Τέλος εποχής για τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό το 2030 - Η NASA καλωσορίζει τους εμπορικούς

Τον Νοέμβριο του 2015, ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός συμπληρώνει 25 χρόνια αδιάκοπης λειτουργίας, και ανθρώπινης παρουσίας.

Αλλά όλα θα έχει και αυτός το τέλος του.

Το 2030, ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός θα αποσυντεθεί: θα οδηγηθεί σε μια απομακρυσμένη περιοχή του Ειρηνικού Ωκεανού.

Από το 1998 που εκτοξεύτηκαν τα πρώτα κομμάτια του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, ο σταθμός έχει φιλοξενήσει σημαντικά ερευνητικά επιτεύγματα σε τομείς που περιλαμβάνουν την επιστήμη των υλικών, τη βιοτεχνολογία, την αστρονομία και την αστροφυσική, την επιστήμη της Γης, την καύση και πολλά άλλα.

Συνολικά, πάνω από 4.000 πειράματα έχουν διεξαχθεί στον ISS, με αποτέλεσμα περισσότερες από 4.400 ερευνητικές δημοσιεύσεις, αφιερωμένες στην προώθηση και βελτίωση της ζωής στη Γη και στη χάραξη μιας πορείας για μελλοντικές δραστηριότητες εξερεύνησης του διαστήματος.

Διατήρηση της παρουσίας σε τροχιά

Όμως, μετά την απόσυρση του σταθμού, η NASA και οι διεθνείς εταίροι της δεν εγκαταλείπουν το φυλάκιό τους σε χαμηλή γήινη τροχιά. Αντίθετα, αναζητούν εναλλακτικές λύσεις για να συνεχίσουν να εκμεταλλεύονται την υπόσχεση της χαμηλής γήινης τροχιάς ως μοναδικού ερευνητικού εργαστηρίου και να παρατείνουν τη συνεχή, 25ετή ανθρώπινη παρουσία σε ύψος περίπου 402 χιλιομέτρων πάνω από την επιφάνεια της Γης.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, η NASA δημοσίευσε σχέδιο ανακοίνωσης για τις προτάσεις σύμπραξης της Φάσης 2 για εμπορικούς διαστημικούς σταθμούς. Οι εταιρείες που θα επιλεγούν θα λάβουν χρηματοδότηση για να υποστηρίξουν κρίσιμες αναθεωρήσεις σχεδιασμού και να επιδείξουν σταθμούς με τέσσερα άτομα σε τροχιά για τουλάχιστον 30 ημέρες.

Στη συνέχεια, η NASA θα προχωρήσει στην επίσημη αποδοχή του σχεδιασμού και την πιστοποίηση για να διασφαλίσει ότι οι σταθμοί αυτοί πληρούν τις αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας της NASA. Το αποτέλεσμα θα επιτρέψει στη NASA να αγοράσει αποστολές και άλλες υπηρεσίες σε αυτούς τους σταθμούς σε εμπορική βάση - παρόμοια με τον τρόπο με τον οποίο η NASA μεταφέρει σήμερα φορτίο και πλήρωμα στον ISS.

Ενώ οι σταθμοί αυτοί κατασκευάζονται, οι Κινέζοι αστροναύτες θα συνεχίσουν να ζουν και να εργάζονται στον διαστημικό σταθμό Tiangong, μια μόνιμα επανδρωμένη εγκατάσταση τριών ατόμων που βρίσκεται σε τροχιά περίπου 402 χλμ. πάνω από την επιφάνεια της Γης. Κατά συνέπεια, εάν το σερί κατοίκησης του ISS τελειώσει, η Κίνα και ο Tiangong θα αναλάβουν τη θέση του μακροβιότερου σε λειτουργία διαστημικού σταθμού με συνεχή κατοίκηση: Είναι κατειλημμένος εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια και συνεχίζει να μετράει.

Θα περάσουν αρκετά χρόνια πριν οποιοσδήποτε από αυτούς τους νέους εμπορικούς διαστημικούς σταθμούς κάνει κύκλο γύρω από τη Γη με ταχύτητα περίπου 28.000 χιλιόμετρα την ώρα και αρκετά χρόνια πριν από την αποκόλληση του ISS το 2030.

