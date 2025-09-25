Νικόλ Μαλλιωτάκη: «Πολύ κακή ιδέα να πουλήσουμε F–35 στον Ερντογάν»

Η Ρεπουμπλικανή Ελληνοαμερικανίδα βουλευτής, Νικόλ Μαλλιωτάκη, επανέλαβε ότι είναι «πολύ κακή ιδέα να πουλήσουμε F–35 στον Ερντογάν», λίγο μετά τη συνάντηση του Τούρκου προέδρου με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, το απόγευμα της Πέμπτης (25/09).

Μάλιστα, συνυπογράφει την επιστολή που απέστειλε με άλλους Ελληνοαμερικανούς βουλευτές με αποδέκτη τον Μάρκο Ρούμπιο.

«Ας επαναλάβουμε ότι είναι πολύ κακή ιδέα να πουλήσουμε στον Ερντογάν –ο οποίος ευθυγραμμίζεται με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, φιλοξενεί την ηγεσία της Χαμάς, συνεχίζει να κατέχει παράνομα την Κύπρο, πραγματοποιεί παράνομες πτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά και απειλεί να εισβάλλει στο Ισραήλ– αμερικανικά αεροσκάφη F–35».

