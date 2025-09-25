H συμβολική κίνηση του Τραμπ πριν από τη συνάντηση με τον Ερντογάν

Μετά την επίσκεψή του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ταξίδεψε στην Ουάσινγκτον και φιλοξενήθηκε στο Blair House κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού.

Αυτός είναι ένας ιστορικός ξενώνας, που χρονολογείται πριν από 200 χρόνια. Η φιλοξενία επισκεπτών εκεί θεωρείται σύμβολο πολιτικής, οικονομικής και στρατιωτικής εγγύτητας, καθώς και ιστορικών δεσμών μεταξύ των χωρών.

Πρόκειται για τον επίσημο ξενώνα του Λευκού Οίκου, που διατίθεται για τους ειδικούς προσκεκλημένους του Αμερικανού προέδρου.

Μια τουρκική σημαία κρεμόταν στην είσοδο του κτιρίου πριν από την άφιξη του Ερντογάν.

Στις συνομιλίες στο Λευκό Οίκο, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν στις 18:00 ώρα Ελλάδος, επί τάπητος αναμένεται να τεθεί και το ζήτημα των αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών πέμπτης γενιάς F-35, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει περάσει από χίλια μύρια κύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν πρόκειται να ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα διαπραγματευθεί την απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών F-35 κατά τη σημερινή συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ. Μιλώντας στην εκπομπή «Special Report» του Fox News, ο Ερντογάν ρωτήθηκε εάν προσβλέπει σε πράσινο φως για την απόκτηση F-35 κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον, όπου σήμερα Πέμπτη θα έχει συνάντηση με τον Τραμπ.

«Στην παρούσα φάση θα διαπραγματευθούμε ξανά για αυτό το ζήτημα. Αναμένουμε ότι οι ΗΠΑ θα κάνουν επίσης αυτό που πρέπει – τόσο για τα F-35 όσο για το ζήτημα των F-16 και της παραγωγής και συντήρησής τους», δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας.

Διαβάστε επίσης