Κολυδάς για τον καιρό της Πρωτοχρονιάς: Τι δείχνουν τα μοντέλα για κρύο και χιόνι - Τα δύο σενάρια

Τα δεδομένα τριών βασικών προγνωστικών μοντέλων για τον καιρό της Πρωτοχρονιάς καταγράφει και εξετάζει ο Θοδωρής Κολυδάς, πρώην επικεφαλής της ΕΜΥ.

Πρόκειται για τα προγνωστικά μοντέλα ECMWF, ICON και GFS, δύο εκ των οποίων συμφωνούν πως έρχεται μεν κρύο, αλλά ήπιας μορφής, χωρίς ακραία φαινόμενα. Ωστόσο το GFS επιμένει και προβλέπει πιο εκτεταμένες χιονοπτώσεις, ακόμα και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

«Το ECMWF και το ICON συγκλίνουν σε ένα πιο ήπιο και 'μαζεμένο' σενάριο για την αλλαγή του χρόνου. Και τα δύο μοντέλα κρατούν τον κύριο όγκο της ψυχρής αέριας μάζας ανατολικότερα, με τις χαμηλές πιέσεις να παραμένουν κυρίως στην Ανατολική Μεσόγειο και τη χώρα μας σε οριακή επιρροή», γράφει ο Θοδωρής Κολυδάς και εξηγεί: «Σε αυτή τη λύση, τα φαινόμενα είναι περιορισμένα, εντοπίζονται κυρίως στο ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ οι θερμοκρασίες είναι χειμωνιάτικες αλλά χωρίς έντονη ψυχρή εισβολή ή εκτεταμένα χιόνια στα πεδινά».

«Αντίθετα, το GFS επιμένει σε ένα πιο 'βαρύ' σενάριο, με βαθύτερη κάθοδο ψυχρών μαζών προς τα Βαλκάνια και την Ελλάδα», παρατηρεί ο έμπειρος μετεωρολόγος και συνεχίζει: «Σε αυτή την εκδοχή, το πεδίο ευνοεί πιο εκτεταμένες χιονοπτώσεις, χαμηλότερες θερμοκρασίες στα 850 hPa και μεγαλύτερη διάρκεια ψυχρού καιρού, ειδικά για τα βόρεια και ανατολικά τμήματα της χώρας. Είναι ένα σενάριο πιο επιθετικό, αλλά και πιο απομονωμένο σε σχέση με τα άλλα δύο μοντέλα».

Ολόκληρη η ανάρτηση Κολυδά για τον καιρό της Πρωτοχρονιάς

ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ

✅Συνεπώς, αυτή τη στιγμή η ζυγαριά γέρνει προς τη λύση ECMWF–ICON, που δείχνει πιο συνεπή και λιγότερο ακραία εξέλιξη. Το GFS δεν μπορεί να αγνοηθεί, αλλά φαίνεται να αποτελεί το «ψυχρό άκρο» του φάσματος, κάτι που αυξάνει την αβεβαιότητα αλλά δεν το καθιστά το επικρατέστερο σενάριο. Όπως συχνά συμβαίνει σε αλλαγές χρονιάς, μικρές μετατοπίσεις στα ανώτερα γεωδυναμικά πεδία θα κρίνουν αν θα επικρατήσει ένας απλώς χειμωνιάτικος καιρός ή αν θα δούμε τελικά μια πιο δυναμική, χειμωνιάτικη παρένθεση.

✅ Χρειαζόμεστε ακόμα 2-3 μέρες για να δούμε μια καλύτερη επιχειρησιακή εκτίμηση για την Πρωτοχρονιά. Χρόνια Πολλά