Οι αστροναύτες στους οποίους η NASA έδωσε εντολή να προετοιμαστούν για πιθανή εκκένωση την Παρασκευή συμμετέχουν στην αποστολή SpaceX Crew-12 της NASA.

Βρίσκονται στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό από τον Φεβρουάριο, όπου διεξάγουν επιστημονικές έρευνες και τεχνολογικές επιδείξεις με σκοπό να προετοιμάσουν τους ανθρώπους για μελλοντικές αποστολές εξερεύνησης στη Σελήνη και τον Άρη.

Σε εξέλιξη προσπάθεια αντιμετώπισης της διαρροής

Η εντολή δόθηκε από το κέντρο ελέγχου αποστολών της NASA, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια αντιμετώπισης της διαρροής από το ρωσικό πλήρωμα που επιχειρεί στο συγκεκριμένο τμήμα του σταθμού. Μάλιστα, το πρώτο σημείο διαρροής έχει ήδη σφραγιστεί.

Η ομάδα της Roscosmos προετοιμάζεται τώρα να επιδιορθώσει ένα δεύτερο σημείο διαρροής και όπως τονίζουν δεν υπάρχει κίνδυνος για το πλήρωμα και τα συστήματα.

Η NASA ανέφερε ότι η προετοιμασία για πιθανή εκκένωση πραγματοποιείται για λόγους ασφαλείας, ενώ οι εργασίες για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση της διαρροής συνεχίζονται.

Εκτοξεύτηκε το 1998

Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός εκτοξεύθηκε για πρώτη φορά το 1998 και είχε σχεδιαστεί για να λειτουργήσει για 15 χρόνια. Η λειτουργία του έχει διαρκέσει πολύ περισσότερο από αυτό – ωστόσο, σήμερα φέρει τα σημάδια της φθοράς από σχεδόν τρεις δεκαετίες στο διάστημα, αναφέρει η βρετανική ιστοσελίδα the Independent.

This screengrab from video provided by NASA TV shows the SpaceX Dragon departing from the International Space Station shortly after undocking with four NASA Crew-11 members inside on Wednesday, Jan. 14, 2026. (NASA via AP) NASA

Θεωρητικά, πλησιάζει στο τέλος της ζωής του: σύμφωνα με το τρέχον χρονοδιάγραμμα, η απόσυρσή του προβλέπεται για το 2030. Τότε, τμήματα του θα αξιοποιηθούν για τη κατασκευή νέων διαστημικών σταθμών και στη συνέχεια θα οδηγηθεί σκόπιμα προς τη Γη, προκειμένου να καταστραφεί.

Ωστόσο, καθώς πλησιάζει η ημερομηνία απόσυρσής του, οι επιπτώσεις της μακρόχρονης λειτουργίας του γίνονται όλο και πιο εμφανείς. Κυριότερο από όλα είναι τα προβλήματα διαρροών αέρα, τα οποία αποτελούν πρόβλημα εδώ και χρόνια.

Διαβάστε επίσης