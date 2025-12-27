Θρήνος στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο: «Έφυγε» στα 18 του χρόνια ο Βελισσάριος Ζαφειρούλης

Στο πένθος βυθίστηκε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Ελλάδας. Μόλις στα 18 του χρόνια, ο τερματοφύλακας της Α.Ε. Ηρακλείου, Βελισσάριος Ζαφειρούλης, έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς δεν τα κατάφερε και το πρωί της 27ης Δεκεμβρίου άφησε την τελευταία του πνοή στη μονάδα εντατικής θεραπείας όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες μέρες.

Προ ημερών ο 18χρονος είχε παρασυρθεί ως πεζός από διερχόμενο αυτοκίνητο. Μπήκε σε μηχανική υποστήριξη αλλά δυστυχώς η κατάστασή του δεν βελτιώθηκε και άφησε την τελευταία του πνοή.

Η ανακοίνωση της Α.Ε. Ηρακλείου:

«Δεύτερη μέρα μετά τη Γέννηση του Θεανθρώπου και η ημερομηνία αυτή θα μείνει ανεξίτηλη στις καρδιές όλων μας.

Των συμπαικτών σου, της Διοίκησης, των Προπονητών σου, αλλά και όλου του κόσμου που είχε την τύχη να σε γνωρίσει, να σε καμαρώσει και να χαρεί ένα αληθινό διαμάντι σαν κι εσένα.

Το ήθος σου, η αξιοπρέπειά σου, αλλά και το χαμόγελό σου θα είναι πάντα οδηγός για όλους μας.

Καλό Παράδεισο, Βελισσάριε μας. Καλή δύναμη και κουράγιο στην υπέροχη οικογένειά σου.

Το Δ.Σ. της ΑΕ Ηρακλείου».