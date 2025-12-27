WSJ: Η πώληση F-35 στην Τουρκία μπορεί να οδηγήσει σε πόλεμο - Στρατηγικό λάθος των ΗΠΑ

Άρθρο γνώμης στη Wall Street Journal προειδοποιεί ότι η ενδεχόμενη πώληση μαχητικών F-35 από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει σοβαρά την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. 

Άρθρο γνώμης που δημοσιεύεται στη Wall Street Journal, το οποίο υπογράφει ο Αμίτ Σεγκάλ, θέτει σοβαρά ερωτήματα για την ενδεχόμενη πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε επικίνδυνη αποσταθεροποίηση και ακόμη και σε ένοπλη σύγκρουση στην περιοχή.

Τονίζεται πως η ρητορική και οι επιλογές του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απέναντι στο Ισραήλ καθιστούν ιδιαίτερα προβληματική την ενίσχυση της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας με προηγμένα αμερικανικά μαχητικά. Όπως σημειώνει ο αρθρογράφος, ο Ερντογάν κατηγορεί συστηματικά το Ισραήλ για επεκτατικές βλέψεις, ενώ την ίδια στιγμή προβάλλει ο ίδιος μια αναθεωρητική ατζέντα με αναφορές στην αναβίωση της οθωμανικής επιρροής.

Η Τουρκία ενσαρκώνει όσα ακριβώς κατηγορεί το Ισραήλ ότι είναι, σημειώνει ο αρθογράφος και εξηγεί: Οι ψυχολόγοι το αποκαλούν «προβολή»: όταν ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατηγορεί το Ισραήλ ότι επεκτείνεται στα εδάφη των γειτόνων του για να δημιουργήσει το «Μεγάλο Ισραήλ», στην πραγματικότητα αντανακλά τη δική του επιθυμία να αναβιώσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία, που κάποτε κυριαρχούσε στις ίδιες περιοχές. Όταν ισχυρίζεται ότι το Ισραήλ «έχει βάλει στο στόχαστρο» την Τουρκία, παραβλέπει τις δικές του προσευχές προς τον Αλλάχ για την καταστροφή του Ισραήλ. Όταν κατηγορεί το Ισραήλ για γενοκτονία εις βάρος των Παλαιστινίων, αρνείται τη γενοκτονία που διέπραξε η χώρα του κατά των Αρμενίων. Και όταν υποστηρίζει ότι το Ισραήλ επιδιώκει να μετατρέψει το τέμενος Αλ Άκσα στην Ιερουσαλήμ σε εβραϊκό ναό, αγνοεί ότι ο ίδιος μετέτρεψε την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη από εκκλησία σε τζαμί, παρά τις διεθνείς αντιδράσεις.

Στη συνέχεια του δημοσιεύματος της μεγάλης αμερικανικής εφημερίδας επισημαίνεται ότι η Τουρκία ήταν κάποτε ο «Μεγάλος Ασθενής της Ευρώπης», όμως σήμερα αποτελεί έναν επικίνδυνο «αδελφό» στον μουσουλμανικό κόσμο της Μέσης Ανατολής. «Στέκεται στο πλευρό πολλών αποσταθεροποιητικών παραγόντων στην περιοχή, στηρίζει τρομοκρατικές οργανώσεις και τροφοδοτεί την αστάθεια. Φέρεται να έχει συνδράμει το Πακιστάν έναντι της Ινδίας, να κατασκευάζει στρατιωτικές βάσεις στη Σρι Λάνκα και, το χειρότερο, να φιλοξενεί και να προστατεύει στελέχη της Χαμάς» σημειώνεται.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις πληροφορίες ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν εκ νέου την πώληση F-35 στην Άγκυρα. «Τίποτα καλό δεν θα προκύψει από την ενίσχυση της τουρκικής ισχύος στην περιοχή. Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία έγραψε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι οι πρόσφατες συζητήσεις για μια ενδεχόμενη πώληση μαχητικών F-35 από την Ουάσινγκτον στην Άγκυρα ήταν «παραγωγικές». Αυτό είναι βαθιά ανησυχητικό. Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος μού είπε στις 12 Δεκεμβρίου ότι οι πιθανότητες έγκρισης της πώλησης ανέρχονται στο 40% ποσοστό πολύ υψηλότερο απ’ όσο εκτιμούσε λίγες εβδομάδες νωρίτερα» σημειώνεται.

Το άρθρο καταλήγει ότι μια τέτοια πώληση θα προσέφερε βραχυπρόθεσμο οικονομικό όφελος στις ΗΠΑ, αλλά θα υπονόμευε τη στρατηγική ισορροπία στην περιοχή και το ποιοτικό στρατιωτικό πλεονέκτημα του Ισραήλ, το οποίο η Ουάσινγκτον έχει δεσμευθεί να διασφαλίζει. Όπως τονίζεται, η ενίσχυση μιας ολοένα και πιο επιθετικής Τουρκίας με προηγμένα οπλικά συστήματα ενδέχεται να αποδειχθεί στρατηγικό λάθος με μακροπρόθεσμες συνέπειες.

Ο Αμίτ Σεγκάλ είναι επικεφαλής πολιτικός σχολιαστής του Channel 12 News στο Ισραήλ και συγγραφέας του βιβλίου «A Call at 4 AM: Thirteen Prime Ministers and the Crucial Decisions that Shaped Israeli Politics».

