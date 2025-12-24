Άμστερνταμ - Βερολίνο με 10 ευρώ: Ολλανδική startup αλλάζει τα ταξίδια με τρένο το 2026

Mία νέα ευρωπαϊκή σιδηροδρομική γραμμή θα ξεκινήσει το 2026, προσφέροντας εισιτήρια από το Άμστερνταμ στο Βερολίνο με μόλις 10 ευρώ

Η ολλανδική νεοφυής εταιρεία GoVolta , η «easyJet των σιδηροδρόμων» όπως αποκαλείται, ετοιμάζεται να λανσάρει διεθνείς σιδηροδρομικές υπηρεσίες το 2026, προσελκύοντας επιβάτες με εξαιρετικά χαμηλές εισαγωγικές τιμές. Η εταιρεία ξεκίνησε την πώληση εισιτηρίων για την εναρκτήρια διαδρομή της μεταξύ Άμστερνταμ και Αμβούργου μέσω Βερολίνου , με τιμές που ξεκινούν από μόλις 10 ευρώ.

Τα ταξίδια έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν τον Μάρτιο του επόμενου έτους, με τις χαμηλότερες τιμές να περιορίζονται στα πρώτα 100 εισιτήρια κάθε τρένου. Εκτός της αρχικής προσφοράς, η μέση τιμή των εισιτηρίων αναμένεται να είναι περίπου 30 ευρώ.

Στόχος της GoVolta είναι να απλοποιήσει τα διεθνή σιδηροδρομικά ταξίδια προσφέροντας τρεις εγγυήσεις: προσιτές τιμές, κράτηση θέσης με κάθε εισιτήριο και απευθείας συνδέσεις. Ο συνιδρυτής της εταιρείας, Χέσελ Βίνκελμαν, δήλωσε: «Ξοδεύεις πολύ χρόνο ψάχνοντας, πληρώνεις ένα κόμιστρο και μετά είναι αμφίβολο αν θα έχεις καν θέση. Θέλουμε να το αλλάξουμε αυτό».

Επί του παρόντος, τα τυπικά εισιτήρια ICE της Deutsche Bahn στη διαδρομή Άμστερνταμ-Αμβούργο τον Μάρτιο κοστίζουν μεταξύ 34 και 59 ευρώ - με ορισμένα ταξίδια να απαιτούν έως και τέσσερις αλλαγές και οι κρατήσεις θέσεων να κοστίζουν επιπλέον 5,70 ευρώ.

Οι επιβάτες που ταξιδεύουν με την GoVolta θα μπορούν επίσης να κάνουν κράτηση για πακέτα αποδράσεων στην πόλη που συνδυάζουν ταξίδια με τρένο και ξενοδοχεία, ενώ η εταιρεία σχεδιάζει να επεκταθεί με μια διαδρομή Άμστερνταμ-Παρίσι από τον Δεκέμβριο του 2026.

Ωστόσο, οι χαμηλές τιμές του σιδηροδρομικού φορέα συνοδεύονται από ορισμένα μειονεκτήματα, όπως μεγαλύτερους χρόνους ταξιδιού. Τα τρένα της GoVolta θα έχουν μέγιστη ταχύτητα 160 χλμ./ώρα, σημαντικά χαμηλότερη από τις υπηρεσίες των ICE και Eurostar, προσθέτοντας περίπου μία ώρα στα δρομολόγια μεταξύ Άμστερνταμ και Βερολίνου, ενώ τα ταξίδια προς το Παρίσι θα μπορούσαν να διαρκέσουν περίπου διπλάσια από αυτά του Eurostar.

Η εταιρεία ακολουθεί τα βήματα άλλων σιδηροδρομικών εταιρειών χαμηλού κόστους που υποστηρίζουν τα βιώσιμα ταξίδια και αμφισβητούν τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους, όπως η European Sleeper, η οποία ξεκίνησε νυχτερινές υπηρεσίες το 2023, όπως αναφέρει το Euro News . Επίσης, εντάσσεται στο δυναμικό εταιρειών όπως η Ouigo στη Γαλλία, η Avlo στην Ισπανία και η Lumo στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα τρένα GoVolta θα μεταφέρουν περίπου 820 επιβάτες σε 11 βαγόνια, συμπεριλαμβανομένου ενός βαγονιού αναμονής που θα σερβίρει ποτά, σνακ και ελαφριά γεύματα. Οι ταξιδιώτες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ οικονομικής και άνετης θέσης, ενώ οι επιβάτες της οικονομικής θέσης μπορούν να κάνουν κράτηση για τη θέση απέναντι σε μειωμένη τιμή για επιπλέον χώρο.

